Hubert Hurkacz zaczął świetnie, a potem rozczarował. Nie powtórzy sukcesu w Halle

Po cennym zwycięstwie w 1. rundzie, Hubert Hurkacz przegrał bój o ćwierćfinał turnieju ATP 500 w Halle.

Polak świetnie rozpoczął starcie 1/8 finału, ale to Niemiec Daniel Altmaier był górą w 3 setach.

Był to ostatni występ Hurkacza przed Wimbledonem.

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Hubert Hurkacz spadł ostatnio na 103. miejsce w światowym rankingu ATP, ale na trawie, a zwłaszcza w Halle, dotychczas zawsze czuł się świetnie. Wskazywało na to m.in. wtorkowe zwycięstwo nad rozstawionym z numerem "8" Rosjaninem Andriejem Rublowem (6:3, 6:2) w 1. rundzie. W 2022 roku Polak triumfował w tej imprezie rangi ATP 500, a dwa lata temu dotarł do finału, w którym uległ Włochowi Jannikowi Sinnerowi.

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Początek środowego meczu o ćwierćfinał nie wskazywał na tak smutny koniec. Hurkacz błyskawicznie w 30 minut wygrał pierwszego seta 6:3 i imponował swoją największą bronią - serwisem. Dobrze wszedł także w drugą partię, gdzie w dwóch pierwszych gemach serwisowych rywala miał kilka szans na przełamanie. Nie zdołał jednak ich wykorzystać i to odmieniło losy spotkania. Niewiele później to Altmaier dobrał się po raz pierwszy do serwisu Polaka i po zwycięstwie 6:3 doprowadził do decydującej partii.

W niej obaj tenisiści szli łeb w łeb, pilnując serwisu. Niestety, z biegiem czasu to Hurkacz miał większe problemy i już przy stanie 4:4 dwukrotnie musiał się bronić przed przełamaniem. Co wtedy się udało, nie wyszło w jego kolejnym gemie serwisowym przy 5:5. Altmaier wykorzystał w nim czwartego break pointa, a po chwili "na sucho" zamknął mecz. Było to ich trzecie spotkanie i pierwsze wygrane przez Niemca - na niecałe dwa tygodnie przed Wimbledonem, z którym tenisista z Wrocławia wiąże spore nadzieje.

Nie tak miało być...😪W tym roku decydujące fazy turnieju w Halle bez Huberta Hurkacza ❌Dziś lepszy od Polaka okazał się Daniel Altmaier.📸: Terra Wortmann Open#zkortu | #TWO26 pic.twitter.com/bfzLNfCEeF— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 17, 2026