Novak Djoković wygrał 101. turniej i ogłosił światu, że rezygnuje! Szokująca decyzja legendy

Od pewnego czasu Novak Djoković mieszka w Grecji, w związku z czym postanowił zagrać w debiutującym w kalendarzu turnieju rangi ATP 250 w Atenach, mimo że już dzień po ateńskim finale rozpoczynają się ATP Finals 2025. To od początku rodziło pytania, czy 38-letnia legenda tenisa zagra w Turnieju Mistrzów w Turynie. Djoković podkreślał, że decyzję podejmie dopiero po Atenach. A w stolicy Grecji jako najwyżej rozstawiony tenisista doszedł aż do finału, w którym spotkał się z turniejową "2" - Lorenzo Musettim. Włoch potrzebował triumfu w Atenach, aby na ostatniej prostej zakwalifikować się do ATP Finals, co tylko potęgowało emocje przed sobotnim finałem.

Zmotywowany Musetti świetnie rozpoczął mecz z legendą i po zwycięstwie 6:4 w pierwszym secie był o krok od wyprzedzenia Feliksa Augera-Aliassime w walce o ostatnią przepustkę do ATP Finals. Djoković nie zamierzał jednak się poddać i pewnie wygrał drugiego seta 6:3, doprowadzając do decydującej partii. W niej prowadził już 5:3, by po chwili stracić serwis na 5:5. Zryw Włocha okazał się jednak daremny, bo w następnym gemie Serb ponownie uzyskał przewagę przełamania, którą tym razem utrzymał i wygrał 7:5.

Tym samym Djoković wygrał 101. turniej ATP w karierze i został pierwszym tenisistą w historii, który zdobywał tytuły w 20 różnych krajach! Musettiemu zabrakło z kolei... 5 punktów na przestrzeni sezonu do Augera-Aliassime. Ale już kilkadziesiąt minut po finale Włoch i tak został ostatnim uczestnikiem ATP Finals, ponieważ zgodnie z zapowiedziami Serb podjął decyzję i zrezygnował z gry w turnieju dla 8 najlepszych zawodników sezonu!

Oznacza to, że Musetti zastąpi Djokovicia w grupie z Carlosem Alcarazem, Taylorem Fritzem i Alexem de Minaurem. Jego pierwszym rywalem już w poniedziałek (10 listopada) będzie Amerykanin. W drugiej grupie spotkają się: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton i Auger-Aliassime. Ostatni z wymienionych również zagra dopiero w poniedziałek z Sinnerem. W niedzielę mecze Alcaraz - de Minaur oraz Zverev - Shelton.