Iga Świątek znów przegrała z Coco Gauff! RELACJA NA ŻYWO z meczu Polska - USA w United Cup

Na żywo Iga Świątek - Coco Gauff Za chwilę mecz miksta. 4:6, 2:6 KONIEC! Iga Świątek przegrała 4:6, 2:6 z Coco Gauff. Czwarta z rzędu porażka Polki z Amerykanką. W meczu Polska - USA jest remis 1-1 Piłka meczowa po autowym bekhendzie Igi 40-40 Iga znów nie poradziła sobie z głębokim returnem Coco 40-30 30-30 Przepiękny forhend Igi! 15-30 Kolejny błąd Świątek po agresywnym i głębokim returnie Gauff 15-15 Bardzo ładny wolej Igi przy siatce 0-15 Znów agresywny return Coco na forhend Igi, która odegrała w aut 4:6, 2:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przełamuje podanie Coco! W ostatniej wymianie po returnie Polki rywalka odegrała w korytarz deblowy Znów świetny bekhend Polki i jest znów breakpoint Równowaga. Iga gra teraz z większą swobodą. Piękny bekhend teraz Coco ma piłkę meczową. Świetnie odegrała po mocnym returnie Igi Równowaga. As serwisowy Amerykanki Iga znów ma szansę na przełamanie Równowaga. Duży aut po returnie Świątek Iga ma breakpointa. Najpierw znakomity return a potem mocny bekhend Polki 40-40 Podwójny błąd serwisowy Coco Gauff 30-40 Bardzo niecelny return Polki i jest znów piłka meczowa 30-30 Pewny wolej Amerykanki przy siatce 30-15 Skuteczny smecz Igi. Coco znów szalała za końcową linią, dobrze się broniąc 15-15 15-0 Potężny forhend Igi 4:6, 1:5 Gem Świątek. Iga przerywa serię siedmiu gemów wygranych przez Coco. Obroniła podanie Przewaga Świątek. Pierwszy dzisiaj as serwisowy Igi 40-40 Teraz prosty błąd Gauff 30-40 Kolejny błąd Polki i jest już piłka meczowa 30-30 Iga znów miała dużą przewagę w punkcie, ale przestrzeliła z forhendu 30-15 Autowy return Gauff 15-15 Ładny bekhend Igi po crossie 0-15 Iga ruszyła do siatki, ale jej wolej nie był udany 4:6, 0:5 Gem Gauff. Amerykanka na koniec zaserwowała drugiego asa w gemie. Znów na zewnątrz i z rotacją 15-40 Kolejny forhendowy błąd Igi, tym razem zagrała w siatkę 15-30 As serwisowy Gauff 15-15 Znów dobra defensywa Coco, ale Iga mocnym bekhendem skończyła punkt 0-15 Dobry serwis Coco na zewnątrz 4:6, 0:4 Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Szósty gem z rzędu przegrany przez Igę. Za dużo błędów Polki, rywalka jest dużo solidniejsza Iga znów przestrzeliła z forhendu po returnie Coco. Kolejny breakpoint Równowaga. Niecelny forhend Polki po returnie Amerykanki Przewaga Świątek. Znów kapitalny bekhend po linii Igi! Równowaga. Iga znów bombardowała Coco, która w końcu pod presją odegrała w aut Iga przestrzeliła z forhendu i znów broni breakpointa Równowaga. Szybka wymiana, na koniec znakomity forhend Coco Przewaga Świątek. Świetny bekhend po linii Igi! Równowaga. Iga znów dyktowała tempo wymiany, a Coco dobrze się broniła. Tym razem Polka do końca wymiany grała szybko i dokładnie! Iga pod presją zagrała w siatkę i znów broni breakpointa 40-40 Teraz świetny bekhend Igi. Mocny i zabójczo dokładny 30-40 Duży aut po bekhendzie Igi, która gra niestety coraz gorzej. Breakpoint 30-30 Autowy bekhend Polki 30-15 Piękny wolej Igi zagrany tuż przy siatce 15-15 Nieco szczęśliwy ale skuteczny return Amerykanki 15-0 Iga mocnym uderzeniem na forhend Coco wymusiła jej błąd 4:6, 0:3 Gem Gauff. Coco powiększa przewagę. Jest dużo solidniejsza niż Iga, która popełnia dużo błędów 15-40 Autowy bekhend Igi po sprytnym zagraniu Coco 15-30 Iga agresywnie ruszyła do przodu i wymusiła błąd rywalki 0-30 Iga returnowała ramą rakiety, daleko w aut 0-15 4:6, 0:2 Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Niestety Iga traci serwis. Amerykanka kapitalnie porusza się po korcie, odgrywając piłkę po mocnych uderzeniach Igi. Czeka na jej błędy. A Iga niestety myli się często Gauff ma znów breakpointa. Znów świetnie się broniła i doczekała się błędu Świątek Równowaga. Coco znów świetnie się broniła, ale Iga skończyła punkt kapitalnym bekhendem po crossie Iga broni breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym Równowaga. Znakomity return Coco Przewaga Świątek. Doskonały bekhend Igi po crossie Równowaga. Amerykanka popisała się świetnym forhendem w sam narożnik kortu Przewaga Świątek. Rywalka pod presją zagrała w siatkę 40-40 Teraz forhend Igi kapitalny. Dokładny i z zabójczą rotacją! 30-40 Iga zepchnęła Coco do głębokiej defensywy, ale po jej kolejnym forhendzie piłka uderzyła w taśmę i wyszła w aut. Breakpoint 30-30 Podwójny błąd serwisowy Polki 30-15 15-15 Duży aut po forhendzie Igi. W tym elemencie gry dużo solidniejsza jest dziś Coco 15-0 Dobry drugi serwis Igi Iga przegrała aż siedem setów z rzędu z Coco... W poprzednich trzech meczach było po 0-2 4:6, 0:1 Gem Gauff. Seria niecelnych returnów Igi 15-40 Znów autowy return Polki 15-30 Bardzo niecelny return Igi 15-15 Ciekawa wymiana. Na koniec dobry skrót Amerykanki. Polka odegrała, ale rywalka łatwo skończyła punkt 15-0 Podwójny błąd serwisowy Gauff Początek drugiego seta. Serwuje Coco Gauff 4:6 GEM i SET COCO GAUFF. Niestety na koniec Iga Świątek przestrzeliła z bekhendu. Amerykanka wygrywa pierwszego seta 30-40 Polka pod presją zagrała w siatkę i broni piłki setowej 30-30 Ufff... Iga traciła przewagę w punkcie, ale Coco zagrała daleko w aut 15-30 Znów szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Iga 15-15 Agresywny return Coco i wymuszony błąd Igi, która odegrała w siatkę 15-0 Iga zaskoczyła Coco kierunkiem forhendu 4:5 Gem Gauff. Amerykanka obroniła serwis i wraca na prowadzenie 15-40 Dobry kick-serwis Gauff 15-30 Najpierw znakomity return Polki, a potem jej bekhend w otwartą część kortu 0-30 Skuteczny serwis Coco 0-15 Po forhendzie Igi piłka podskoczyła na taśmie i spadła na stronę Polki 4:4 Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Igi. Wygrany do zera 40-0 Dobry serwis Igi na zewnątrz i jej bojowy okrzyk "JAZDA!" 30-0 A teraz znakomity bekhend wzdłuż linii naszej mistrzyni 15-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki 3:4 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! JAZDA! Iga wygrywa do zera gema przy serwisie Coco i zaraz może wyrównać 40-0 Błąd Gauff i są breakpointy 30-0 Podwójny błąd serwisowy Gauff 15-0 Iga zepchnęła Coco do defensywy a potem ruszyła do przodu i popisała się dobrym wolejem 2:4 Gem Świątek. Iga pewnie obroniła serwis. Gem wygrany do zera 40-0 Iga przytomnie ruszyła do przodu i skończyła punkt forhendem po crossie 30-0 Return Gauff mocny ale w siatkę 15-0 Dobry serwis Polki 1:4 Gem Gauff. Amerykanka powiększa przewagę. Dobrze teraz serwowała 15-40 Dobry kick-serwis Gauff 15-30 Dobry serwis Coco, na zewnątrz i z dużą rotacją 15-15 Świetny return Polki 0-15 Iga musi odrabiać straty 1:3 Gem Gauff PRZEŁAMANIE. Na koniec znów niecelny forhend Igi po mocnym returnie Coco. Słabo w tym gemie serwowała Polka Iga broni breakpointa po niecelnym forhendzie 40-40 Niesamowite tempo wymiany. Teraz Iga pod presją zagrała w siatkę 40-30 Za długi forhend Coco na koniec intensywnej wymiany 30-30 Return Amerykanki w siatkę 15-30 Świetny skrót Gauff. Iga odegrała, ale Coco czekała przy siatce i popisała się pięknym wolejem 15-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 15-0 Niewielki aut po bekhendzie Coco 1:2 Gem Gauff. Amerykanka bardzo dobrze reagowała w tym gemie na agresywne returny Igi. Niestety Polce brakowało dokładności w intensywnych wymianach 30-40 Znów niesamowita wymiana. Górą teraz Amerykanka 30-30 Szybka wymiana. Niestety na koniec Iga przestrzeliła w forhendu, a miała przewagę w punkcie 30-15 Ale return Igi! 15-15 15-0 Znakomity bekhend Igi po crossie. Wcześniej przejęła inicjatywę returnem 1:1 Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie i mamy remis 40-15 Szybka i intensywna wymiana. Na koniec błąd Gauff 30-15 Świetny serwis Igi do środka 15-15 Dokładny bekhend Polki i wymuszony błąd rywalki 0-15 Szybka wymiana po crossie forhend na forhend. Górą Amerykanka 0:1 Gem Gauff. Iga miała w nim aż cztery breakpointy. Prowadziła 40-0. Niestety nie udało się przełamać serwisu Amerykanki Przewaga Gauff. Znów niecelny return Igi Równowaga. Autowy return Polki Kapitalny return Igi i jest kolejny breakpoint 40-40 Oj szkoda tych szans... Autowy return Polki 40-30 Mocny serwis Amerykanki 40-15 Dobra reakcja Coco na agresywny return Igi. Potem był jej ładny forhend 40-0 Podwójny błąd serwisowy Gauff i są już breakpointy 30-0 Świetny forhend Igi z zabójczą rotacją 15-0 Błąd Coco, bekhend w siatkę GRAMY! Serwuje Coco Gauff Losowanie wygrała Coco Gauff i wybrała serwis. Zatem Amerykanka zacznie Trwa już rozgrzewka Iga może przypieczętować zwycięstwo Polski i awans do finału Hubert Hurkacz ograł Taylora Fritza! Polska prowadzi z USA w United Cup! RELACJA NA ŻYWO Za nami mecz Hurkacz - Fritz. Polak w wielkim stylu wygrał 7:6, 7:6 Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Coco Gauff w spotkaniu Polska - USA w półfinale United Cup. Początek po godzinie 9 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Hurkacz - Fritz.

Iga Świątek znów gra z Coco Gauff. Tym razem dwie wielkie rywalki mierzą się w półfinale United Cup. Polka długo była prawdziwą zmorą młodszej od niej o trzy lata Amerykanki, ale wszystko zmieniło się pod koniec 2024 r. Coco Gauff wygrała trzy ostatnie pojedynki z Igą Świątek i to wyraźnie - kolejno 6:3, 6:4 w WTA Finals 2024 w Rijadzie, 6:4, 6:4 w finale ubiegłorocznego United Cup i 6:1, 6:1 pół roku temu na mączce w Madrycie, gdy nasza gwiazda była w dołku.

Świątek - Gauff NA ŻYWO. Relacja live z meczu Polska - USA w United Cup

W meczach Igi Świątek z Coco Gauff zazwyczaj kluczowe były wymiany forhend na forhend. Polka długo potrafiła w ten sposób prowokować błędy Amerykanki, wywierając presję. Młoda tenisistka z USA często w kluczowych momentach pękała mentalnie. Jednak ostatnio to ona potrafiła w tych wymianach ze Świątek prezentować większą solidność. Obie panie znane są ze świetnego poruszania się po korcie i doskonałej defensywy. To starcie dwóch aktualnych mistrzyń wielkoszlemowych - Wimbledonu (Iga) i Roland Garros (Coco). - Oczywiście ja i Coco doskonale wiemy, jak gramy. Jednak kluczowe będzie dla mnie, żeby skupić się po prostu na sobie, spróbować wdrożyć rzeczy, nad którymi pracowałam w okresie przygotowawczym i być odważną w podejmowaniu decyzji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie - powiedziała Iga Świątek.