Puchar Świata w Planicy: Przerażający upadek na treningu. Szokujące sceny [WIDEO]

Mateusz Sobiecki
2026-03-25 14:16

Chwile grozy na Letalnicy! Podczas testów w Planicy doszło do potężnego upadku. Nik Heberle z ogromną siłą uderzył o zeskok. Wszystko działo się na oczach przerażonych kibiców i sztabów! To fatalny początek ostatniego weekendu Pucharu Świata.

Nik Heberle

  Straszny wypadek podczas przygotowań do Pucharu Świata w Planicy
  Nik Heberle upadł po swoim skoku po groźnej „akrobacji" w powietrzu
  Przerażający upadek na treningu wzbudził strach w kibicach. Są ważne informacje 

Skoki w Planicy: Straszny upadek na treningu!

Planica wstrzymała oddech. W trakcie pierwszego kwadransa testów legendarnej Letalnicy doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Nik Heberle, niespełna 22-letni reprezentant gospodarzy, zaliczył potężny upadek.

Z relacji świadków wynika, że skok od samego początku nie układał się po myśli młodego Słoweńca. W powietrzu stracił stabilność, a chwilę później z przerażającym impetem uderzył o bulę. Siła była tak duża, że zawodnik bezwładnie zsunął się w dół zeskoku.

Na skoczni natychmiast zrobiło się cicho. Ratownicy błyskawicznie ruszyli do akcji, a służby medyczne pojawiły się przy zawodniku w kilka chwil. Każda sekunda dłużyła się niemiłosiernie.

Najważniejsza informacja po wypadku: Nik Heberle jest przytomny!

Na szczęście pojawiły się pierwsze, uspokajające informacje. Nik Heberle był przytomny, co w takiej sytuacji ma ogromne znaczenie. Skocznię opuścił na toboganie, a następnie trafił pod dalszą opiekę lekarzy.

Choć testy to tylko przygotowanie do zawodów, ten moment pokazał, jak niebezpieczne potrafią być loty narciarskie. W Planicy nikt nie ma złudzeń – granica między spektakularnym lotem a dramatem jest niezwykle cienka.

Teraz najważniejsze jest jedno – zdrowie młodego zawodnika. Cały świat skoków trzyma kciuki za Nik Heberle i czeka na kolejne informacje.

