Na żywo Hubert Hurkacz - Taylor Fritz 7:6, 5:4 Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie w drugim secie 40-15 Wygrywający serwis Huberta 30-15 Mocny return Fritza pod nogi Hurkacza, który odegrał w aut 30-0 Skuteczny wolej Polaka 15-0 Kolejny as serwisowy Hurkacza. Już 15. dzisiaj 7:6, 4:4 Gem Fritz. Amerykanin odpowiada też gemem wygranym do zera 0-40 As serwisowy Fritza 0-30 A teraz autowy forhend Huberta 0-15 Niecelny bekhend Polaka 7:6, 4:3 Gem Hurkacz. Szybko i łatwo wygrany gem przez Polaka. Do zera 40-0 Autowy return Fritza 30-0 Kolejny znakomity serwis 15-0 As Polaka 7:6, 3:3 Gem Fritz. Polak miał w nim breakpointa, ale potem była seria trzech świetnych serwisów Amerykanina Przewaga Fritz. Amerykanin znów potężnie zaserwował 40-40 Fritz wybronił się asem 40-30 Błąd Fritza i jest breakpoint 30-30 Polak mocnym bekhendem po linii wymusił błąd rywala 15-30 A teraz prosty błąd Amerykanina, zagrał na półkorcie w siatkę 0-30 As serwisowy Kalifornijczyka 0-15 Mocny serwis Fritza 7:6, 3:2 Gem Hurkacz. Polak wraca na prowadzenie w drugim secie 40-30 Błąd Amerykanina, forhend w siatkę 30-30 Fritz ładnie przeszedł z defensywy do ataku 30-15 Znów dobry serwis Polaka 15-15 7:6, 2:2 Gem Fritz. Amerykanin obronił serwis 30-40 Świetny serwis Amerykanina na zewnątrz i z rotacją 30-30 Dobry głęboki return Polaka 15-30 Znów potężny serwis Fritza 15-15 Mocny serwis tenisisty z USA 15-0 Fritz pod presją zagrał w siatkę. Hurkacz naciskał i doczekał się błędu 7:6, 2:1 Gem Hurkacz. Na koniec gema Polak popisał się świetną akcją. Po mocnym serwisie ruszył do przodu i zagrał ładnego drive-volleya 40-30 Przewaga Polaka w gemie topnieje 40-15 Znakomity return Fritza 40-0 30-0 Autowy return Amerykanina 15-0 Hubi zagrał głęboko pod końcową linię i wymusił błąd rywala 7:6, 1:1 Gem Fritz. Mamy już remis w drugim secie 15-40 Hurkacz zagrał w siatkę 15-30 Mocny forhend Fritza w otwarty już kort 15-15 Teraz Polak pod presją odegrał w siatkę 15-0 Hubi zepchnął rywala do defensywy i wymusił jego błąd 7:6, 1:0 Gem Hurkacz. Polak przegrywał 0-30, ale potem znów świetnie serwował 40-30 Kolejny as serwisowy Polaka. Już 13. dzisiaj 30-30 Mocny serwis Hurkacza 15-30 0-30 Polak zaczął od błędów Początek drugiego seta, serwuje Hurkacz 7:6 GEM I SET HURKACZ. Zacięty set, na koniec tie-break, w którym Polak był wyraźnie lepszy! 7-1 Autowy bekhend Fritza i Hurkacz wygrywa pierwszego seta! 6-1 Mocny serwis Polaka i są piłki setowe! 5-1 As serwisowy Hubiego! 4-1 Błąd Fritza! A za chwilę serwować będzie Hurkacz 3-1 Ale akcja Hurkacza! Najpierw świetna defensywa, a potem zabójczy bekhend po linii! 2-1 As serwisowy Polaka 1-1 Hurkacz zagrał skróta, a rywal dobiegł do piłki i wygrał punkt 1-0 Błąd Amerykanina na koniec dłuższej wymiany 6:6 Gem Hurkacz. Przed nami tie-break! 40-0 As serwisowy Hurkacza 30-0 Potężny serwis Huberta 15-0 Po mocnym forhendzie Polaka rywal odegrał w aut 5:6 Gem Fritz. Amerykanin pewnie obronił serwis i znów prowadzi 15-40 As serwisowy Fritza 15-30 Niecelny lob Amerykanina 0-30 As serwisowy Fritza 0-15 Duży aut po returnie Hurkacza 5:5 Gem Hurkacz. Polak obronił dwie piłki setowe. Na koniec gema zaserwował kolejnego asa! Przewaga Hurkacz. Świetny forhend Hubiego Równowaga! Na kłopoty as serwisowy! Fritz znów ma breakpointa po autowym forhendzie Hurkacza 40-40 Mocny serwis Polaka! 30-40 Hurkacz broni breakpointa. Z konieczności musiał ruszyć do siatki i nadział się na kontrę 30-30 I kolejny as serwisowy! 15-30 Jest wreszcie as Polaka! 0-30 Po agresywnym returnie Fritza Hurkacz pod presją odegrał w aut 0-15 Hubi zaczyna gema podwójnym błędem serwisowym 4:5 Gem Fritz. Tenisista z USA odpowiada też gemem wygranym do zera 0-40 A teraz autowy return Hurkacza 0-30 Bardzo niecelny forhend Polaka 0-15 Dobry serwis Amerykanina 4:4 Gem Hurkacz. Polak wygrał go bardzo szybko i do zera 40-0 Autowy return Fritza 30-0 A teraz piękny forhend wrocławianina 15-0 As serwisowy Polaka 3:4 Gem Fritz. Polak prowadził w nim 30-0, ale potem punkty wygrywał już do końca gema tylko Amerykanin 30-40 Znów świetny serwis Kalifornijczyka 30-30 Mocny serwis Fritza 30-15 Hubi budował przewagę w punkcie, ale potem zagrał slajsa w aut 30-0 Znów autowy forhend Amerykanina. Robi się ciekawie... 15-0 Błąd Fritza. Za długi forhend 3:3 Gem Hurkacz. Mamy znów remis. Wciąż bez breakpointów 40-15 Błąd Fritza, bekhend w siatkę. Polował na uderzenie kończące wymianę 30-15 A teraz podwójny błąd serwisowy 30-0 As serwisowy Huberta 15-0 Mocny serwis Polaka, skuteczny 2:3 Gem Fritz. Hurkacz wywierał presję, ale amerykański rywal obronił podanie i znów prowadzi 30-40 Ładny bekhend wzdłuż linii Amerykanina 30-30 Hubi mocnym uderzeniem wymusił błąd rywala 15-30 Niesamowita kontra Fritza. Atomowy forhend pod samą końcową linię 15-15 Błąd Amerykanina 0-15 Hurkacz zagrał skróta, ale Fritz zdołał odegrać i wygrał punkt 2:2 Gem Hurkacz. Na koniec kolejny potężny serwis wrocławianina 40-30 As serwisowy Polaka 30-30 Po agresywnym returnie Fritza Hurkacz zagrał w aut 30-15 As serwisowy Hubiego 15-15 Autowy bekhend Fritza 0-15 Amerykanin trafił w końcową linię, a Polak pod presją odegrał w siatkę 1:2 Gem Fritz. Na koniec duży aut po forhendzie Polaka 30-40 Ciekawa wymiana. Hurkacz zmusił Fritza do biegania wzdłuż końcowej linii i doczekał się jego błędu 15-40 Fritz blisko wygrania gema 15-30 Bardzo dobry return Hurkacza, pod samą końcową linię 0-30 Znakomity bekhend wzdłuż linii tenisisty z Kalifornii 0-15 As serwisowy Fritza 1:1 Gem Hurkacz. Na koniec znów dobry serwis Polaka, a potem pewny forhend w otwarty kort 40-30 As serwisowy Huberta! 30-30 Znakomity serwis Hurkacza 15-30 Świetny wolej Amerykanina, który wcześniej znów zepchnął Polaka do defensywy 15-15 Fritz returnem przejął inicjatywę. Potem był jego mocny forhend w otwartą część kortu 15-0 Mocny serwis Huberta 0:1 Gem Fritz. Amerykanin pewnie obronił serwis w gemie otwarcia 15-40 Teraz autowy return Hurkacza 15-30 Dobry return Polaka, rywal odegrał w aut 0-30 Kolejny as 0-15 As serwisowy Amerykanina GRAMY! Serwuje Taylor Fritz Za chwilę początek meczu Hurkacz i Fritz rozpoczęli właśnie rozgrzewkę Reprezentacje Polski i USA są już na korcie! Trwa odgrywanie hymnów Szwajcarzy po meczu miksta pokonali Belgów i są w finale. Jednak na mecz Polska - USA i pojedynek Hurkacz - Fritz trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Pewnie do ok. godz. 8.30 Trwa wciąż półfinał Szwajcaria - Belgia. Dlatego mecz Polska - USA zacznie się z dużym opóźnieniem, pewnie już po godz. 8, raczej bliżej 8.30 Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Taylor Fritz w spotkaniu Polska - USA w półfinale United Cup. Początek o godzinie 7.30 polskiego czasu.

Hubert Hurkacz i Taylor Fritz grali ze sobą sześć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-2 dla Amerykanina, który w rankingu ATP zajmuje obecnie 9. miejsce. Wrocławianin z tenisista z Kalifornii rok temu spotkali się w finale United Cup. Ten mecz był bardzo zacięty i emocjonujący, a po trzech setach walki Hurkacz musiał uznać wyższość Fritza (4:6, 7:5, 6:7). - Taylor, to naprawdę świetny zawodnik. Miał bardzo dobry sezon w zeszłym roku. To będzie fajne wyzwanie zagrać znów przeciwko niemu. W zeszłym roku zagraliśmy tutaj w finale. To był bardzo zacięty bój. Postaram się tym razem zagrać nieco lepiej - powiedział Hurkacz.

Hurkacz - Fritz NA ŻYWO. Relacja na żywo z meczu Polska - USA w United Cup

Hubert Hurkacz czekał aż 208 dni na powrót do rywalizacji. W tym czasie najpierw leczył kolano po kolejnym zabiegu, a potem spokojnie budował formę. - Sporo w sumie z całym teamem przeszliśmy, dużo było ciężkich momentów i trudnych niepewności, natomiast cały czas wierzyliśmy i działaliśmy jak najlepiej, żebyśmy wrócili silni, żebyśmy byli zdrowi i mogli grać w tenisa. Także niesamowicie się cieszę jeszcze raz z tego, że mogę rywalizować, znowu widzieć kibiców, grać przed nimi i cieszyć się z rywalizacji. Dziękuję wszystkim za wsparcie - powiedział Hurkacz.