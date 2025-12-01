Nie żyje legenda tenisa. Nicola Pietrangeli dwukrotnie wygrywał French Open

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-12-01 13:52

W wieku 92 lat zmarł słynny tenisista Nicola Pietrangeli, dwukrotny zwycięzca French Open - poinformowała w poniedziałek włoska federacja, nazywając go „swoją ikoną”. „Włoski tenis traci swój największy symbol, a ja tracę przyjaciela. Był punktem wyjścia dla wszystkiego, czym stał się nasz tenis. Dzięki niemu zrozumieliśmy, że my również możemy konkurować ze światem” – napisał w komunikacie prezes federacji Angelo Binaghi.

świeczka

i

Paląca się biała świeczka z jasnym płomieniem, unosząca się na lekko falującej wodzie, odbijająca się na ciemnym tle, symbolizująca pamięć o zmarłym Leszku Kłosińskim. Więcej o jego życiu zawodowym przeczytasz na Super Biznes.
  • Nie żyje słynny tenisista, Nicola Pietrangeli, dwukrotny triumfator French Open
  • Włoski tenisista zmarł w wieku 92 lat
  • Jego mecz finałowy na kortach Rolanda Garrosa w 1960 roku w Paryżu przeszedł do historii

Nie żyje legendarny włoski tenisista Nicola Pietrangeli

Pietrangeli, urodzony w Tunisie 11 września 1933 roku, był uważany za jednego z dziesięciu najlepszych tenisistów świata w latach 1957–1964. Był pierwszym Włochem, który wygrał turniej wielkoszlemowy. Dokonał tego dwukrotnie - w 1959 i 1960 roku na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Trzykrotnie zwyciężył w turnieju w Monte Carlo i dwa razy w Rzymie.

Finał French Open w Paryżu w 1960 roku przeszedł do historii. W przerwie meczu z Chilijczykiem Luisem Ayalą Pietrangeli zdjął buty w szatni, a jego skarpetki były czerwone od krwi. Przeciwnik stosował na przemian skróty i loby, zmuszając Włocha do sprintu w przód i w tył, aż skóra zeszła ze stóp. Resztę pojedynku Pietrangeli rozegrał z krwawiącymi ranami. Za zwycięstwo otrzymał nagrodę... 150 dolarów.

Iga Świątek szykuje rewolucję? Mistrzyni zabrała głos, już wszystko jasne!

- To był naprawdę zupełnie inny świat. Mimo to wydał wielkich mistrzów, takich jak Pietrangeli, którzy pomogli naszemu sportowi rozwijać się i doskonalić pod każdym względem - mówił w wywiadzie w 2024 roku król paryskich kortów Hiszpan Rafael Nadal. Wielkie pieniądze w tenisie pojawiły się wraz z jego profesjonalizacją od roku 1968.

Urlop Igi Świątek na Mauritiusie. Zobacz galerię zdjęć!

Iga Świątek, urlop na Mauritiusie
42 zdjęcia

Pietrangeli odnosił sukcesy historyczne dla Włoch

Pietrangeli stał się również legendą Pucharu Davisa. Dotarł do finału w 1960 i 1961 roku, ale Włosi dwukrotnie przegrali z Australią. Jako zawodnik rozegrał 164 mecze, odnosząc 120 zwycięstw, a obie liczby są do dziś rekordami rozgrywek. Trofeum wywalczył dopiero jako kapitan reprezentacji w 1976 roku w meczu z Chile, prowadząc do zwycięstwa 4:1 Adriano Panattę, Corrado Barazuttiego, Paolo Bertolucciego oraz Tonino Zugarellego.

Ten sukces tenisiści Italii, z Jannikiem Sinnerem w składzie, powtórzyli dopiero w 2023 roku. Wygrali także dwie ostatnie edycje rozgrywek. Pietrangeli był nie tylko znakomitym tenisistą. Obracał się w towarzystwie gwiazd filmowych, reżyserów i innych celebrytów. Wśród jego najbliższych przyjaciół był słynny włoski aktor Marcello Mastroianni. Jak wspominał, w kręgu jego znajomych były też aktorki Brigitte Bardot i Claudia Cardinale. 

QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz te tenisistki? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 20
Na początek coś łatwego Tenisistka na zdjęciu to...
Serena Williams
TENIS