ATP Finals 2025: Kiedy półfinały? Terminarz, wyniki

ATP Finals 2025 w Turynie to prestiżowe starcie ośmiu najlepszych tenisistów świata

Przed nami półfinały i wielki finał.

Kto wyjdzie zwycięsko z tych zaciętych pojedynków i sięgnie po tytuł? Sprawdź pełny harmonogram i śledź wyniki!

Trwają ATP Finals 2025 w Turynie. Wielkie emocje wywoływała walka o pozycję numer 1. Stoczyli ją oczywiście Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, którzy zdominowali kolejny sezon. Od początku dużo większe szanse na tron lidera rankingu ATP na koniec sezonu miał Hiszpan. Wystarczyło, że wygrał wszystkie mecze w grupie. Alcaraz z kompletem zwycięstw awansował do półfinału i skończy sezon jako nr1.

Wielkim nieobecnym w prestiżowym Turnieju Masters jest Novak Djoković. Słynny Serb zakwalifikował się do turnieju, ale tuż po triumfie w turnieju ATP 250 w Atenach zgodnie z krążącymi pogłoskami ogłosił, że wycofuje się z rywalizacji. Jako powód podał przewlekłą kontuzję. Z jego rezygnacji skorzystał Lorenzo Musetti. Tenisiści walczą w ATP Finals 2025 o ogromne pieniądze. Niepokonany w fazie grupowej mistrz zarobi 5,071 mln dolarów. Transmisja na sportowych kanałach Polsatu.

Z grup wyszli Carlos Alcaraz i Alex de Minaur oraz Jannik Sinner i Felix Auger-Aliassime. Pary półfinałowe: Alcaraz - Auger-Aliassime i Sinner - de Minaur. Poniżej terminarz.

ATP Finals 2025: GRUPY

Grupa Jimmy'ego Connorsa

Carlos Alcaraz

Taylor Fritz

Alex de Minaur

Lorenzo Musetti

Grupa Bjoerna Borga

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Ben Shelton

Felix Auger-Aliassime

ATP Finals 2025 TERMINARZ, WYNIKI

niedziela 9 listopada

godz. 11:30: mecz debla

godz. 14: C. Alcaraz - A. de Minaur 7:6(5), 6:2

godz. 18: mecz debla

godz. 20:30: A. Zverev - B. Shelton 6:3, 7:6(6)

poniedziałek 10 listopada

godz. 11:30: mecz debla

godz. 14: L. Musetti - T. Fritz 6:3, 6:4

godz. 18: mecz debla

godz. 20:30: J. Sinner - F. Auger-Aliassime 7:5, 6:1

wtorek 11 listopada

godz. 11:30: mecz debla

godz. 14: C. Alcaraz - T. Fritz 6:7(2), 7:5, 6:3

godz. 18: mecz debla

godz. 20:30: L. Musetti - A. de Minaur 7:5, 3:6, 7:5

środa 12 listopada

godz. 11:30: mecz debla

godz. 14: B. Shelton - F. Auger-Aliassime 6:4, 6:7(7), 5:7

godz. 18: mecz debla

godz. 20:30: J. Sinner - A. Zverev 6:4, 6:3

czwartek 13 listopada

godz. 11:30: mecz debla

godz. 14: T. Fritz - A. de Minaur 6:7(3), 3:6

godz. 18: mecz debla

godz. 20:30: C. Alcaraz - L. Musetti 6:4, 6:1

piątek 14 listopada

godz. 11:30: mecz debla

godz. 14: J. Sinner - B. Shelton 6:3, 7:6(3)

godz. 18: mecz debla

godz. 20:30: A. Zverev - F. Auger-Aliassime 4:6, 6:7(4)

sobota 15 listopada

godz. 12: półfinał debla

godz. 14.30: J. Sinner - A. de Minaur

godz. 18: półfinał debla

godz. 20:30: C. Alcaraz - F. Auger-Aliassime

