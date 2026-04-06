Nowy trener Igi Świątek w ogniu krytyki. Nieelegancki koniec współpracy

Na początku marca Mpetshi Perricard trenował z Roigiem. Ich wspólna przygoda nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów – Francuz odpadł w pierwszej rundzie zarówno w Indian Wells (z Kamilem Majchrzakiem), jak i w Miami Open (z Camilo Ugo Carabellim). Po turnieju na Florydzie Mpetshi Perricard planował udać się razem z Roigiem na trening do Monako. O tym, że współpraca została nagle zakończona, dowiedział się jednak dopiero od swojego agenta.

– Planowaliśmy pracować z Francisco co najmniej do sezonu na trawie. Po Miami zdecydował się jednak zakończyć współpracę – powiedział Francuz w rozmowie z „L’Equipe”.

– Do tego momentu wszystko układało się bardzo dobrze. Mieliśmy zaplanowany tygodniowy trening w Hiszpanii. To mój agent przekazał mi informację o rozstaniu. Roig nie powiedział mi tego osobiście. Naprawdę mu ufałem i wierzyłem w to, co mógł mi dać. To, że wszystko tak szybko się skończyło, uważam za hańbę. Ten świat bywa twardy i bezwzględny. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim. Byłem bardzo zaskoczony i rozczarowany. Ale staram się wyciągnąć z tej sytuacji coś pozytywnego. Chcę, żeby mnie to wzmocniło – zarówno na korcie, jak i w życiu – dodał Mpetshi Perricard.

Iga Świątek na korepetycjach u Rafaela Nadala. Trening na Majorce [ZDJĘCIA]

Kilka dni temu Iga Świątek oficjalnie ogłosiła, że Francisco Roig został jej nowym trenerem. Polka rozstała się z Wimem Fissettem, z którym pracowała przez 18 miesięcy. Następnie Polka udała się do Rafa Nadal Academy na Majorce, gdzie rozpoczęła przygotowania do sezonu na kortach ziemnych pod okiem nowego trenera i samego Rafaela Nadala.