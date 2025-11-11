ATP Finals 2025: PREMIE, nagrody pieniężne: Ile zarobią tenisiści w Turynie?

ATP Finals 2025 w Turynie to prestiżowe starcie ośmiu najlepszych tenisistów świata

Wielcy rywale, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, walczą o pozycję nr 1

Sprawdź, jakie są premie w ATP Finals 2025

Trwają ATP Finals 2025 w Turynie, a największe emocje wywołuje walka o pozycję numer 1. Stoczą ją oczywiście Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, którzy zdominowali kolejny sezon. Dużo większe szanse na tron lidera rankingu ATP na koniec sezonu ma Hiszpan. Wystarczy, że wygra wszystkie mecze w grupie albo awansuje do finału. Wielkim nieobecnym w prestiżowym Turnieju Masters będzie Novak Djoković. Słynny Serb zakwalifikował się do turnieju, ale tuż po triumfie w turnieju ATP 250 w Atenach zgodnie z krążącymi pogłoskami ogłosił, że wycofuje się z rywalizacji. Jako powód podał przewlekłą kontuzję. Z jego rezygnacji skorzystał Lorenzo Musetti. Tenisiści walczą w ATP Finals 2025 o ogromne pieniądze. Niepokonany w fazie grupowej mistrz zarobi 5,071 mln dolarów. Transmisja na sportowych kanałach Polsat

Grupa Jimmy'ego Connorsa: Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti

Grupa Bjoerna Borga: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime

ATP Finals 2025 PREMIE Jakie są nagrody pieniężne w Turynie?

Rezerwowy - 155 000 dolarów

Za rozegranie jednego meczu - 165 500

Za rozegranie dwóch meczów - 248 250

Za rozegranie trzech meczów - 331 000

Za wygrany mecz w grupie - 396 500

Za wygranie półfinału - 1 183 500

Za wygranie finału - 2 367 000

Niepokonany mistrz - 5 071 000

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie