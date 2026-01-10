Hubert Hurkacz - Taylor Fritz
7:6, 5:4
Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie w drugim secie
40-15 Wygrywający serwis Huberta
30-15 Mocny return Fritza pod nogi Hurkacza, który odegrał w aut
30-0 Skuteczny wolej Polaka
15-0 Kolejny as serwisowy Hurkacza. Już 15. dzisiaj
7:6, 4:4
Gem Fritz. Amerykanin odpowiada też gemem wygranym do zera
0-40 As serwisowy Fritza
0-30 A teraz autowy forhend Huberta
0-15 Niecelny bekhend Polaka
7:6, 4:3
Gem Hurkacz. Szybko i łatwo wygrany gem przez Polaka. Do zera
40-0 Autowy return Fritza
30-0 Kolejny znakomity serwis
15-0 As Polaka
7:6, 3:3
Gem Fritz. Polak miał w nim breakpointa, ale potem była seria trzech świetnych serwisów Amerykanina
Przewaga Fritz. Amerykanin znów potężnie zaserwował
40-40 Fritz wybronił się asem
40-30 Błąd Fritza i jest breakpoint
30-30 Polak mocnym bekhendem po linii wymusił błąd rywala
15-30 A teraz prosty błąd Amerykanina, zagrał na półkorcie w siatkę
0-30 As serwisowy Kalifornijczyka
0-15 Mocny serwis Fritza
7:6, 3:2
Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie w drugim secie
40-30 Błąd Amerykanina, forhend w siatkę
30-30 Fritz ładnie przeszedł z defensywy do ataku
30-15 Znów dobry serwis Polaka
15-15
7:6, 2:2
Gem Fritz. Amerykanin obronił serwis
30-40 Świetny serwis Amerykanina na zewnątrz i z rotacją
30-30 Dobry głęboki return Polaka
15-30 Znów potężny serwis Fritza
15-15 Mocny serwis tenisisty z USA
15-0 Fritz pod presją zagrał w siatkę. Hurkacz naciskał i doczekał się błędu
7:6, 2:1
Gem Hurkacz. Na koniec gema Polak popisał się świetną akcją. Po mocnym serwisie ruszył do przodu i zagrał ładnego drive-volleya
40-30 Przewaga Polaka w gemie topnieje
40-15 Znakomity return Fritza
40-0
30-0 Autowy return Amerykanina
15-0 Hubi zagrał głęboko pod końcową linię i wymusił błąd rywala
7:6, 1:1
Gem Fritz. Mamy już remis w drugim secie
15-40 Hurkacz zagrał w siatkę
15-30 Mocny forhend Fritza w otwarty już kort
15-15 Teraz Polak pod presją odegrał w siatkę
15-0 Hubi zepchnął rywala do defensywy i wymusił jego błąd
7:6, 1:0
Gem Hurkacz. Polak przegrywał 0-30, ale potem znów świetnie serwował
40-30 Kolejny as serwisowy Polaka. Już 13. dzisiaj
30-30 Mocny serwis Hurkacza
15-30
0-30 Polak zaczął od błędów
Początek drugiego seta, serwuje Hurkacz
7:6
GEM I SET HURKACZ. Zacięty set, na koniec tie-break, w którym Polak był wyraźnie lepszy!
7-1 Autowy bekhend Fritza i Hurkacz wygrywa pierwszego seta!
6-1 Mocny serwis Polaka i są piłki setowe!
5-1 As serwisowy Hubiego!
4-1 Błąd Fritza! A za chwilę serwować będzie Hurkacz
3-1 Ale akcja Hurkacza! Najpierw świetna defensywa, a potem zabójczy bekhend po linii!
2-1 As serwisowy Polaka
1-1 Hurkacz zagrał skróta, a rywal dobiegł do piłki i wygrał punkt
1-0 Błąd Amerykanina na koniec dłuższej wymiany
6:6
Gem Hurkacz. Przed nami tie-break!
40-0 As serwisowy Hurkacza
30-0 Potężny serwis Huberta
15-0 Po mocnym forhendzie Polaka rywal odegrał w aut
5:6
Gem Fritz. Amerykanin pewnie obronił serwis i znów prowadzi
15-40 As serwisowy Fritza
15-30 Niecelny lob Amerykanina
0-30 As serwisowy Fritza
0-15 Duży aut po returnie Hurkacza
5:5
Gem Hurkacz. Polak obronił dwie piłki setowe. Na koniec gema zaserwował kolejnego asa!
Przewaga Hurkacz. Świetny forhend Hubiego
Równowaga! Na kłopoty as serwisowy!
Fritz znów ma breakpointa po autowym forhendzie Hurkacza
40-40 Mocny serwis Polaka!
30-40 Hurkacz broni breakpointa. Z konieczności musiał ruszyć do siatki i nadział się na kontrę
30-30 I kolejny as serwisowy!
15-30 Jest wreszcie as Polaka!
0-30 Po agresywnym returnie Fritza Hurkacz pod presją odegrał w aut
0-15 Hubi zaczyna gema podwójnym błędem serwisowym
4:5
Gem Fritz. Tenisista z USA odpowiada też gemem wygranym do zera
0-40 A teraz autowy return Hurkacza
0-30 Bardzo niecelny forhend Polaka
0-15 Dobry serwis Amerykanina
4:4
Gem Hurkacz. Polak wygrał go bardzo szybko i do zera
40-0 Autowy return Fritza
30-0 A teraz piękny forhend wrocławianina
15-0 As serwisowy Polaka
3:4
Gem Fritz. Polak prowadził w nim 30-0, ale potem punkty wygrywał już do końca gema tylko Amerykanin
30-40 Znów świetny serwis Kalifornijczyka
30-30 Mocny serwis Fritza
30-15 Hubi budował przewagę w punkcie, ale potem zagrał slajsa w aut
30-0 Znów autowy forhend Amerykanina. Robi się ciekawie...
15-0 Błąd Fritza. Za długi forhend
3:3
Gem Hurkacz. Mamy znów remis. Wciąż bez breakpointów
40-15 Błąd Fritza, bekhend w siatkę. Polował na uderzenie kończące wymianę
30-15 A teraz podwójny błąd serwisowy
30-0 As serwisowy Huberta
15-0 Mocny serwis Polaka, skuteczny
2:3
Gem Fritz. Hurkacz wywierał presję, ale amerykański rywal obronił podanie i znów prowadzi
30-40 Ładny bekhend wzdłuż linii Amerykanina
30-30 Hubi mocnym uderzeniem wymusił błąd rywala
15-30 Niesamowita kontra Fritza. Atomowy forhend pod samą końcową linię
15-15 Błąd Amerykanina
0-15 Hurkacz zagrał skróta, ale Fritz zdołał odegrać i wygrał punkt
2:2
Gem Hurkacz. Na koniec kolejny potężny serwis wrocławianina
40-30 As serwisowy Polaka
30-30 Po agresywnym returnie Fritza Hurkacz zagrał w aut
30-15 As serwisowy Hubiego
15-15 Autowy bekhend Fritza
0-15 Amerykanin trafił w końcową linię, a Polak pod presją odegrał w siatkę
1:2
Gem Fritz. Na koniec duży aut po forhendzie Polaka
30-40 Ciekawa wymiana. Hurkacz zmusił Fritza do biegania wzdłuż końcowej linii i doczekał się jego błędu
15-40 Fritz blisko wygrania gema
15-30 Bardzo dobry return Hurkacza, pod samą końcową linię
0-30 Znakomity bekhend wzdłuż linii tenisisty z Kalifornii
0-15 As serwisowy Fritza
1:1
Gem Hurkacz. Na koniec znów dobry serwis Polaka, a potem pewny forhend w otwarty kort
40-30 As serwisowy Huberta!
30-30 Znakomity serwis Hurkacza
15-30 Świetny wolej Amerykanina, który wcześniej znów zepchnął Polaka do defensywy
15-15 Fritz returnem przejął inicjatywę. Potem był jego mocny forhend w otwartą część kortu
15-0 Mocny serwis Huberta
0:1
Gem Fritz. Amerykanin pewnie obronił serwis w gemie otwarcia
15-40 Teraz autowy return Hurkacza
15-30 Dobry return Polaka, rywal odegrał w aut
0-30 Kolejny as
0-15 As serwisowy Amerykanina
GRAMY! Serwuje Taylor Fritz
Za chwilę początek meczu
Hurkacz i Fritz rozpoczęli właśnie rozgrzewkę
Reprezentacje Polski i USA są już na korcie! Trwa odgrywanie hymnów
Szwajcarzy po meczu miksta pokonali Belgów i są w finale. Jednak na mecz Polska - USA i pojedynek Hurkacz - Fritz trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Pewnie do ok. godz. 8.30
Trwa wciąż półfinał Szwajcaria - Belgia. Dlatego mecz Polska - USA zacznie się z dużym opóźnieniem, pewnie już po godz. 8, raczej bliżej 8.30
Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Taylor Fritz w spotkaniu Polska - USA w półfinale United Cup. Początek o godzinie 7.30 polskiego czasu.
Hubert Hurkacz i Taylor Fritz grali ze sobą sześć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-2 dla Amerykanina, który w rankingu ATP zajmuje obecnie 9. miejsce. Wrocławianin z tenisista z Kalifornii rok temu spotkali się w finale United Cup. Ten mecz był bardzo zacięty i emocjonujący, a po trzech setach walki Hurkacz musiał uznać wyższość Fritza (4:6, 7:5, 6:7). - Taylor, to naprawdę świetny zawodnik. Miał bardzo dobry sezon w zeszłym roku. To będzie fajne wyzwanie zagrać znów przeciwko niemu. W zeszłym roku zagraliśmy tutaj w finale. To był bardzo zacięty bój. Postaram się tym razem zagrać nieco lepiej - powiedział Hurkacz.
Hurkacz - Fritz NA ŻYWO. Relacja na żywo z meczu Polska - USA w United Cup
Hubert Hurkacz czekał aż 208 dni na powrót do rywalizacji. W tym czasie najpierw leczył kolano po kolejnym zabiegu, a potem spokojnie budował formę. - Sporo w sumie z całym teamem przeszliśmy, dużo było ciężkich momentów i trudnych niepewności, natomiast cały czas wierzyliśmy i działaliśmy jak najlepiej, żebyśmy wrócili silni, żebyśmy byli zdrowi i mogli grać w tenisa. Także niesamowicie się cieszę jeszcze raz z tego, że mogę rywalizować, znowu widzieć kibiców, grać przed nimi i cieszyć się z rywalizacji. Dziękuję wszystkim za wsparcie - powiedział Hurkacz.