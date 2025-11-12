Novak Djoković uderzył w Jannika Sinnera. Chodzi o aferę dopingową

Jannik Sinner uzyskał pozytywny wynik testu w marcu 2024 roku. Tenisista stwierdził, że zakazana substancja znalazła się w jego organizmie przez błąd fizjoterapeuty, który podczas masażu miał posmarowane ręce maścią zawierającą clostebol. Włoch został uniewinniony przez International Tennis Integrity Agency, ale sprawa wzbudziła ogromne kontrowersje. W tym roku Sinner wygrał Australian Open. Następnie odbył trzymiesięczną karę i wrócił do rywalizacji w maju. Triumfował też w Wimbledonie oraz doszedł do finału French Open i US Open. W tym sezonie zdobył łącznie pięć tytułów. Obecnie uczestniczy w ATP Finals w Turynie.

- Ta chmura będzie go prześladować do końca kariery, podobnie jak chmura COVID-19 prześladuje mnie. Może z biegiem czasu trochę przycichnie, lecz nigdy nie zniknie całkowicie – stwierdził Novak Djoković 24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych.

Serb uważa, że sprawa jest daleka od zakończenia, pomimo całkowitego oczyszczenia Sinnera z zarzutów.

- Znam Jannika od czasu, gdy miał 15 lat. Mieliśmy wspólnego trenera - Riccardo Piattiego. Czasem trenowałem z Jannikiem we Włoszech, gdy był juniorem. Polubiłem go, gdyż jego historia jest podobna do mojej. Był cichy, miły i całkowicie skupiony na tenisie. Byłem w szoku, gdy wszystko wyszło na jaw. Nie sądzę, żeby Jannik zrobił to celowo. Jednak sposób, w jaki potraktowano całą sprawę wzbudza wiele zastrzeżeń. Jest mnóstwo sygnałów ostrzegawczych - ocenił Djokovic.

Po ogłoszeniu kary dla Jannika Sinnera Novak Djoković krytykował system walki z dopingiem w tenisie jako niespójny i niesprawiedliwy.

- Wydaje się, że będąc czołowym graczem i mając dostęp do najlepszych prawników, można wpływać na wynik dochodzenia. W tenisie stosuje się podwójne standardy. Sinner był zawieszony między dwoma turniejami wielkoszlemowymi. To bardzo dziwne i nie podoba mi się to, jak go potraktowano. Inni tenisiści, którzy byli w podobnej sytuacji nie otrzymali taryfy ulgowej i zostali zawieszeni na rok. Wierzę w niewinność Jannika, ale jest odpowiedzialny za to, co się stało - oświadczył mistrz olimpijski.

