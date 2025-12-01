Nie żyje legenda tenisa. Nicola Pietrangeli dwukrotnie wygrywał French Open

Nie żyje słynny tenisista, Nicola Pietrangeli, dwukrotny triumfator French Open

Włoski tenisista zmarł w wieku 92 lat

Jego mecz finałowy na kortach Rolanda Garrosa w 1960 roku w Paryżu przeszedł do historii

Nie żyje legendarny włoski tenisista Nicola Pietrangeli

Pietrangeli, urodzony w Tunisie 11 września 1933 roku, był uważany za jednego z dziesięciu najlepszych tenisistów świata w latach 1957–1964. Był pierwszym Włochem, który wygrał turniej wielkoszlemowy. Dokonał tego dwukrotnie - w 1959 i 1960 roku na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Trzykrotnie zwyciężył w turnieju w Monte Carlo i dwa razy w Rzymie.

Finał French Open w Paryżu w 1960 roku przeszedł do historii. W przerwie meczu z Chilijczykiem Luisem Ayalą Pietrangeli zdjął buty w szatni, a jego skarpetki były czerwone od krwi. Przeciwnik stosował na przemian skróty i loby, zmuszając Włocha do sprintu w przód i w tył, aż skóra zeszła ze stóp. Resztę pojedynku Pietrangeli rozegrał z krwawiącymi ranami. Za zwycięstwo otrzymał nagrodę... 150 dolarów.

- To był naprawdę zupełnie inny świat. Mimo to wydał wielkich mistrzów, takich jak Pietrangeli, którzy pomogli naszemu sportowi rozwijać się i doskonalić pod każdym względem - mówił w wywiadzie w 2024 roku król paryskich kortów Hiszpan Rafael Nadal. Wielkie pieniądze w tenisie pojawiły się wraz z jego profesjonalizacją od roku 1968.

Pietrangeli odnosił sukcesy historyczne dla Włoch

Pietrangeli stał się również legendą Pucharu Davisa. Dotarł do finału w 1960 i 1961 roku, ale Włosi dwukrotnie przegrali z Australią. Jako zawodnik rozegrał 164 mecze, odnosząc 120 zwycięstw, a obie liczby są do dziś rekordami rozgrywek. Trofeum wywalczył dopiero jako kapitan reprezentacji w 1976 roku w meczu z Chile, prowadząc do zwycięstwa 4:1 Adriano Panattę, Corrado Barazuttiego, Paolo Bertolucciego oraz Tonino Zugarellego.

Ten sukces tenisiści Italii, z Jannikiem Sinnerem w składzie, powtórzyli dopiero w 2023 roku. Wygrali także dwie ostatnie edycje rozgrywek. Pietrangeli był nie tylko znakomitym tenisistą. Obracał się w towarzystwie gwiazd filmowych, reżyserów i innych celebrytów. Wśród jego najbliższych przyjaciół był słynny włoski aktor Marcello Mastroianni. Jak wspominał, w kręgu jego znajomych były też aktorki Brigitte Bardot i Claudia Cardinale.