ATP Finals 2025: Terminarz, wyniki, kiedy mecze w Turynie?

Michał Chojecki
2025-11-09 11:02

ATP Finals 2025 w Turynie zapowiadają się bardzo ciekawie. Ósemka najlepszych tenisistów na świecie powalczy w prestiżowych mistrzostwach, a stawką będą ogromne pieniądze oraz pozycja numer 1 w rankingu. Sprawdź, jaki jest terminarz ATP Finals 2025.

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner przed ATP Finals 2025

i

Autor: Associated Press
  • ATP Finals 2025 w Turynie to prestiżowe starcie ośmiu najlepszych tenisistów świata 
  • Wielcy rywale, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, powalczą o pozycję nr 1, a niespodzianką jest brak Novaka Djokovicia.
  • Znamy już podział na grupy oraz szczegółowy terminarz pierwszych dni turnieju.
  • Kto wyjdzie zwycięsko z tych zaciętych pojedynków i sięgnie po tytuł? Sprawdź pełny harmonogram i śledź wyniki!

Ruszają ATP Finals 2025 w Turynie, a największe emocje wywołuje walka o pozycję numer 1. Stoczą ją oczywiście Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, którzy zdominowali kolejny sezon. Dużo większe szanse na tron lidera rankingu ATP na koniec sezonu ma Hiszpan. Wystarczy, że wygra wszystkie mecze w grupie albo awansuje do finału. Wielkim nieobecnym w prestiżowym Turnieju Masters będzie Novak Djoković. Słynny Serb zakwalifikował się do turnieju, ale tuż po triumfie w turnieju ATP 250 w Atenach zgodnie z krążącymi pogłoskami ogłosił, że wycofuje się z rywalizacji. Jako powód podał przewlekłą kontuzję. Z jego rezygnacji skorzystał Lorenzo Musetti. Tenisiści walczą w ATP Finals 2025 o ogromne pieniądze. Niepokonany w fazie grupowej mistrz zarobi 5,071 mln dolarów.

ATP Finals 2025: GRUPY

Grupa Jimmy'ego Connorsa

  • Carlos Alcaraz
  • Taylor Fritz
  • Alex de Minaur
  • Lorenzo Musetti

Grupa Bjoerna Borga

  • Jannik Sinner
  • Alexander Zverev
  • Ben Shelton
  • Felix Auger-Aliassime

ATP Finals 2025 TERMINARZ

niedziela 9 listopada

  • godz. 11:30: mecz debla
  • godz. 14: C. Alcaraz - A. de Minaur
  • godz. 18: mecz debla
  • godz. 20:30: A. Zverev - B. Shelton

poniedziałek 10 listopada

  • godz. 11:30: mecz debla
  • godz. 14: L. Musetti - T. Fritz
  • godz. 18: mecz debla
  • godz. 20:30: J. Sinner - F. Auger-Aliassime
