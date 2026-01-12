Takie słowa Karol Nawrocki skierował do Kamila Stocha. Opisał go w niesamowity sposób

Karol Nawrocki pojawił się na konkursie Pucharu Świata w Zakopanem

Prezydent Nawrocki rozmawiał z Kamilem Stochem po jego ostatnim starcie na Wielkiej Krokwi

Skierował też publicznie kilka słów pod adresem legendy skoków narciarskich

Karol Nawrocki skierował te słowa do Kamila Stocha. Piękne

Niedziela w Zakopanem upłynęła pod znakiem wielkiego pożegnania. Ostatni skok Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi oglądał z trybun prezydent Karol Nawrocki. Tuż po zawodach głowa państwa zamieściła w sieci wpis, który idealnie oddaje to, co czują miliony polskich kibiców.

Wizyta prezydenta pod Tatrami miała charakter symboliczny. Karol Nawrocki przyjechał, by osobiście uhonorować jednego z najwybitniejszych sportowców w historii Polski. Atmosfera na trybunach, morze biało-czerwonych flag i moment, w którym Stoch żegnał się z publicznością, zrobiły na prezydencie ogromne wrażenie.

Swoimi odczuciami podzielił się w serwisie X (dawniej Twitter), publikując krótki, ale niezwykle wymowny komunikat.

– Wspaniała atmosfera, biało-czerwone flagi i Konkurs Indywidualny Pucharu Świata. To był ostatni występ Kamila Stocha – dziękujemy Legendzie za lata dumy, zwycięstw i sportowej klasy – napisał Karol Nawrocki.

Wielki hołd prezydenta dla legendy polskiego sportu

Użycie przez prezydenta określenia legenda oraz zwrócenie uwagi na sportową klasę to najwyższy wyraz uznania. Nawrocki podkreślił tym samym, że Kamil Stoch był nie tylko maszyną do zdobywania medali, ale także ambasadorem fair play i wzorem postawy sportowca.

Słowa o „latach dumy” nawiązują do dekady, w której „Rakieta z Zębu” dostarczała Polakom niezapomnianych wzruszeń – od ZIO w Soczi, przez Pjongczang, aż po triumfy w Turnieju Czterech Skoczni. Wpis prezydenta błyskawicznie zyskał popularność w sieci, a internauci zgodnie przyznają, że jest to pożegnanie godne mistrza tej rangi.

To był dzień pełen wielkich sportowych emocji 🇵🇱🔥 W Sydney Polska po raz pierwszy triumfuje w United Cup! Do trzech razy sztuka – i tym razem zwycięsko. Wielkie gratulacje! W halowym hokeju na trawie Polacy sięgają po srebro mistrzostw Europy po niezwykle zaciętym finale z… pic.twitter.com/HFZcRdELve— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) January 11, 2026