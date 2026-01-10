Iga Świątek znów przegrała z Coco Gauff! RELACJA NA ŻYWO z meczu Polska - USA w United Cup

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-10 12:14

Iga Świątek przegrała z Coco Gauff 4:6, 2:6 i w meczu Polska - USA w półfinale United Cup jest remis 1-1. Wcześniej Hubert Hurkacz pokonał 7:6, 7:6 Taylora Fritza. To była już czwarta rzędu porażka Świątek z Gauff, która była dużo solidniejsza od naszej gwiazdy. Poniżej relacja na żywo.

Iga Świątek - Coco Gauff RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu Polska - USA w United Cup

i

Autor: Rick Rycroft/ Associated Press
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Na żywo

Iga Świątek - Coco Gauff

Za chwilę mecz miksta. 

4:6, 2:6

KONIEC! Iga Świątek przegrała 4:6, 2:6 z Coco Gauff. Czwarta z rzędu porażka Polki z Amerykanką. W meczu Polska - USA jest remis 1-1

Piłka meczowa po autowym bekhendzie Igi

40-40 Iga znów nie poradziła sobie z głębokim returnem Coco

40-30 

30-30 Przepiękny forhend Igi!

15-30 Kolejny błąd Świątek po agresywnym i głębokim returnie Gauff

15-15 Bardzo ładny wolej Igi przy siatce

0-15 Znów agresywny return Coco na forhend Igi, która odegrała w aut

4:6, 2:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przełamuje podanie Coco! W ostatniej wymianie po returnie Polki rywalka odegrała w korytarz deblowy

Znów świetny bekhend Polki i jest znów breakpoint

Równowaga. Iga gra teraz z większą swobodą. Piękny bekhend teraz

Coco ma piłkę meczową. Świetnie odegrała po mocnym returnie Igi

Równowaga. As serwisowy Amerykanki

Iga znów ma szansę na przełamanie

Równowaga. Duży aut po returnie Świątek

Iga ma breakpointa. Najpierw znakomity return a potem mocny bekhend Polki

40-40 Podwójny błąd serwisowy Coco Gauff

30-40 Bardzo niecelny return Polki i jest znów piłka meczowa

30-30 Pewny wolej Amerykanki przy siatce

30-15 Skuteczny smecz Igi. Coco znów szalała za końcową linią, dobrze się broniąc

15-15 

15-0 Potężny forhend Igi

4:6, 1:5

Gem Świątek. Iga przerywa serię siedmiu gemów wygranych przez Coco. Obroniła podanie

Przewaga Świątek. Pierwszy dzisiaj as serwisowy Igi

40-40 Teraz prosty błąd Gauff

30-40 Kolejny błąd Polki i jest już piłka meczowa

30-30 Iga znów miała dużą przewagę w punkcie, ale przestrzeliła z forhendu

30-15 Autowy return Gauff

15-15 Ładny bekhend Igi po crossie

0-15 Iga ruszyła do siatki, ale jej wolej nie był udany

4:6, 0:5

Gem Gauff. Amerykanka na koniec zaserwowała drugiego asa w gemie. Znów na zewnątrz i z rotacją

15-40 Kolejny forhendowy błąd Igi, tym razem zagrała w siatkę

15-30 As serwisowy Gauff

15-15 Znów dobra defensywa Coco, ale Iga mocnym bekhendem skończyła punkt

0-15 Dobry serwis Coco na zewnątrz

4:6, 0:4

Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Szósty gem z rzędu przegrany przez Igę. Za dużo błędów Polki, rywalka jest dużo solidniejsza

Iga znów przestrzeliła z forhendu po returnie Coco. Kolejny breakpoint

Równowaga. Niecelny forhend Polki po returnie Amerykanki

Przewaga Świątek. Znów kapitalny bekhend po linii Igi!

Równowaga. Iga znów bombardowała Coco, która w końcu pod presją odegrała w aut

Iga przestrzeliła z forhendu i znów broni breakpointa

Równowaga. Szybka wymiana, na koniec znakomity forhend Coco

Przewaga Świątek. Świetny bekhend po linii Igi!

Równowaga. Iga znów dyktowała tempo wymiany, a Coco dobrze się broniła. Tym razem Polka do końca wymiany grała szybko i dokładnie!

Iga pod presją zagrała w siatkę i znów broni breakpointa

40-40 Teraz świetny bekhend Igi. Mocny i zabójczo dokładny

30-40 Duży aut po bekhendzie Igi, która gra niestety coraz gorzej. Breakpoint

30-30 Autowy bekhend Polki

30-15 Piękny wolej Igi zagrany tuż przy siatce

15-15 Nieco szczęśliwy ale skuteczny return Amerykanki

15-0 Iga mocnym uderzeniem na forhend Coco wymusiła jej błąd

4:6, 0:3

Gem Gauff. Coco powiększa przewagę. Jest dużo solidniejsza niż Iga, która popełnia dużo błędów

15-40 Autowy bekhend Igi po sprytnym zagraniu Coco

15-30 Iga agresywnie ruszyła do przodu i wymusiła błąd rywalki

0-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut

0-15

4:6, 0:2

Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Niestety Iga traci serwis. Amerykanka kapitalnie porusza się po korcie, odgrywając piłkę po mocnych uderzeniach Igi. Czeka na jej błędy. A Iga niestety myli się często

Gauff ma znów breakpointa. Znów świetnie się broniła i doczekała się błędu Świątek

Równowaga. Coco znów świetnie się broniła, ale Iga skończyła punkt kapitalnym bekhendem po crossie

Iga broni breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym

Równowaga. Znakomity return Coco

Przewaga Świątek. Doskonały bekhend Igi po crossie

Równowaga. Amerykanka popisała się świetnym forhendem w sam narożnik kortu

Przewaga Świątek. Rywalka pod presją zagrała w siatkę

40-40 Teraz forhend Igi kapitalny. Dokładny i z zabójczą rotacją!

30-40 Iga zepchnęła Coco do głębokiej defensywy, ale po jej kolejnym forhendzie piłka uderzyła w taśmę i wyszła w aut. Breakpoint

30-30 Podwójny błąd serwisowy Polki

30-15

15-15 Duży aut po forhendzie Igi. W tym elemencie gry dużo solidniejsza jest dziś Coco

15-0 Dobry drugi serwis Igi

Iga przegrała aż siedem setów z rzędu z Coco... W poprzednich trzech meczach było po 0-2

4:6, 0:1

Gem Gauff. Seria niecelnych returnów Igi

15-40 Znów autowy return Polki

15-30 Bardzo niecelny return Igi

15-15 Ciekawa wymiana. Na koniec dobry skrót Amerykanki. Polka odegrała, ale rywalka łatwo skończyła punkt

15-0 Podwójny błąd serwisowy Gauff

Początek drugiego seta. Serwuje Coco Gauff

4:6

GEM i SET COCO GAUFF. Niestety na koniec Iga Świątek przestrzeliła z bekhendu. Amerykanka wygrywa pierwszego seta

30-40 Polka pod presją zagrała w siatkę i broni piłki setowej

30-30 Ufff... Iga traciła przewagę w punkcie, ale Coco zagrała daleko w aut

15-30 Znów szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Iga

15-15 Agresywny return Coco i wymuszony błąd Igi, która odegrała w siatkę

15-0 Iga zaskoczyła Coco kierunkiem forhendu

4:5

Gem Gauff. Amerykanka obroniła serwis i wraca na prowadzenie

15-40 Dobry kick-serwis Gauff

15-30 Najpierw znakomity return Polki, a potem jej bekhend w otwartą część kortu

0-30 Skuteczny serwis Coco

0-15 Po forhendzie Igi piłka podskoczyła na taśmie i spadła na stronę Polki

4:4

Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Igi. Wygrany do zera

40-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz i jej bojowy okrzyk "JAZDA!"

30-0 A teraz znakomity bekhend wzdłuż linii naszej mistrzyni 

15-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki

3:4

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! JAZDA! Iga wygrywa do zera gema przy serwisie Coco i zaraz może wyrównać

40-0 Błąd Gauff i są breakpointy

30-0 Podwójny błąd serwisowy Gauff

15-0 Iga zepchnęła Coco do defensywy a potem ruszyła do przodu i popisała się dobrym wolejem

2:4

Gem Świątek. Iga pewnie obroniła serwis. Gem wygrany do zera

40-0 Iga przytomnie ruszyła do przodu i skończyła punkt forhendem po crossie

30-0 Return Gauff mocny ale w siatkę

15-0 Dobry serwis Polki

1:4

Gem Gauff. Amerykanka powiększa przewagę. Dobrze teraz serwowała

15-40 Dobry kick-serwis Gauff

15-30 Dobry serwis Coco, na zewnątrz i z dużą rotacją

15-15 Świetny return Polki

0-15

Iga musi odrabiać straty

1:3

Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Na koniec znów niecelny forhend Igi po mocnym returnie Coco. Słabo w tym gemie serwowała Polka

Iga broni breakpointa po niecelnym forhendzie

40-40 Niesamowite tempo wymiany. Teraz Iga pod presją zagrała w siatkę

40-30 Za długi forhend Coco na koniec intensywnej wymiany

30-30 Return Amerykanki w siatkę

15-30 Świetny skrót Gauff. Iga odegrała, ale Coco czekała przy siatce i popisała się pięknym wolejem

15-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

15-0 Niewielki aut po bekhendzie Coco

1:2

Gem Gauff. Amerykanka bardzo dobrze reagowała w tym gemie na agresywne returny Igi. Niestety Polce brakowało dokładności w intensywnych wymianach

30-40 Znów niesamowita wymiana. Górą teraz Amerykanka

30-30 Szybka wymiana. Niestety na koniec Iga przestrzeliła w forhendu, a miała przewagę w punkcie

30-15 Ale return Igi!

15-15 

15-0 Znakomity bekhend Igi po crossie. Wcześniej przejęła inicjatywę returnem

1:1

Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie i mamy remis

40-15 Szybka i intensywna wymiana. Na koniec błąd Gauff

30-15 Świetny serwis Igi do środka

15-15 Dokładny bekhend Polki i wymuszony błąd rywalki

0-15 Szybka wymiana po crossie forhend na forhend. Górą Amerykanka

0:1

Gem Gauff. Iga miała w nim aż cztery breakpointy. Prowadziła 40-0. Niestety nie udało się przełamać serwisu Amerykanki

Przewaga Gauff. Znów niecelny return Igi

Równowaga. Autowy return Polki

Kapitalny return Igi i jest kolejny breakpoint

40-40 Oj szkoda tych szans... Autowy return Polki

40-30 Mocny serwis Amerykanki

40-15 Dobra reakcja Coco na agresywny return Igi. Potem był jej ładny forhend

40-0 Podwójny błąd serwisowy Gauff i są już breakpointy

30-0 Świetny forhend Igi z zabójczą rotacją

15-0 Błąd Coco, bekhend w siatkę

GRAMY! Serwuje Coco Gauff

Losowanie wygrała Coco Gauff i wybrała serwis. Zatem Amerykanka zacznie

Trwa już rozgrzewka

Iga może przypieczętować zwycięstwo Polski i awans do finału

Hubert Hurkacz ograł Taylora Fritza! Polska prowadzi z USA w United Cup! RELACJA NA ŻYWO
Hubert Hurkacz ograł Taylora Fritza! Polska prowadzi z USA w United Cup! RELACJA NA ŻYWO

Za nami mecz Hurkacz - Fritz. Polak w wielkim stylu wygrał 7:6, 7:6

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Coco Gauff w spotkaniu Polska - USA w półfinale United Cup. Początek po godzinie 9 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Hurkacz - Fritz.

Iga Świątek znów gra z Coco Gauff. Tym razem dwie wielkie rywalki mierzą się w półfinale United Cup. Polka długo była prawdziwą zmorą młodszej od niej o trzy lata Amerykanki, ale wszystko zmieniło się pod koniec 2024 r. Coco Gauff wygrała trzy ostatnie pojedynki z Igą Świątek i to wyraźnie - kolejno 6:3, 6:4 w WTA Finals 2024 w Rijadzie, 6:4, 6:4 w finale ubiegłorocznego United Cup i 6:1, 6:1 pół roku temu na mączce w Madrycie, gdy nasza gwiazda była w dołku. 

Świątek - Gauff NA ŻYWO. Relacja live z meczu Polska - USA w United Cup

W meczach Igi Świątek z Coco Gauff zazwyczaj kluczowe były wymiany forhend na forhend. Polka długo potrafiła w ten sposób prowokować błędy Amerykanki, wywierając presję. Młoda tenisistka z USA często w kluczowych momentach pękała mentalnie. Jednak ostatnio to ona potrafiła w tych wymianach ze Świątek prezentować większą solidność. Obie panie znane są ze świetnego poruszania się po korcie i doskonałej defensywy. To starcie dwóch aktualnych mistrzyń wielkoszlemowych - Wimbledonu (Iga) i Roland Garros (Coco). - Oczywiście ja i Coco doskonale wiemy, jak gramy. Jednak kluczowe będzie dla mnie, żeby skupić się po prostu na sobie, spróbować wdrożyć rzeczy, nad którymi pracowałam w okresie przygotowawczym i być odważną w podejmowaniu decyzji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie - powiedziała Iga Świątek.

IGA ŚWIĄTEK
UNITED CUP
COCO GAUFF