Iga Świątek nie dała szans Maddison Inglis! Pewny awans do ćwierćfinału Australian Open!

Iga Świątek - Maddison Inglis
And the Career Slam quest for Iga continues 👌— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026
6-0 6-3 and into the quarterfinal! @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/muiJurkqMi
6:0, 6:3
KONIEC! Na koniec atomowy forhend Igi Świątek! Polka pokonała 6:0, 6:3 Maddison Inglis i jest w ćwierćfinale!
40-0 Piłki meczowe
30-0
15-0 Seria efektownych forhendów Igi. Rywalka w końcu już nie dała rady odegrać
6:0, 5:3
Gem Inglis. Na koniec efektowna wymiana bekhend na bekhend. Inglis trafiła blisko końcowej linii i wymusiła błąd Świątek
30-40 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd Australijki
15-40 Podwójny błąd serwisowy Inglis
0-40 Inglis szybko wygrywa kolejne punkty. Jeszcze walczy o kolejnego gema
0-30 Iga pod presją zagrała w aut
0-15
6:0, 5:2
Gem Świątek. Iga obroniła w nim breakpointa
Przewaga Świątek. Świetna akcja Igi przy siatce
40-40 Jęk zawodu na trybunach. Inglis pod presją zagrała w aut
30-40 Australijka trafiła idealnie w narożnik kortu i ma breakpointa
30-30 Bardzo dobry serwis Świątek
15-30 Po agresywnym returnie rywalki Polka pod presją zagrała w aut
15-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
15-0 Mocny pierwszy serwis Igi do środka
6:0, 4:2
Gem Inglis. Australijka zgarnęła drugiego gema. Na koniec aut po forhendzie Świątek
30-40 As serwisowy Inglis. Euforia na trybunach
30-30 Autowy forhend Polki
30-15 Iga zepchnęła rywalkę do defensywy i skończyła punkt mocnym smeczem
15-15 Teraz return Polki autowy
15-0 Świetny return Igi
6:0, 4:1
Gem Świątek. Iga bardzo pewnie i szybko wygrała kolejnego gema. Do zera
40-0 Co za akcja Igi! Niesamowite woleje Polki
30-0 Australijka wygląda już na przygaszoną
15-0 Spóźniona do uderzenia Inglis pod presją zagrała w aut
6:0, 3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. "JAZDA!" - krzyknęła Iga po ostatniej akcji. Mocnym forhendem z zabójczą rotacją wymusiła błąd Inglis
40-15 Iga zagrała skróta! Tak, to prawda. I był to naprawdę dobry skrót. Rywalka odegrała, ale Polka łatwo skończyła punkt
30-15 Dobry agresywny return Świątek
15-15 Błąd Polki, niecelny bekhend. A znów miała dużą przewagę w punkcie
15-0 Iga cierpliwie budowała punkt, spychając rywalkę do defensywy i otwierając sobie kort
6:0, 2:1
Gem Świątek. Iga już prowadzi w secie. Na koniec świetna akcja Polki. Dobry serwis, a potem piękny forhend, do którego Iga ładnie się ustawiła, świetnie pracując na nogach
40-0 Mocny pierwszy serwis Igi
30-0 Autowy forhend Inglis. Iga teraz umiejętnie wywierała presję
15-0
6:0, 1:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga szybko odrobiła straty i jest już remis w drugim secie
Iga ma breakpointa po mocnym returnie
40-40 Teraz Iga dobrym zagraniem wymusiła błąd rywalki
30-40 Błąd Polki, forhend w siatkę. Iga nieco zgubiła chyba koncentrację
30-30 Po bekhendzie Świątek piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut
30-15 Iga przestrzeliła z forhendu
30-0 Australijka po returnie Igi odegrała daleko w aut
15-0 Ładnie Iga przeszła z obrony do ataku
6:0, 0:1
Gem Inglis PRZEŁAMANIE. Australijka cieszy się, jakby wygrała mecz. Publiczność wiwatuje. Inglis zgarnia pierwszego gema. W ostatniej akcji Iga returnowała ramą rakiety
30-40 Inglis zaryzykowała i przestrzeliła z forhendu
15-40 Autowy bekhend Igi i Polka broni breakpointów
15-30 Ładna akcja Australijki
15-15 Przestrzeliła teraz Iga z bekhendu
15-0
Początek drugiego seta. Serwuje Iga
6:0
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Piekarnia Igi Świątek zaserwowała bajgla. Polka wygrała pierwszego seta 6:0
Iga ma piłkę setową po widowiskowej wymianie przy siatce
40-40 Iga teraz przegoniła rywalkę po korcie. Ta broniła się dzielnie, ale po smeczu Polki już nie dała rady odegrać
30-40
15-40 Polka pod presją zagrała w aut
15-30 Return Igi za końcową linię
15-15 Przepiękny bekhend wzdłuż linii wiceliderki rankingu
0-15 Agresywny ale niecelny return Świątek
5:0
Gem Świątek. Iga bardzo pewnie obroniła podanie. Dobrze teraz serwowała
40-15 Teraz dobry serwis Igi na ciało rywalki
30-15 Znakomity serwis Igi na zewnątrz. Dokładny i z dużą rotacją
15-15 Po returnie rywalki Polka zagrała w siatkę
15-0 Znakomity forhend Igi. Mocny i dokładny
4:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga w ostatniej akcji błysnęła sprawnością i świetną defensywą. Po chwili Inglis zagrała w siatkę
Iga znów ma breakpointa po agresywnym returnie po crossie
Równowaga. Efektowna wymiana, w której obie panie pokazały klasę. Na koniec dobry smecz Polki
Przewaga Inglis. Iga była teraz w głębokiej defensywie i nie udało jej się przejąć inicjatywy
40-40 Dobry serwis Inglis
40-30 Iga ładnie otworzyła sobie kort, atakując bekhend rywalki. Potem był pewny drive-volley. Breakpoint
30-30 Niecelny forhend Igi. Pośpieszyła się z próbą kończenia akcji
30-15 Polka znów dobrym returnem wymusiła błąd rywalki
15-15 Mocny return Igi pod końcową linię
0-15 Dobra akcja przy siatce Australijki, pewny wolej
3:0
Gem Świątek. Iga powiększa przewagę. Przegrywała w tym gemie 0-30, ale potem dobrze serwowała i łatwo kończyła punkty. Na koniec znów był dobry serwis, a po chwili Polka trafiła w końcową linię
Przewaga Świątek. Niecelny return Inglis
40-40 Intensywna wymiana. Górą Inglis, która popisała się ładnym bekhendem po za krótkim zagraniu Igi
40-30 Iga dobrze w tym gemie serwuje i łatwo kończy punkty. Teraz pewny forhend w otwarty kort
30-30 Znów świetny bekhend Igi
15-30 Dobry pierwszy serwis, a po chwili świetny bekhend wzdłuż linii mistrzyni Wimbledonu
0-30 Autowy bekhend Polki. Niewymuszony błąd
0-15 Najpierw agresywny return a potem efektowny forhend Inglis
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec ciekawa wymiana. Australijka ładnie przeszła z obrony do ataku, ale potem inicjatywę znów przejęła Iga i wymusiła błąd rywalki
40-30 Świetny bekhend Igi, bardzo precyzyjny
30-30 Iga przestrzeliła z forhendu
30-15 Piękna kontra Polki. Minęła atakującą przy siatce Australijki. Nie był to dobry atak
15-15 Autowy bekhend Igi po crossie. Publiczność wiwatuje
15-0 Po głębokim uderzeniu Igi rywalka odegrała w siatkę
1:0
Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie, szybko i do zera. Na koniec mocny pierwszy serwis
40-0 Australijka pod presją zagrała w siatkę
30-0 Agresywny ale bardzo niecelny return Inglis
15-0 Długa i ciekawa wymiana. Na koniec mocny i dokładny forhend Igi wzdłuż linii
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Za chwilę początek meczu
Rozgrzewka Igi przed wyjściem na kort
If anyone is wondering how Iga Swiatek warms up ahead of primetime on RLA ⚽@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/5rPIxGEXbG— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026
Trwa rozgrzewka
Iga Świątek i Maddison Inglis są już na korcie!
Jim Courier zdradził, że Iga Świątek spierała się z organizatorami turnieju. Chciała zagrać z Inglis w sesji dziennej, w której jeszcze nie grała w tym turnieju. Organizatorzy postawili na swoim i Polka z Australijką zagra wieczorem. Australijska telewizja miała tutaj decydujący głos
W ćwierćfinale na lepszą w meczu Świątek - Inglis czeka już Jelena Rybakina
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Maddison Inglis w 4. rundzie Australian Open. Początek spotkania po godzinie 9 polskiego czasu.
Iga Świątek i Maddison Inglis grają ze sobą po raz drugi. Pierwszy raz panie spotkały się pięć lat temu w turnieju WTA w Adelajdzie. 19-letnia Polka pokonała wtedy 23-letnią Australijkę 6:1, 6:3. - Pamiętam, że z nią grałam, ale nie pamiętam jak ten mecz wyglądał - przyznała Iga Świątek. - Będę musiała przygotować się taktycznie, bo rzadko się zdarza, żebym grała z kimś, kogo tak słabo znam. Ma tutaj świetną passę, a dzięki dodatkowej przerwie będzie bardziej świeża - dodała Polka, mając oczywiście na myśli okoliczności, w jakich Australijka awansowała do 4. rundy Australian Open. Miała zagrać z Naomi Osaką, ale Japonka przed meczem zrezygnowała z gry z powodu kontuzji.
Świątek - Inglis NA ŻYWO. Relacja live z Australian Open
Maddison Inglis ma 28 lat. Nigdy nie była w Top-100 rankingu (obecnie nr 168). Do głównej drabinki awansowała w kwalifikacjach, a w pierwszym meczu obroniła dwie piłki meczowe. Pierwszy raz gra w 4. rundzie turnieju Wielkiego Szlema. W turnieju głównym wyeliminowała Kimberly Birrell (7:6, 6:7, 6:4), Laurę Siegemund (6:4, 6:7, 7:6) i wspomnianą Naomi Osakę (walkower).