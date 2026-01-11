Wiemy, co Karol Nawrocki obiecał Adamowi Małyszowi! Spotkali się na skokach w Zakopanem

11 stycznia 2026 roku na zawsze zapisze się w historii polskiego sportu. Kamil Stoch po raz ostatni wystąpił w zawodach Pucharu Świata na polskiej ziemi. Emocjonalne pożegnanie mistrza wzbudziło wiele emocji, a w tłumie zgromadzonym pod Wielką Krokwią był też specjalny gość - Karol Nawrocki. Prezydent po raz pierwszy pojawił się na skokach, co ucieszyło Adama Małysza, prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.

Karol Nawrocki z żoną ugoszczony przez Adama Małysza! Dostał wyjątkowy prezent [ZDJĘCIA]

Wiemy, co Karol Nawrocki powiedział Adamowi Małyszowi! Konkretna obietnica

- Nowego prezydenta jeszcze nie miałem okazji poznać, ale mam nadzieję, że go poznam. Fajnie, że jest kibicem, ale jednak głównie piłki nożnej i boksu. Mam nadzieję, że sporty zimowe też będą mu bliskie - mówił Małysz w grudniu przed weekendem Pucharu Świata w Wiśle. Okazuje się, że te słowa dotarły do prezydenta i już miesiąc później mogli się poznać.

Nawrocki przyjechał do Zakopanego z żoną Martą i dziećmi - córką Kasią i synem Antkiem. Już po wyjściu z limuzyny powitał go właśnie prezes PZN z upominkami. Jak przebiegło ich spotkanie?

- Przywitaliśmy prezydenta i mówimy, że witamy w końcu na skokach. A pan prezydent na to, że przeczytał w gazetach, że stwierdziłem, iż woli inne sporty. I mówi: "Więc musiałem was odwiedzić!". A po dzisiejszym konkursie powiedział, że będzie nas odwiedzał, bo mu się bardzo podobało - zdradził Małysz po konkursie w rozmowie z dziennikarzami.

Nawrocki spotkał się z Dudą

Był to wyjątkowy konkurs także dlatego, że obecny prezydent spotkał się na skoczni z poprzednikiem - Andrzejem Dudą, który w trakcie prezydentury regularnie jeździł na konkursy PŚ w Polsce i nie tylko (był m.in. w Planicy w 2024 roku).

- Tak, tak, spotkali się akurat tutaj. Miałem też okazję z obydwoma chwilę porozmawiać. Tak, że naprawdę fajnie. Zawsze, jak głowa państwa przyjeżdża na takie zawody, to jest dużo większy prestiż - przyznał legendarny "Orzeł z Wisły".

Nawrocki odegrał też rolę w oficjalnym pożegnaniu Stocha po konkursie. Podziękował mu za wszystkie lata kariery i przekazał mikrofon głównemu bohaterowi. W przerwie między pierwszą a drugą serią brał z kolei udział w zabawie z kibicami na skoczni. Zdjęcia z wizyty prezydenta w Zakopanem znajdziesz w naszej galerii.