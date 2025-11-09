ATP Finals 2025: Terminarz, wyniki, kiedy mecze w Turynie?

- ATP Finals 2025 w Turynie to prestiżowe starcie ośmiu najlepszych tenisistów świata
- Wielcy rywale, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, powalczą o pozycję nr 1, a niespodzianką jest brak Novaka Djokovicia.
- Znamy już podział na grupy oraz szczegółowy terminarz pierwszych dni turnieju.
- Kto wyjdzie zwycięsko z tych zaciętych pojedynków i sięgnie po tytuł? Sprawdź pełny harmonogram i śledź wyniki!
Ruszają ATP Finals 2025 w Turynie, a największe emocje wywołuje walka o pozycję numer 1. Stoczą ją oczywiście Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, którzy zdominowali kolejny sezon. Dużo większe szanse na tron lidera rankingu ATP na koniec sezonu ma Hiszpan. Wystarczy, że wygra wszystkie mecze w grupie albo awansuje do finału. Wielkim nieobecnym w prestiżowym Turnieju Masters będzie Novak Djoković. Słynny Serb zakwalifikował się do turnieju, ale tuż po triumfie w turnieju ATP 250 w Atenach zgodnie z krążącymi pogłoskami ogłosił, że wycofuje się z rywalizacji. Jako powód podał przewlekłą kontuzję. Z jego rezygnacji skorzystał Lorenzo Musetti. Tenisiści walczą w ATP Finals 2025 o ogromne pieniądze. Niepokonany w fazie grupowej mistrz zarobi 5,071 mln dolarów.
ATP Finals 2025: GRUPY
Grupa Jimmy'ego Connorsa
- Carlos Alcaraz
- Taylor Fritz
- Alex de Minaur
- Lorenzo Musetti
Grupa Bjoerna Borga
- Jannik Sinner
- Alexander Zverev
- Ben Shelton
- Felix Auger-Aliassime
ATP Finals 2025 TERMINARZ
niedziela 9 listopada
- godz. 11:30: mecz debla
- godz. 14: C. Alcaraz - A. de Minaur
- godz. 18: mecz debla
- godz. 20:30: A. Zverev - B. Shelton
poniedziałek 10 listopada
- godz. 11:30: mecz debla
- godz. 14: L. Musetti - T. Fritz
- godz. 18: mecz debla
- godz. 20:30: J. Sinner - F. Auger-Aliassime