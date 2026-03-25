Puchar Świata w Planicy: Przerażający upadek na treningu. Szokujące sceny [WIDEO]

Skoki w Planicy: Straszny upadek na treningu!

Planica wstrzymała oddech. W trakcie pierwszego kwadransa testów legendarnej Letalnicy doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Nik Heberle, niespełna 22-letni reprezentant gospodarzy, zaliczył potężny upadek.

Z relacji świadków wynika, że skok od samego początku nie układał się po myśli młodego Słoweńca. W powietrzu stracił stabilność, a chwilę później z przerażającym impetem uderzył o bulę. Siła była tak duża, że zawodnik bezwładnie zsunął się w dół zeskoku.

Na skoczni natychmiast zrobiło się cicho. Ratownicy błyskawicznie ruszyli do akcji, a służby medyczne pojawiły się przy zawodniku w kilka chwil. Każda sekunda dłużyła się niemiłosiernie.

Planica zamarła ❗Właśnie mijał pierwszy kwadrans testów Letalnicy, gdy z przerażającym impetem o bulę uderzył Nik Heberle. Niespełna 22-letni Słoweniec zsunął się w dół zeskoku. Obiekt opuścił na toboganie. Był przytomny. pic.twitter.com/26m5ZXnFW6— TVP SPORT (@sport_tvppl) March 25, 2026

Najważniejsza informacja po wypadku: Nik Heberle jest przytomny!

Na szczęście pojawiły się pierwsze, uspokajające informacje. Nik Heberle był przytomny, co w takiej sytuacji ma ogromne znaczenie. Skocznię opuścił na toboganie, a następnie trafił pod dalszą opiekę lekarzy.

Choć testy to tylko przygotowanie do zawodów, ten moment pokazał, jak niebezpieczne potrafią być loty narciarskie. W Planicy nikt nie ma złudzeń – granica między spektakularnym lotem a dramatem jest niezwykle cienka.

Teraz najważniejsze jest jedno – zdrowie młodego zawodnika. Cały świat skoków trzyma kciuki za Nik Heberle i czeka na kolejne informacje.