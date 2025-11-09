ATP Finals 2025: Terminarz, wyniki, kiedy mecze w Turynie?

ATP Finals 2025 w Turynie to prestiżowe starcie ośmiu najlepszych tenisistów świata

Wielcy rywale, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, powalczą o pozycję nr 1, a niespodzianką jest brak Novaka Djokovicia.

Znamy już podział na grupy oraz szczegółowy terminarz pierwszych dni turnieju.

Kto wyjdzie zwycięsko z tych zaciętych pojedynków i sięgnie po tytuł? Sprawdź pełny harmonogram i śledź wyniki!

Ruszają ATP Finals 2025 w Turynie, a największe emocje wywołuje walka o pozycję numer 1. Stoczą ją oczywiście Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, którzy zdominowali kolejny sezon. Dużo większe szanse na tron lidera rankingu ATP na koniec sezonu ma Hiszpan. Wystarczy, że wygra wszystkie mecze w grupie albo awansuje do finału. Wielkim nieobecnym w prestiżowym Turnieju Masters będzie Novak Djoković. Słynny Serb zakwalifikował się do turnieju, ale tuż po triumfie w turnieju ATP 250 w Atenach zgodnie z krążącymi pogłoskami ogłosił, że wycofuje się z rywalizacji. Jako powód podał przewlekłą kontuzję. Z jego rezygnacji skorzystał Lorenzo Musetti. Tenisiści walczą w ATP Finals 2025 o ogromne pieniądze. Niepokonany w fazie grupowej mistrz zarobi 5,071 mln dolarów.

ATP Finals 2025: GRUPY

Grupa Jimmy'ego Connorsa

Carlos Alcaraz

Taylor Fritz

Alex de Minaur

Lorenzo Musetti

Grupa Bjoerna Borga

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Ben Shelton

Felix Auger-Aliassime

ATP Finals 2025 TERMINARZ

niedziela 9 listopada

godz. 11:30: mecz debla

godz. 14: C. Alcaraz - A. de Minaur

godz. 18: mecz debla

godz. 20:30: A. Zverev - B. Shelton

poniedziałek 10 listopada

godz. 11:30: mecz debla

godz. 14: L. Musetti - T. Fritz

godz. 18: mecz debla

godz. 20:30: J. Sinner - F. Auger-Aliassime

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie