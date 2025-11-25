Na żywo Puchar Świata w Falun, 1. konkurs Tomofumi Naito wyraźnie przed punktem K: 88 metrów. Johann Andre Forfang też przeciętnie: 90 metrów. ALEKSANDER ZNICZOŁ: 89,5 metra. Na razie niepewna kwalifikacja do 2. serii... Kazach Danił Wasiliew: 88,5 metra. Sandro Hauswirth cztery metry dalej. Szwajcar skoczył 89,5 m. Witalij Kaliniczenko 85,5 metra. Kapustik również nie za daleko: 86 metrów słowackiego jedynaka w PŚ. Palosaari 88 metrów. Jules Chervet, nieznany zbytnio Francuz, kiepsko... 87,5 metra. Dziesiąty dziś na liście Tate Frantz: 89,5 metra. Jest czwarty. Teraz Andreas Wellinger. Niemiec skoczył 93 metry. Zdecydowanie najdalej (skakał jako dziewiąty). Yukia Sato i 90,5 metra. Japończyk na drugim miejscu. Piękny skok młodego Roka Oblaka. Słoweniec skoczył 91,5 m. Mckenzie Boyd-Clowes skoczył 90 metrów, ale z kiepskim lądowaniem. Jest dopiero czwarty. Kolejny Amerykanin. Andrew Urlaub zaskakująco daleko, czyli 90 metrów. Punkt K osiągnięty. Erik Belshaw bardzo słabo... 86,5 metra. Czwarty skok za nami, idzie to sprawnie. 85,5 metra w wykonaniu Alexa Insama. Felix Trunz, również Szwajcar, 88 metrów. Za Ammannem. Ammann 89 metrów. Zaczynamy od legendy! Simon Ammann w locie! To pierwsze skoki na tych obiektach na najwyższym poziomie od mistrzostw świata w 2015 roku. Chociaż rano zdarzały się podmuchy wiatru, to pogoda przed konkursem wydaje się być stabilna. O 15.10 wystartuje trzeci w tym sezonie indywidualny konkurs Pucharu Świata.

PŚ w Falun

Poranne kwalifikacje przebiegły pod dyktando Austriaków. Triumfował Daniel Tschofenig (91,5 m), wyprzedzając o 1,4 punktu Stefana Krafta (89,5 m). Trzecie miejsce zajął Stephan Embacher (91,5 m), czwarte Manuel Fettner (95 m). Na piątej pozycji uplasował się Niemiec Felix Hoffmann (90,5 m), a na szóstej Japończyk Ren Nikaido (94,5 m).

W dalszej części stawki znaleźli się Philipp Raimund (88,5 m), Naoki Nakamura (93 m) oraz Anze Lanisek (88,5 m). Kacper Tomasiak, po skoku na 90,5 m, zajął 10. miejsce wspólnie z Janem Hoerlem (88 m).

Wśród Polaków najlepszy wynik osiągnął Tomasiak. Jego próba na 90,5 m dała mu 10. pozycję. Kamil Stoch, lądując na 92 m, był 14. Dawid Kubacki uzyskał 89 m i sklasyfikowano go na 24. miejscu, Paweł Wąsek z wynikiem 88 m był 29., Aleksander Zniszczoł po skoku na 87 m zajął 40., a Piotr Żyła po 86,5 m uplasował się na 44. pozycji.

Skoki w Falun - relacja na żywo

Kwalifikacje przeprowadzono z 13. i 14. belki startowej, a na starcie stanęło 67 zawodników. Czas na najlepszą "pięćdziesiątkę", a potem finałową "trzydziestkę". Od 15:10 zapraszamy na relację NA ŻYWO.