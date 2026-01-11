Skoki w Zakopanem NA ŻYWO. Kamil Stoch bez II serii. Trzech Polaków skacze dalej [RELACJA LIVE]

Kamil Stoch odda ostatnie skoki w Pucharze Świata w Zakopanem

W niedzielę odbędzie się pożegnanie Stocha z Wielką Krokwią

Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Paweł Wąsek i Kamil Stoch wystąpią w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. 38-letni Stoch po tym sezonie zakończy karierę i będą to dla niego ostatnie zawody na Wielkiej Krokwi. Sobotnie kwalifikacje wygrał 40-letni Austriak Manuel Fettner, który również zbliża się do końca kariery. Za nim uplasowali się jego rodacy: Jan Hoerl i Maximilian Ortner. Najlepszy z Polaków Tomasiak zajął 16. miejsce. Kot był 23., Kubacki - 27., Stoch - 33., a Wąsek – 46.

Adam Małysz przez zdrowie miał bezsenną noc. W Zakopanem tłumaczy: byłem wypompowany

W sobotę odbył też także konkurs duetów. Wygrali go Austriacy Jan Hoerl i Stephan Embacher przed Słoweńcami Timim Zajcem i Anze Laniskiem. Trzecie miejsce zajęli Tomasiak i Kubacki. Polacy pierwszy raz w tym sezonie stanęli na podium.Optymizmem mogą napawać wyniki Tomasiaka w konkursie duetów. 18-letni Polak w sobotę uzyskał trzecią notę indywidualną - 397,7. Lepsi od niego byli tylko Lanisek - 416,5 pkt i Hoerl - 411,1. Kubacki miał 12. rezultat. Stoch na Wielkiej Krokwi triumfował pięciokrotnie.

Na żywo PŚ Zakopane - 11.01 Wyniki pierwszej serii konkursu w Zakopanem: 1. Jan Hoerl

2. Anże Lanisek

3. Manuel Fettner

9. Paweł Wąsek

10. Kacper Tomasiak

20. Maciej Kot

36. Dawid Kubacki

42. Kamil Stoch Domen Prevc rozczarował. Ale blisko... Ale bliziutko! 126,5 metra tylko w wykonaniu Słoweńca. Dopiero dwunaste miejsce. Jason Colby dostał drugą szansę skoku, ale poszło mu fatalnie... 138 metrów także Anże Laniska. Świetny styl i to daje mu wysokie noty. Brawo! Drugie miejsce. Punkt straty do Hoerla. 144,5 metra! CO ZA PETARDA! Jan Hoerl! CO ZA SKOK! Polak traci 15 punktów do prowadzącego Fettnera. Kacper Tomasiak walczył o odległość... Niestety, za blisko... 126,5 metra Polaka. Ósme miejsce w tym momencie. 134,5 metra w wykonaniu Vladimira Zografskiego. Bułgar obecnie na drugim miejscu. 135,5 metra Manuela Fettnera. Jest nowym liderem! Świetny skok Austriaka. Valentin Foubert po skoku na 122,5 metra ląduje na 21. miejscu i jest pewny drugiego skoku dzisiaj. 133 metry Jonasa Schustera. Dobre noty austriackiego skoczka i jest drugi za Mariusem Lindvikiem. 121,5 metra Timiego Zajca. Piętnaste miejsce w tym momencie. Będzie druga seria, ale to słaby wynik... 125 metrów Halvora Egnera Graneruda. Piętnaste miejsce w tym momencie. Jest w drugiej serii! 27. miejsce w tym momencie. To jego ostatni skok w karierze na Wielkiej Krokwi. Wzruszający moment! Kamil Stoch oddał skok na 119,5 metra. Podziękował kibicom! Zdaje sobie sprawę, że to mógł być jego ostatni skok w Zakopanem. Pius Paschke skacze 130 metrów. Dobre noty i wchodzi na ósme miejsce. 130,5 metra Gregora Deschwandena. Wielka szkoda, bo wylądował w słabym stylu i dostał niskie noty... Dziewiąte miejsce Szwajcara. Antti Aalto skacze 128 metrów i ląduje na piątym miejscu. Bardzo mocne boczne wiatry... Czekamy na kolejne próby. Słaby skok Sandro Hauswirtha i Maciej Kot melduje się w drugiej serii! 124,5 metra Macieja Kota... Ósme miejsce i jest pierwszym oczekującym do udziału w drugiej serii. 128 metrów Andreasa Wellingera. Niemiec ląduje na siódmym miejscu. Pierwszy oczekujący do awansu do drugiej serii. Dobry skok Pawła Wąska! Mamy pierwszego z Polaków w drugiej serii. 129 metrów i trzecie miejsce obecnie. Dawid Kubacki dziewiąty na liście oczekujących. Fatalny skok Sakutaro Kobayashiego. Dopiero piętnaste miejsce. Dawid Kubacki wylądował zdecydowanie za blisko. 122,5 metra Polaka. Słabo... 133 metry Benjamina Osetvolda. Jest nowym liderem! Norweg ma pewnie miejsce w drugiej serii. 129 metrów Kevina Bicknera. Mocno wiało mu pod narty. Amerykanin dopiero dziewiąty. 123 metry Romana Koudelki. Piąte miejsce dla Czecha. Bardzo słaby skoki Giovanniego Bresadoli. Dopiero piętnaste miejsce. Isak Langmo po skoku na 119,5 metra zajmuje dopiero dziesiąte miejsce. Karl Geiger dopiero na piątym miejscu. Ciężko będzie marzyć o drugiej serii. Felix Trunz skacze 120,5 metra i daje mu to obecnie dziewiątą pozycję. Coraz bardziej sypie śnieg! Markus Mueller skacze 128,5 metra i ląduje na drugim miejscu. Żak Mogel wskakuje na trzecie miejsce. Padający śnieg nie ułatwia pracy skoczkom. Nousinainen po skoku na 116 metrów jest czwarty. Kilka gorszych skoków w wykonaniu mniej doświadczonych zawodników. Warunki nie są łatwe... Jarkko Maatta tylko 116 metrów. Jewhen Marusiak po skoku na 129,5 metra ląduje na drugim miejscu za Kapustnikiem. Sypie śnieg równo w Zakopanem. Kapustnik nowym liderem po skoku na 131,5 metra! Zaczynamy konkurs! Zapraszamy na relację na żywo z konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Początek zawodów o 16:00.

