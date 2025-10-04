Kamil Majchrzak z powodów zdrowotnych pauzował przez miesiąc po tym, jak z powodu kontuzji żeber skreczował w 3. rundzie wielkoszlemowego US Open. Występ w Szanghaju piotrkowianin zaczął od zwycięstwa nad Amerykaninem Ethanem Quinnem (6:3, 6:4). W kolejnym meczu Polak poszedł za ciosem. Zjmujący obecnie 66. miejsce w światowym rankingu Majchrzak potrzebował zaledwie 70 minut, by wyeliminować wyżej notowanego Nakashimę (32. ATP), który na otwarcie rywalizacji miał tzw. wolny los. Polak świetnie serwował, posyłając m.in. 11 asów, a przede wszystkim grał bardziej regularnie i dokładnie. Był to trzeci pojedynek tych tenisistów i pierwsze zwycięstwo Majchrzaka. Obu porażek doznał w 2022 roku - najpierw w kwalifikacjach do turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie, a następnie po pięciosetowej walce w 1. rundzie wielkoszlemowego French Open.

W Szanghaju nie występuje Hubert Hurkacz. 28-letni wrocławianin, zwycięzca tej imprezy w 2023 roku, nie wrócił jeszcze do zdrowia po operacji kolana sprzed ponad trzech miesięcy. W tym roku nie zobaczymy go już na korcie.

Z kim gra Majchrzak w 3. rundzie ATP Szanghaj?

Kamil Majchrzak w 3. rundzie turnieju ATP w Szanghaju zagra z bardzo mocnym rywalem. Będzie nim Australijczyk Alex de Minaur, który pokonał 6:4, 6:2 Argentyńczyka Camilo Ugo Carabelliego. Alex de Minaur zajmuje 7. miejsce w rankingu ATP. Majchrzak grał z nim raz. W Australian Open 2022 Polak uległ gładko 4:6, 4:6, 2:6.

Kiedy mecz Majchrzak - de Minaur w 3. rundzie ATP Szanghaj?

Mecz Kamil Majchrzak - Alex de Minaur zostanie rozegrany w poniedziałek 6 października. Transmisje TV z turnieju ATP w Szanghaju na sportowych kanałach Polsatu.

