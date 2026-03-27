Świetne wieści w sprawie Kamila Stocha. Chodzi o jego skoki w Planicy! Pilny komunikat

Polscy skoczkowie nie błysnęli formą w piątkowym konkursie w Planicy

Kamil Stoch pojawi się w dwóch ostatnich konkursach sezonu Pucharu Świata

W niedzielnym konkursie indywidualnym zakończy karierę!

Znamy skład Polski na drużynówkę w Planicy!

Przed polskimi skoczkami kolejna szansa na poprawę nastrojów w końcówce sezonu. W sobotnim konkursie drużynowym Pucharu Świata w Planicy wystąpią Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł oraz Kamil Stoch.

To właśnie ta czwórka powalczy na słynnej Letalnicy, gdzie o dobry wynik nie będzie łatwo. Głównymi faworytami są gospodarze, czyli Słoweńcy, którzy wystawią najmocniejszy skład z dominatorem sezonu Domen Prevcem.

Piątkowy konkurs indywidualny pokazał, że forma Polaków wciąż pozostawia wiele do życzenia. Najlepiej z biało-czerwonych spisał się Żyła, który zajął dopiero 29. miejsce. Zniszczoł był 36., a Stoch 38. – i nie awansował do drugiej serii.

Do składu na drużynówkę wraca Kubacki, który dzień wcześniej nie przebrnął kwalifikacji. Teraz będzie miał okazję, by pomóc zespołowi i poprawić swój występ. Początek konkursu zaplanowano na godzinę 9:30. To przedostatnia odsłona rywalizacji mężczyzn w tym sezonie.

Kamil Stoch będzie skakał na koniec sezonu w Planicy!

W niedzielę odbędzie się wielki finał sezonu, ale dla polskich kibiców będzie to wyjątkowy moment. Na starcie zobaczymy tylko jednego reprezentanta – Kamil Stocha. Legendarny skoczek zajmuje obecnie 31. miejsce w klasyfikacji generalnej, ale dzięki absencjom kilku skoczków, w tym Kacpra Tomasiaka, wystąpi w ostatnim konkursie sezonu.

Czy drużynówka w Planicy przyniesie przełamanie? A może to Słoweńcy znów pokażą swoją dominację? Jedno jest pewne – emocji nie zabraknie!