Rosjanie wystąpią w Pucharze Świata w Zakopanem? MSZ wydał specjalny komunikat

Rosyjscy skoczkowie nie wystąpią w Pucharze Świata w Zakopanem

Jasny komunikat w tej sprawie pojawił się za sprawą Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Oświadczenie, cytowane przez „Polskie Radio 24”, nie pozostawia w tej sprawie żadnych złudzeń

Puchar Świata w Zakopanem. Rosjanie nie wystartują

Mimo głośnego wyroku Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) z początku grudnia 2025 roku, który otworzył furtkę dla powrotu Rosjan i Białorusinów do rywalizacji pod egidą FIS, kibice nie zobaczą ich na skoczniach w najbliższym czasie. Rzeczywistość proceduralna okazała się dla zawodników ze Wschodu barierą nie do przebycia.

Błyskawiczny cios dla Rosjan! Chcieli wrócić do skoków, a tu klops

FIS, po ponad trzech latach banicji, dopuścił do startów pod neutralną flagą m.in. Ilję Mańkowa, Michaiła Nazarowa i Daniła Sadriejewa. Warunkiem był brak powiązań z wojskiem i brak poparcia dla wojny w Ukrainie. Rosjanie celowali w powrót podczas trwającego Turnieju Czterech Skoczni, jednak plany te spaliły na panewce. Zgodnie z przewidywaniami Adama Małysza, problemem okazały się wizy. Trener rosyjskiej kadry, Jewgienij Plechow, potwierdził, że ich uzyskanie przed niemiecko-austriackim turniejem było niemożliwe.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Nie ma podstaw do przyjęcia wniosku wizowego

Jeszcze bardziej stanowcze stanowisko zajęła Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ucięło wszelkie spekulacje dotyczące ewentualnego występu Rosjan podczas Pucharu Świata w Zakopanem. Resort powołał się na rozporządzenie z września 2022 roku, które drastycznie ogranicza wjazd obywateli Federacji Rosyjskiej do Polski. Sportowcy nie są wyłączeni z tych restrykcji.

- Uprzejmie informujemy, że 19 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, która ogranicza wjazd do Polski obywateli Federacji Rosyjskiej – czytamy w oficjalnym komunikacie przekazanym do „Polskiego Radia 24”. Oznacza to definitywny brak rosyjskich skoczków na Wielkiej Krokwi.

- Wśród osób uprawnionych do przekraczania granicy Polski, które są obywatelami Federacji Rosyjskiej, nie wskazano uczestników zawodów sportowych. Z uwagi na brak możliwości przekroczenia granicy, nie ma podstaw do przyjęcia wniosku wizowego - dodano.