Nagłe rozstanie najlepszego tenisisty świata po 7 latach! Carlos Alcaraz potwierdza

Lider światowego rankingu Carlos Alcaraz i jego dotychczasowy trener Juan Carlos Ferrero rozstali się po ponad siedmiu latach współpracy. Rolę jedynego menedżera tenisisty przejmie Samuel Lopez, który już pracował z Hiszpanem i dzielił z Ferrero obowiązki techniczne. Ferrero został trenerem Alcaraza w 2018 roku, gdy ten miał 15 lat i nie rywalizował jeszcze w rozgrywkach ATP. Zawodnik nie podał przyczyny zakończenia współpracy.

"Bardzo trudno mi pisać ten post. Po ponad siedmiu latach wspólnej pracy, Juan i ja postanowiliśmy zakończyć współpracę jako trener i zawodnik. Dziękuję, że spełniłeś moje dziecięce marzenia. Rozpoczęliśmy tę podróż, gdy byłem jeszcze dzieckiem i przez cały ten czas towarzyszyłeś mi w tej niesamowitej podróży, zarówno na korcie, jak i poza nim. I bardzo cieszyłem się każdym krokiem tej drogi z tobą. Dotarliśmy na szczyt i czuję, że jeśli nasze sportowe drogi miałyby się rozejść, to właśnie w tym miejscu. Tym, na które zawsze pracowaliśmy i do którego zawsze dążyliśmy" – napisał hiszpański tenisista w mediach społecznościowych.

Ferrero, który między innymi prowadził przez część kariery Niemca Alexandra Zvereva, postawił na zawodnika z Murcji, pomagając mu dotrzeć do pierwszej setki rankingu światowego i zdobyć pierwszy tytuł ATP w Umagu w 2021 roku. Sezon później Alcaraz po raz pierwszy triumfował w turnieju rangi Masters 1000 w Miami. To zapoczątkowało eksplozję formy 22-letniego tenisisty, który może pochwalić się 24 tytułami, w tym sześcioma wielkoszlemowymi - po dwa w US Open, Wimbledonie i French Open. W tym roku triumfował w Paryżu i Nowym Jorku.

"Teraz nadszedł czas zmian dla nas obu, nowych przygód i nowych projektów. Ale jestem pewien, że stawimy im czoła we właściwy sposób, dając z siebie wszystko, jak zawsze. Zawsze budujemy na naszym sukcesie. Życzę ci wszystkiego najlepszego we wszystkim, co cię spotka. Pociesza mnie świadomość, że daliśmy z siebie wszystko, że oddaliśmy wszystko do dyspozycji drugiej osoby. Dziękuję ci za wszystko, Juan!" – zakończył swój post lider światowego rankingu.