Specjalna niespodzianka przygotowana dla Kamila Stocha. Pożegnają go w wyjątkowy sposób w Planicy

Specjalna niespodzianka dla Kamila Stocha na koniec PŚ

Finał Pucharu Świata w Planicy przejdzie do historii polskich skoków narciarskich. W niedzielę swój ostatni konkurs w karierze odda Kamil Stoch – trzykrotny mistrz olimpijski i jeden z najwybitniejszych zawodników w historii tej dyscypliny.

Jak zdradził prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, dla Stocha przygotowano wyjątkową niespodziankę. Szczegóły pozostają jednak tajemnicą.

- Jutro zobaczycie. Mamy fajną niespodziankę. Nie jest to tylko dla niego, ale również dla jego żony. Mam nadzieję, że mu się spodoba, że będzie to fajne zakończenie i coś, co Kamil zapamięta. Może zostanie z nim na zawsze - powiedział Małysz pod skocznią w Planicy.

Małysz o Stochu: Pozostanie z nami na wieki wieków

Słowa legendarnego „Orła z Wisły” tylko podgrzały atmosferę przed pożegnaniem Stocha. Choć końcówka kariery nie należy do najłatwiejszych, nikt nie ma wątpliwości, jak wielkie znaczenie miał dla polskiego sportu.

- Z jednej strony bardzo trudno jest patrzeć na Kamila, w jaki sposób kończy karierę, ale z drugiej strony tyle zrobił dla nas, że i tak jest i pozostanie z nami na wieki wieków amen - dodał Małysz.

W sobotę Stoch wystąpił jeszcze w konkursie drużynowym, ale nie odegrał w nim głównej roli. Teraz wszystko skupia się na niedzielnym starcie – ostatnim w jego bogatej karierze.

Jeszcze przed finałem zaplanowano symboliczne pożegnanie. W Kranjskiej Gorze odbędzie się specjalne spotkanie z kibicami, które poprowadzi Roman Czejarek.