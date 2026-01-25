Iga Świątek zmierzy się z kwalifikantką Maddison Inglis w 4. rundzie Australian Open.

Inglis, 168. rakieta świata, awansowała do turnieju głównego, broniąc dwóch piłek meczowych.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra z Maddison Inglis i gdzie będzie transmisja.

Iga Świątek i Maddison Inglis w Australian Open zagrają ze sobą po raz drugi, a pierwszy raz spotkały się pięć lat temu w turnieju WTA w Adelajdzie. 19-letnia Polka pokonała wtedy 23-letnią Australijkę 6:1, 6:3.

- Pamiętam, że z nią grałam, ale nie pamiętam jak ten mecz wyglądał. Będę musiała przygotować się taktycznie. Mój trener obejrzy jej mecze, ja pewnie też, bo rzadko się zdarza, żebym grała z kimś, kogo tak słabo pamiętam. Ma tutaj świetną passę, a dzięki dodatkowej przerwie będzie bardziej świeża - stwierdziła Iga Świątek, mając oczywiście na myśli okoliczności, w jakich Australijka awansowała do 4. rundy. Miała zagrać z Naomi Osaką, ale Japonka przed meczem zrezygnowała z gry z powodu kontuzji.

Maddison Inglis ma 28 lat. Nigdy nie była w Top-100 rankingu (obecnie nr 168). Do głównej drabinki awansowała w kwalifikacjach, a w pierwszym meczu obroniła dwie piłki meczowe. Pierwszy raz wystąpi w 4. rundzie turnieju Wielkiego Szlema. W turnieju głównym wyeliminowała Kimberly Birrell (7:6, 6:7, 6:4), Laurę Siegemund (6:4, 6:7, 7:6) i teraz Naomi Osakę (walkower).

Kiedy mecz Iga Świątek - Maddison Inglis w 4. rundzie Australian Open?

Mecz Iga Świątek - Maddison Inglis w 4. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w poniedziałek 26 stycznia. Początek meczu Świątek - Inglis o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisja TV z Australian Open na Eurosporcie 1 i 2.

