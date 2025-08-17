Jannik Sinner i Carlos Alcaraz znów zagrają w finale, tym razem turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati. Po raz czwarty w ciągu trzech miesięcy Włoch i Hiszpan zmierzą się o wielki tytuł. Ich gorąca rywalizacja rozświetliła już w tym roku Rzym, Roland Garros i Wimbledon, a poniedziałkowe spotkanie w Ohio ponownie trzyma fanów w napięciu. Kto odniesie kolejny sukces w jednej z największych trwających rywalizacji sportowych.

Jannik Sinner i Carlos Alcaraz w tej edycji turnieju w Cincinnati spisują się znakomicie. Broniący tytułu Włoch nie stracił seta, docierając do swojego ósmego finału ATP Masters 1000 przystępuje do meczu z serią 26 zwycięstw na kortach twardych. - To będzie bardzo, bardzo trudny mecz, ale mam nadzieję, że w każdym razie będzie to dobre widowisko – powiedział Sinner. - Mam nadzieję, że to będzie mecz na bardzo wysokim poziomie. To dla nas, graczy, jest ważne, ale także dla ludzi, którzy oglądają… Zobaczymy, jaka zabawa czeka nas w poniedziałek - dodał.

Carlos Alcaraz stracił dwa sety na drodze do finału, ale Hiszpan miał trudniejszą drogę, sądząc po rankingach jego przeciwników. W ćwierćfinale pokonał Andrieja Rublowa, a w półfinale Aleksandra Zvereva. - Jestem podekscytowany. To będzie świetne spotkanie – powiedział Alcaraz przed starciem z Sinnerem. - To nasz pierwszy finał w tym roku na korcie twardym, więc jestem podekscytowany i czekam na to wyzwanie. Wiem, że Jannik, bez wątpienia, jest obecnie najlepszym graczem na świecie na kortach twardych i prawdopodobnie na każdej nawierzchni, więc to będzie świetny mecz i muszę być na to gotowy - dodał.

Kiedy finał Sinner - Alcaraz? O której godzinie finał ATP Cincinnati?

Mecz Jannik Sinner - Carlos Alcaraz w finale turnieju ATP w Cincinnati zostanie rozegrany w poniedziałek 18 sierpnia. Początek finału Sinner - Alcaraz o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Polsatu Sport 1.

