Hubert Hurkacz - Taylor Fritz RELACJA NA ŻYWO, wynik meczu Polska - USA w United Cup

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-10 9:15

Hubert Hurkacz i Taylor Fritz walczą na początek rywalizacji w meczu Polska - USA w półfinale United Cup. Tenisista z Wrocławia wrócił do gry po siedmiu miesiącach przerwy, ale prezentuje się naprawdę znakomicie. Z pewnością stać go na pokonanie mocnego Amerykanina (nr 9 ATP). Poniżej relacja na żywo z meczu Hurkacz - Fritz w United Cup.

Hubert Hurkacz - Taylor Fritz RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu Polska - USA w United Cup

i

Autor: Rick Rycroft/ Associated Press
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Na żywo

Hubert Hurkacz - Taylor Fritz

7:6, 5:4

Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie w drugim secie

40-15 Wygrywający serwis Huberta

30-15 Mocny return Fritza pod nogi Hurkacza, który odegrał w aut

30-0 Skuteczny wolej Polaka

15-0 Kolejny as serwisowy Hurkacza. Już 15. dzisiaj

7:6, 4:4

Gem Fritz. Amerykanin odpowiada też gemem wygranym do zera

0-40 As serwisowy Fritza

0-30 A teraz autowy forhend Huberta

0-15 Niecelny bekhend Polaka

7:6, 4:3

Gem Hurkacz. Szybko i łatwo wygrany gem przez Polaka. Do zera

40-0 Autowy return Fritza

30-0 Kolejny znakomity serwis

15-0 As Polaka

7:6, 3:3

Gem Fritz. Polak miał w nim breakpointa, ale potem była seria trzech świetnych serwisów Amerykanina

Przewaga Fritz. Amerykanin znów potężnie zaserwował

40-40 Fritz wybronił się asem

40-30 Błąd Fritza i jest breakpoint

30-30 Polak mocnym bekhendem po linii wymusił błąd rywala

15-30 A teraz prosty błąd Amerykanina, zagrał na półkorcie w siatkę

0-30 As serwisowy Kalifornijczyka 

0-15 Mocny serwis Fritza

7:6, 3:2

Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie w drugim secie

40-30 Błąd Amerykanina, forhend w siatkę

30-30 Fritz ładnie przeszedł z defensywy do ataku

30-15 Znów dobry serwis Polaka

15-15

7:6, 2:2

Gem Fritz. Amerykanin obronił serwis

30-40 Świetny serwis Amerykanina na zewnątrz i z rotacją

30-30 Dobry głęboki return Polaka

15-30 Znów potężny serwis Fritza

15-15 Mocny serwis tenisisty z USA

15-0 Fritz pod presją zagrał w siatkę. Hurkacz naciskał i doczekał się błędu

7:6, 2:1

Gem Hurkacz. Na koniec gema Polak popisał się świetną akcją. Po mocnym serwisie ruszył do przodu i zagrał ładnego drive-volleya

40-30 Przewaga Polaka w gemie topnieje

40-15 Znakomity return Fritza

40-0

30-0 Autowy return Amerykanina

15-0 Hubi zagrał głęboko pod końcową linię i wymusił błąd rywala

7:6, 1:1

Gem Fritz. Mamy już remis w drugim secie

15-40 Hurkacz zagrał w siatkę

15-30 Mocny forhend Fritza w otwarty już kort

15-15 Teraz Polak pod presją odegrał w siatkę

15-0 Hubi zepchnął rywala do defensywy i wymusił jego błąd

7:6, 1:0

Gem Hurkacz. Polak przegrywał 0-30, ale potem znów świetnie serwował

40-30 Kolejny as serwisowy Polaka. Już 13. dzisiaj

30-30 Mocny serwis Hurkacza

15-30

0-30 Polak zaczął od błędów

Początek drugiego seta, serwuje Hurkacz

7:6

GEM I SET HURKACZ. Zacięty set, na koniec tie-break, w którym Polak był wyraźnie lepszy!

7-1 Autowy bekhend Fritza i Hurkacz wygrywa pierwszego seta!

6-1 Mocny serwis Polaka i są piłki setowe!

5-1 As serwisowy Hubiego!

4-1 Błąd Fritza! A za chwilę serwować będzie Hurkacz

3-1 Ale akcja Hurkacza! Najpierw świetna defensywa, a potem zabójczy bekhend po linii!

2-1 As serwisowy Polaka

1-1 Hurkacz zagrał skróta, a rywal dobiegł do piłki i wygrał punkt

1-0 Błąd Amerykanina na koniec dłuższej wymiany

6:6

Gem Hurkacz. Przed nami tie-break!

40-0 As serwisowy Hurkacza

30-0 Potężny serwis Huberta

15-0 Po mocnym forhendzie Polaka rywal odegrał w aut

5:6

Gem Fritz. Amerykanin pewnie obronił serwis i znów prowadzi

15-40 As serwisowy Fritza

15-30 Niecelny lob Amerykanina

0-30 As serwisowy Fritza

0-15 Duży aut po returnie Hurkacza

5:5

Gem Hurkacz. Polak obronił dwie piłki setowe. Na koniec gema zaserwował kolejnego asa!

Przewaga Hurkacz. Świetny forhend Hubiego

Równowaga! Na kłopoty as serwisowy!

Fritz znów ma breakpointa po autowym forhendzie Hurkacza

40-40 Mocny serwis Polaka!

30-40 Hurkacz broni breakpointa. Z konieczności musiał ruszyć do siatki i nadział się na kontrę

30-30 I kolejny as serwisowy!

15-30 Jest wreszcie as Polaka!

0-30 Po agresywnym returnie Fritza Hurkacz pod presją odegrał w aut

0-15 Hubi zaczyna gema podwójnym błędem serwisowym

4:5

Gem Fritz. Tenisista z USA odpowiada też gemem wygranym do zera

0-40 A teraz autowy return Hurkacza

0-30 Bardzo niecelny forhend Polaka

0-15 Dobry serwis Amerykanina

4:4

Gem Hurkacz. Polak wygrał go bardzo szybko i do zera

40-0 Autowy return Fritza

30-0 A teraz piękny forhend wrocławianina 

15-0 As serwisowy Polaka

3:4

Gem Fritz. Polak prowadził w nim 30-0, ale potem punkty wygrywał już do końca gema tylko Amerykanin

30-40 Znów świetny serwis Kalifornijczyka 

30-30 Mocny serwis Fritza

30-15 Hubi budował przewagę w punkcie, ale potem zagrał slajsa w aut

30-0 Znów autowy forhend Amerykanina. Robi się ciekawie...

15-0 Błąd Fritza. Za długi forhend

3:3

Gem Hurkacz. Mamy znów remis. Wciąż bez breakpointów

40-15 Błąd Fritza, bekhend w siatkę. Polował na uderzenie kończące wymianę

30-15 A teraz podwójny błąd serwisowy

30-0 As serwisowy Huberta

15-0 Mocny serwis Polaka, skuteczny

2:3

Gem Fritz. Hurkacz wywierał presję, ale amerykański rywal obronił podanie i znów prowadzi

30-40 Ładny bekhend wzdłuż linii Amerykanina

30-30 Hubi mocnym uderzeniem wymusił błąd rywala

15-30 Niesamowita kontra Fritza. Atomowy forhend pod samą końcową linię

15-15 Błąd Amerykanina

0-15 Hurkacz zagrał skróta, ale Fritz zdołał odegrać i wygrał punkt

2:2

Gem Hurkacz. Na koniec kolejny potężny serwis wrocławianina

40-30 As serwisowy Polaka

30-30 Po agresywnym returnie Fritza Hurkacz zagrał w aut

30-15 As serwisowy Hubiego

15-15 Autowy bekhend Fritza

0-15 Amerykanin trafił w końcową linię, a Polak pod presją odegrał w siatkę

1:2

Gem Fritz. Na koniec duży aut po forhendzie Polaka

30-40 Ciekawa wymiana. Hurkacz zmusił Fritza do biegania wzdłuż końcowej linii i doczekał się jego błędu

15-40 Fritz blisko wygrania gema

15-30 Bardzo dobry return Hurkacza, pod samą końcową linię

0-30 Znakomity bekhend wzdłuż linii tenisisty z Kalifornii

0-15 As serwisowy Fritza

1:1

Gem Hurkacz. Na koniec znów dobry serwis Polaka, a potem pewny forhend w otwarty kort

40-30 As serwisowy Huberta!

30-30 Znakomity serwis Hurkacza

15-30 Świetny wolej Amerykanina, który wcześniej znów zepchnął Polaka do defensywy

15-15 Fritz returnem przejął inicjatywę. Potem był jego mocny forhend w otwartą część kortu

15-0 Mocny serwis Huberta

0:1

Gem Fritz. Amerykanin pewnie obronił serwis w gemie otwarcia

15-40 Teraz autowy return Hurkacza

15-30 Dobry return Polaka, rywal odegrał w aut

0-30 Kolejny as

0-15 As serwisowy Amerykanina

GRAMY! Serwuje Taylor Fritz

Za chwilę początek meczu

Hurkacz i Fritz rozpoczęli właśnie rozgrzewkę

Reprezentacje Polski i USA są już na korcie! Trwa odgrywanie hymnów

Szwajcarzy po meczu miksta pokonali Belgów i są w finale. Jednak na mecz Polska - USA i pojedynek Hurkacz - Fritz trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Pewnie do ok. godz. 8.30

Trwa wciąż półfinał Szwajcaria - Belgia. Dlatego mecz Polska - USA zacznie się z dużym opóźnieniem, pewnie już po godz. 8, raczej bliżej 8.30

Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Taylor Fritz w spotkaniu Polska - USA w półfinale United Cup. Początek o godzinie 7.30 polskiego czasu.

Hubert Hurkacz i Taylor Fritz grali ze sobą sześć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-2 dla Amerykanina, który w rankingu ATP zajmuje obecnie 9. miejsce. Wrocławianin z tenisista z Kalifornii rok temu spotkali się w finale United Cup. Ten mecz był bardzo zacięty i emocjonujący, a po trzech setach walki Hurkacz musiał uznać wyższość Fritza (4:6, 7:5, 6:7).  - Taylor, to naprawdę świetny zawodnik. Miał bardzo dobry sezon w zeszłym roku. To będzie fajne wyzwanie zagrać znów przeciwko niemu. W zeszłym roku zagraliśmy tutaj w finale. To był bardzo zacięty bój. Postaram się tym razem zagrać nieco lepiej - powiedział Hurkacz.

Hurkacz - Fritz NA ŻYWO. Relacja na żywo z meczu Polska - USA w United Cup

Hubert Hurkacz czekał aż 208 dni na powrót do rywalizacji. W tym czasie najpierw leczył kolano po kolejnym zabiegu, a potem spokojnie budował formę. - Sporo w sumie z całym teamem przeszliśmy, dużo było ciężkich momentów i trudnych niepewności, natomiast cały czas wierzyliśmy i działaliśmy jak najlepiej, żebyśmy wrócili silni, żebyśmy byli zdrowi i mogli grać w tenisa. Także niesamowicie się cieszę jeszcze raz z tego, że mogę rywalizować, znowu widzieć kibiców, grać przed nimi i cieszyć się z rywalizacji. Dziękuję wszystkim za wsparcie - powiedział Hurkacz.

HUBERT HURKACZ
UNITED CUP