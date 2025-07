Po emocjonującym i zwycięskim dla siebie Wimbledonie, Iga Świątek pozwoliła sobie na chwilę regeneracji. Czas odpoczynku dobiega jednak końca, a polska tenisistka jest gotowa na kolejne wyzwania, tym razem na kortach twardych. Już w przyszłym tygodniu zobaczymy ją w akcji podczas jednej z największych kanadyjskich imprez – National Bank Open 2025, która w tym roku odbędzie się w Montrealu. Turniej rozpocznie się 27 lipca i potrwa do 7 sierpnia, a w głównej drabince zobaczymy aż 96 zawodniczek.

Aryna Sabalenka rezygnuje. Liderka rankingu potrzebuje odpoczynku

Na kilka dni przed rozpoczęciem rywalizacji świat tenisa obiegła informacja, która bezpośrednio wpływa na sytuację Igi Świątek. Z udziału w turnieju zrezygnowała Aryna Sabalenka. Aktualna liderka rankingu WTA jako oficjalny powód swojej decyzji podała konieczność dłuższego odpoczynku po bardzo intensywnym sezonie w Europie. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę zbliżający się wielkimi krokami wielkoszlemowy US Open, do którego największe gwiazdy chcą przystąpić w pełni sił.

WTA 1000 Montreal. Co rezygnacja Sabalenki oznacza dla Igi Świątek?

Nieobecność Białorusinki w Montrealu to doskonała wiadomość dla polskiej tenisistki. Dzięki tej decyzji Świątek zostanie rozstawiona w turnieju z numerem drugim. "Jedynkę" pod nieobecność Sabalenki przejmie Amerykanka Coco Gauff, czyli obecna wiceliderka światowego rankingu.

Przeczytaj także: Rywalka Igi Świątek z dziewczyną na paradzie LGBT. To ona skradła serce Darii Kasatkiny

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim ogromną korzyść wynikającą z układu turniejowej drabinki. Zgodnie z zasadami, zawodniczki rozstawione z numerami "1" i "2" trafiają do dwóch różnych połówek drabinki. To gwarantuje, że Iga Świątek nie może na nią trafić wcześniej niż w ewentualnym finale. Oznacza to, że najgroźniejsza, przynajmniej na papierze, rywalka została zneutralizowana aż do ostatniego meczu turnieju. Oczywiście, jak każda z 32 najwyżej klasyfikowanych zawodniczek, Polka otrzyma w pierwszej rundzie wolny los.

Zobacz też: Iga Świątek szaleje na skuterze! Tak mistrzyni wypoczywa na wakacjach

Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu! | Super Tenis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie tylko Świątek. Kto jeszcze zagra w Montrealu?

Warto zaznaczyć, że w głównej drabince National Bank Open 2025 zobaczymy także inne polskie tenisistki. Pewne miejsce w zawodach mają również Magdalena Fręch, która zostanie rozstawiona z numerem 21., oraz Magda Linette (numer 25.). Tytułu wywalczonego przed rokiem będzie bronić Amerykanka Jessica Pegula, która przystąpi do rywalizacji z "trójką" przy nazwisku.

Kiedy losowanie drabinki turnieju w Montrealu?

Ceremonia losowania głównej drabinki turnieju WTA 1000 w Montrealu, która ostatecznie ukształtuje ścieżkę Igi Świątek i pozostałych zawodniczek do finału, odbędzie się już wkrótce. Zaplanowano ją na sobotę, 26 lipca. Wydarzenie ma się rozpocząć o godzinie 17:00 czasu polskiego. Wtedy dowiemy się, z kim Polka zmierzy się w swoim pierwszym meczu.

Patrz też: Iga Świątek trenowała z polskim Federerem! Zdradził szczegóły