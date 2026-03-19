Kolejna spora wpadka Huberta Hurkacza. Niebywała seria

Michał Skiba
2026-03-19 19:44

Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem Miami Open już w pierwszej rundzie, przegrywając z Ethan Quinn 2:6, 4:6. Mecz trwał tylko 66 minut. To już siódma z rzędu porażka Polaka – tak słabej serii w karierze jeszcze nie miał.

Autor: Dita Alangkara/ Associated Press

29-letni zawodnik z Wrocławia wyraźnie zmaga się ze spadkiem formy. Negatywna passa rozpoczęła się w drugiej rundzie Australian Open, gdzie również uległ Quinnowi. Następnie odpadał już na starcie kolejnych turniejów: w Montpellier, Rotterdamie, Dubaju, Indian Wells, a nawet w challengerze ATP 175 w Cap Cana.

ZOBACZ TEŻ: Kompletne szaleństwo w turnieju z udziałem Igi Świątek. Jak oni to zrobią?!

Jego występ w Miami, gdzie triumfował w 2021 roku, trudno zaliczyć do udanych. Popełnił aż 28 niewymuszonych błędów, podczas gdy rywal tylko 12. Co więcej, Hurkacz nie wypracował ani jednej okazji na przełamanie serwisu 22-letniego Amerykanina.

Hubert Hurkacz w Mclarenie [Zdjęcia]

Galeria zdjęć 19

W rywalizacji mężczyzn pozostał jeszcze jeden Polak – Kamil Majchrzak, który w pierwszej rundzie zmierzy się z Miomirem Kecmanoviciem.  

HUBERT HURKACZ