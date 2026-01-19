Hubert Hurkacz rozpoczyna walkę w Australian Open jako ostatni z Polaków, mierząc się z Belgiem Zizou Bergsem.

Obaj tenisiści świetnie zaprezentowali się w United Cup, a Hurkacz, mimo problemów zdrowotnych, odbudowuje swoją pozycję w rankingu.

Kiedy odbędzie się ten intrygujący pojedynek i gdzie będzie można go śledzić?

Hubert Hurkacz będzie ostatnim z polskich singlistów, który zagra w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Mecz 28-letniego tenisisty z Zizou Bergsem zapowiada się bardzo ciekawie. Polak i Belg bardzo dobrze zaprezentowali się w United Cup. Biało-Czerwoni wygrali ten turniej, a reprezentacja Belgii była blisko awansu do finału, ale uległa Szwajcarii. Zizou Bergs pokonał w tej imprezie kilku mocnych rywali.

Hubert Hurkacz po problemach zdrowotnych odbudowuje ranking i obecnie jest w nim 55., najlepszy wynik w AO osiągnął w 2024 roku, kiedy zatrzymał się na ćwierćfinale. Z 45. na liście ATP Zizou Bergsem zmierzy się pierwszy raz w karierze. Belg nigdy w Melbourne nie przebrnął pierwszej rundy.

Kiedy gra Hurkacz pierwszy mecz w Australian Open?

Mecz Hubert Hurkacz - Zizou Bergs w 1. rundzie Australian Open zostanie rozegrany we wtorek 20 stycznia 2026. Początek meczu Hurkacz - Bergs ok. godziny 5-6 polskiego czasu. Spotkanie zaplanowano jako trzecie od godziny 1 po meczach Leylah Fernandez - Janice Tjen i Christopher O'Connell - Nishesh Basavareddy. Transmisja TV z Australian Open na Eurosporcie 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i HBO Max.

