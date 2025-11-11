ATP Finals 2025: PREMIE, nagrody pieniężne: Ile zarobią tenisiści w Turynie?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-11-11 18:23

Trwa rywalizacja w ATP Finals 2025 w Turynie. Ósemka najlepszych tenisistów na świecie walczy w prestiżowych mistrzostwach, a stawką są pozycja nr 1 w rankingu oraz ogromne pieniądze. Sprawdź, jakie są premie w ATP Finals 2025.

ATP Finals 2025: PREMIE, nagrody pieniężne: Ile zarobią tenisiści w Turynie?

i

Autor: Antonio Calanni/ Associated Press
  • ATP Finals 2025 w Turynie to prestiżowe starcie ośmiu najlepszych tenisistów świata 
  • Wielcy rywale, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, walczą o pozycję nr 1
  • Sprawdź, jakie są premie w ATP Finals 2025

Trwają ATP Finals 2025 w Turynie, a największe emocje wywołuje walka o pozycję numer 1. Stoczą ją oczywiście Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, którzy zdominowali kolejny sezon. Dużo większe szanse na tron lidera rankingu ATP na koniec sezonu ma Hiszpan. Wystarczy, że wygra wszystkie mecze w grupie albo awansuje do finału. Wielkim nieobecnym w prestiżowym Turnieju Masters będzie Novak Djoković. Słynny Serb zakwalifikował się do turnieju, ale tuż po triumfie w turnieju ATP 250 w Atenach zgodnie z krążącymi pogłoskami ogłosił, że wycofuje się z rywalizacji. Jako powód podał przewlekłą kontuzję. Z jego rezygnacji skorzystał Lorenzo Musetti. Tenisiści walczą w ATP Finals 2025 o ogromne pieniądze. Niepokonany w fazie grupowej mistrz zarobi 5,071 mln dolarów. Transmisja na sportowych kanałach Polsat

Grupa Jimmy'ego Connorsa: Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti

Grupa Bjoerna Borga: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime

ATP Finals 2025 PREMIE Jakie są nagrody pieniężne w Turynie?

  • Rezerwowy - 155 000 dolarów
  • Za rozegranie jednego meczu - 165 500
  • Za rozegranie dwóch meczów - 248 250
  • Za rozegranie trzech meczów - 331 000
  • Za wygrany mecz w grupie - 396 500
  • Za wygranie półfinału - 1 183 500
  • Za wygranie finału - 2 367 000
  • Niepokonany mistrz - 5 071 000
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Iga Świątek - Amanda Anisimova w WTA Finals 2025
ATP FINALS