Kot nie zostawił suchej nitki na słowach Adama Małysza. Nie wierzy, w to co powiedział. „Nie kupuję tego”

To koniec sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich

Niestety, poza igrzyskami olimpijskimi, dla Polski jest on do zapomnienia

Eksperci nie zostawili żadnych złudzeń. Jakub Kot przyznał wprost, że „nie kupuje słów” Małysza

Polscy skoczkowie zdobyli zaledwie 953 punkty w tym sezonie Pucharu Świata i ani razu nie stanęli na podium w 29 konkursach indywidualnych. To najsłabszy wynik od blisko dwóch dekad. Choć w kadrze pojawiło się aż ośmiu punktujących zawodników, nie przełożyło się to na realne sukcesy. Najwyżej w klasyfikacji generalnej uplasował się Kacper Tomasiak, który zajął 23. miejsce. Młody zawodnik błysnął kilkoma dobrymi występami, ale to zdecydowanie za mało, by mówić o udanym sezonie.

Kończący karierę Kamil Stoch tylko raz znalazł się w czołowej dziesiątce. Reszta kadry również zawiodła, a problemy widać było na każdym kroku.

W tej sytuacji głos zabrał Jakub Kot – i nie gryzł się w język. – Słucham prezesa Małysza. Sprzęt, sprzęt… Ja tego nie kupuję. Czy Antti Aalto ma lepszy sprzęt od nas? Czy Hektor Kapustik ma lepszy sprzęt od nas? Czy Remo Imhof? Kurczę, nie jesteśmy w topie, ale czy odstajemy od takich nacji? – powiedział ostro.

Korościel wprost. Sezon skoczków uratowały igrzyska olimpijskie

To bezpośrednie uderzenie w narrację Adam Małysza, który wcześniej wskazywał na problemy sprzętowe jako jeden z powodów słabszych wyników.

Eksperci są zgodni – sezon uratowały tylko igrzyska olimpijskie. – To dziwny sezon. Gdyby wyjąć tydzień z igrzyskami olimpijskimi, to można ocenić go na 0. Ale biorąc pod uwagę, że były 3 medale to powiedziałbym dużo – ocenił Michał Korościel.

Sam Kot poszedł jeszcze dalej. – Igrzyska w pewien sposób ratują, ale to jest niewytłumaczalne, co tam się stało. (…) To autentycznie sportowy cud – podkreślił.

To już trzeci słaby sezon z rzędu polskich skoków. Kryzys jest faktem, a coraz ostrzejsze wypowiedzi pokazują, że w środowisku zaczyna wrzeć.