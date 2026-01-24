Australian Open DRABINKA kobiet: Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie?

Trwa Australian Open 2026, a w drabince kobiet jest już coraz mniej tenisistek. Iga Świątek awansowała do 4. rundy po zwycięstwie nad Anną Kalinską. Przed nią coraz trudniejsze wyzwania. Rok temu Polka doszła w Melbourne do półfinału i miała w nim piłkę meczową, ale ostatecznie uległa Madison Keys, późniejszej triumfatorce.

Szanse Igi Świątek na sukces w Australian Open oceniły w studiu telewizji Tennis Channel Lindsey Davenport i Martina Navratilova, amerykańskie legendy tenisa, byłe liderki rankingu.

- Iga potrzebuje dużo meczów, żeby poczuć, że gra dobrze i żeby wejść w turniej z pewnością siebie. A tej na razie nie ma zbyt wiele, patrząc na jej występ w United Cup. Tam nie była zadowolona ze swojej gry. Z doniesień na miejscu wygląda na to, że jest wyraźnie zestresowana - stwierdziła Lindsay Davenport. - Będzie ciekawie zobaczyć, czy uda jej się tak jak w Wimbledonie przekonać samą siebie, że chociaż nigdy wcześniej nie grała tu swojego najlepszego tenisa, to właśnie w tym roku jej się uda.

Podobnie dyspozycję Igi Świątek oceniła Martina Navratilova. - Kort jest podobno w tym roku wolniejszy i myślę, że to jej pomoże, ale niedawne porażki z Gauff i Bencic na pewno nie pomagają w kwestii pewności siebie. Nie jest to idealna sytuacja dla niej, ale z drugiej strony, to przecież Iga - powiedziała.

Australian Open 2026 DRABINKA kobiet, 4. runda

A Sabalenka - V. Mboko

J. Putincewa - I. Jovic

----

C. Gauff - K. Muchova

E. Switolina - M. Andriejewa

---

J. Pegula - M. Keys

X.Wang - A. Anisimova

---

J. Rybakina - E. Mertens

M. Inglis - I. Świątek

