ATP Finals 2025: Kiedy półfinały? Terminarz, wyniki

- ATP Finals 2025 w Turynie to prestiżowe starcie ośmiu najlepszych tenisistów świata
- Przed nami półfinały i wielki finał.
- Kto wyjdzie zwycięsko z tych zaciętych pojedynków i sięgnie po tytuł? Sprawdź pełny harmonogram i śledź wyniki!
Trwają ATP Finals 2025 w Turynie. Wielkie emocje wywoływała walka o pozycję numer 1. Stoczyli ją oczywiście Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, którzy zdominowali kolejny sezon. Od początku dużo większe szanse na tron lidera rankingu ATP na koniec sezonu miał Hiszpan. Wystarczyło, że wygrał wszystkie mecze w grupie. Alcaraz z kompletem zwycięstw awansował do półfinału i skończy sezon jako nr1.
Wielkim nieobecnym w prestiżowym Turnieju Masters jest Novak Djoković. Słynny Serb zakwalifikował się do turnieju, ale tuż po triumfie w turnieju ATP 250 w Atenach zgodnie z krążącymi pogłoskami ogłosił, że wycofuje się z rywalizacji. Jako powód podał przewlekłą kontuzję. Z jego rezygnacji skorzystał Lorenzo Musetti. Tenisiści walczą w ATP Finals 2025 o ogromne pieniądze. Niepokonany w fazie grupowej mistrz zarobi 5,071 mln dolarów. Transmisja na sportowych kanałach Polsatu.
Z grup wyszli Carlos Alcaraz i Alex de Minaur oraz Jannik Sinner i Felix Auger-Aliassime. Pary półfinałowe: Alcaraz - Auger-Aliassime i Sinner - de Minaur. Poniżej terminarz.
ATP Finals 2025: GRUPY
Grupa Jimmy'ego Connorsa
- Carlos Alcaraz
- Taylor Fritz
- Alex de Minaur
- Lorenzo Musetti
Grupa Bjoerna Borga
- Jannik Sinner
- Alexander Zverev
- Ben Shelton
- Felix Auger-Aliassime
ATP Finals 2025 TERMINARZ, WYNIKI
niedziela 9 listopada
- godz. 11:30: mecz debla
- godz. 14: C. Alcaraz - A. de Minaur 7:6(5), 6:2
- godz. 18: mecz debla
- godz. 20:30: A. Zverev - B. Shelton 6:3, 7:6(6)
poniedziałek 10 listopada
- godz. 11:30: mecz debla
- godz. 14: L. Musetti - T. Fritz 6:3, 6:4
- godz. 18: mecz debla
- godz. 20:30: J. Sinner - F. Auger-Aliassime 7:5, 6:1
wtorek 11 listopada
- godz. 11:30: mecz debla
- godz. 14: C. Alcaraz - T. Fritz 6:7(2), 7:5, 6:3
- godz. 18: mecz debla
- godz. 20:30: L. Musetti - A. de Minaur 7:5, 3:6, 7:5
środa 12 listopada
- godz. 11:30: mecz debla
- godz. 14: B. Shelton - F. Auger-Aliassime 6:4, 6:7(7), 5:7
- godz. 18: mecz debla
- godz. 20:30: J. Sinner - A. Zverev 6:4, 6:3
czwartek 13 listopada
- godz. 11:30: mecz debla
- godz. 14: T. Fritz - A. de Minaur 6:7(3), 3:6
- godz. 18: mecz debla
- godz. 20:30: C. Alcaraz - L. Musetti 6:4, 6:1
piątek 14 listopada
- godz. 11:30: mecz debla
- godz. 14: J. Sinner - B. Shelton 6:3, 7:6(3)
- godz. 18: mecz debla
- godz. 20:30: A. Zverev - F. Auger-Aliassime 4:6, 6:7(4)
sobota 15 listopada
- godz. 12: półfinał debla
- godz. 14.30: J. Sinner - A. de Minaur
- godz. 18: półfinał debla
- godz. 20:30: C. Alcaraz - F. Auger-Aliassime