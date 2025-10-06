ATP Szanghaj: Kamil Majchrzak nie sprawił sensacji! Smutny początek dnia dla polskiego tenisisty

Kamil Majchrzak żegna się z turniejem ATP w Szanghaju

Polski tenisista przegrał mecz trzeciej rundy z Alexem de Minaurem 1:6, 5:7

ATP Szanghaj: Kamil Majchrzak odpada z turnieju

Nie udało się! Kamil Majchrzak zakończył udział w turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju na trzeciej rundzie. Polski tenisista przegrał z rozstawionym z numerem 7 Alexem de Minaurem 1:6, 5:7. Spotkanie trwało 88 minut.

To był trudny mecz dla 29-letniego piotrkowianina, który dopiero wraca do formy po kontuzji żeber. Wcześniej Majchrzak zaprezentował się znakomicie – pokonał Ethanem Quinna 6:3, 6:4 oraz Brandona Nakashimę 6:4, 6:0, udowadniając, że potrafi zagrozić wyżej notowanym rywalom.

De Minaur za silny dla Majchrzaka

Tym razem jednak Australijczyk okazał się zbyt mocny. W pierwszym secie de Minaur dominował od początku do końca, a Polak nie miał większych szans na przełamanie. Druga partia była bardziej wyrównana – Majchrzak zdołał nawet wyjść na prowadzenie 4:3, ale rywal szybko odrobił stratę i w końcówce przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę.

To była druga konfrontacja obu tenisistów. W 2022 roku de Minaur również był górą – pokonał Polaka w trzech setach w drugiej rundzie Australian Open. Mimo przyzwoitego występu, Majchrzak w wirtualnym rankingu spadnie z 66. na 74. miejsce.

