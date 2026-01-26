Iga Świątek nie dała szans Maddison Inglis! Pewny awans do ćwierćfinału Australian Open!

Na żywo Iga Świątek - Maddison Inglis And the Career Slam quest for Iga continues 👌



6-0 6-3 and into the quarterfinal! @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/muiJurkqMi — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026 Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale Australian Open? Z kim kolejny mecz w 1/4 finału? 6:0, 6:3 KONIEC! Na koniec atomowy forhend Igi Świątek! Polka pokonała 6:0, 6:3 Maddison Inglis i jest w ćwierćfinale! 40-0 Piłki meczowe 30-0 15-0 Seria efektownych forhendów Igi. Rywalka w końcu już nie dała rady odegrać 6:0, 5:3 Gem Inglis. Na koniec efektowna wymiana bekhend na bekhend. Inglis trafiła blisko końcowej linii i wymusiła błąd Świątek 30-40 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd Australijki 15-40 Podwójny błąd serwisowy Inglis 0-40 Inglis szybko wygrywa kolejne punkty. Jeszcze walczy o kolejnego gema 0-30 Iga pod presją zagrała w aut 0-15 6:0, 5:2 Gem Świątek. Iga obroniła w nim breakpointa Przewaga Świątek. Świetna akcja Igi przy siatce 40-40 Jęk zawodu na trybunach. Inglis pod presją zagrała w aut 30-40 Australijka trafiła idealnie w narożnik kortu i ma breakpointa 30-30 Bardzo dobry serwis Świątek 15-30 Po agresywnym returnie rywalki Polka pod presją zagrała w aut 15-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 15-0 Mocny pierwszy serwis Igi do środka 6:0, 4:2 Gem Inglis. Australijka zgarnęła drugiego gema. Na koniec aut po forhendzie Świątek 30-40 As serwisowy Inglis. Euforia na trybunach 30-30 Autowy forhend Polki 30-15 Iga zepchnęła rywalkę do defensywy i skończyła punkt mocnym smeczem 15-15 Teraz return Polki autowy 15-0 Świetny return Igi 6:0, 4:1 Gem Świątek. Iga bardzo pewnie i szybko wygrała kolejnego gema. Do zera 40-0 Co za akcja Igi! Niesamowite woleje Polki 30-0 Australijka wygląda już na przygaszoną 15-0 Spóźniona do uderzenia Inglis pod presją zagrała w aut 6:0, 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. "JAZDA!" - krzyknęła Iga po ostatniej akcji. Mocnym forhendem z zabójczą rotacją wymusiła błąd Inglis 40-15 Iga zagrała skróta! Tak, to prawda. I był to naprawdę dobry skrót. Rywalka odegrała, ale Polka łatwo skończyła punkt 30-15 Dobry agresywny return Świątek 15-15 Błąd Polki, niecelny bekhend. A znów miała dużą przewagę w punkcie 15-0 Iga cierpliwie budowała punkt, spychając rywalkę do defensywy i otwierając sobie kort 6:0, 2:1 Gem Świątek. Iga już prowadzi w secie. Na koniec świetna akcja Polki. Dobry serwis, a potem piękny forhend, do którego Iga ładnie się ustawiła, świetnie pracując na nogach 40-0 Mocny pierwszy serwis Igi 30-0 Autowy forhend Inglis. Iga teraz umiejętnie wywierała presję 15-0 6:0, 1:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga szybko odrobiła straty i jest już remis w drugim secie Iga ma breakpointa po mocnym returnie 40-40 Teraz Iga dobrym zagraniem wymusiła błąd rywalki 30-40 Błąd Polki, forhend w siatkę. Iga nieco zgubiła chyba koncentrację 30-30 Po bekhendzie Świątek piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut 30-15 Iga przestrzeliła z forhendu 30-0 Australijka po returnie Igi odegrała daleko w aut 15-0 Ładnie Iga przeszła z obrony do ataku 6:0, 0:1 Gem Inglis PRZEŁAMANIE. Australijka cieszy się, jakby wygrała mecz. Publiczność wiwatuje. Inglis zgarnia pierwszego gema. W ostatniej akcji Iga returnowała ramą rakiety 30-40 Inglis zaryzykowała i przestrzeliła z forhendu 15-40 Autowy bekhend Igi i Polka broni breakpointów 15-30 Ładna akcja Australijki 15-15 Przestrzeliła teraz Iga z bekhendu 15-0 Początek drugiego seta. Serwuje Iga I6A with the perfect set 🫡 pic.twitter.com/Z93A7kUPLr — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026 6:0 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Piekarnia Igi Świątek zaserwowała bajgla. Polka wygrała pierwszego seta 6:0 Iga ma piłkę setową po widowiskowej wymianie przy siatce 40-40 Iga teraz przegoniła rywalkę po korcie. Ta broniła się dzielnie, ale po smeczu Polki już nie dała rady odegrać 30-40 15-40 Polka pod presją zagrała w aut 15-30 Return Igi za końcową linię 15-15 Przepiękny bekhend wzdłuż linii wiceliderki rankingu 0-15 Agresywny ale niecelny return Świątek 5:0 Gem Świątek. Iga bardzo pewnie obroniła podanie. Dobrze teraz serwowała 40-15 Teraz dobry serwis Igi na ciało rywalki 30-15 Znakomity serwis Igi na zewnątrz. Dokładny i z dużą rotacją 15-15 Po returnie rywalki Polka zagrała w siatkę 15-0 Znakomity forhend Igi. Mocny i dokładny 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga w ostatniej akcji błysnęła sprawnością i świetną defensywą. Po chwili Inglis zagrała w siatkę Iga znów ma breakpointa po agresywnym returnie po crossie Równowaga. Efektowna wymiana, w której obie panie pokazały klasę. Na koniec dobry smecz Polki Przewaga Inglis. Iga była teraz w głębokiej defensywie i nie udało jej się przejąć inicjatywy 40-40 Dobry serwis Inglis 40-30 Iga ładnie otworzyła sobie kort, atakując bekhend rywalki. Potem był pewny drive-volley. Breakpoint 30-30 Niecelny forhend Igi. Pośpieszyła się z próbą kończenia akcji 30-15 Polka znów dobrym returnem wymusiła błąd rywalki 15-15 Mocny return Igi pod końcową linię 0-15 Dobra akcja przy siatce Australijki, pewny wolej 3:0 Gem Świątek. Iga powiększa przewagę. Przegrywała w tym gemie 0-30, ale potem dobrze serwowała i łatwo kończyła punkty. Na koniec znów był dobry serwis, a po chwili Polka trafiła w końcową linię Przewaga Świątek. Niecelny return Inglis 40-40 Intensywna wymiana. Górą Inglis, która popisała się ładnym bekhendem po za krótkim zagraniu Igi 40-30 Iga dobrze w tym gemie serwuje i łatwo kończy punkty. Teraz pewny forhend w otwarty kort 30-30 Znów świetny bekhend Igi 15-30 Dobry pierwszy serwis, a po chwili świetny bekhend wzdłuż linii mistrzyni Wimbledonu 0-30 Autowy bekhend Polki. Niewymuszony błąd 0-15 Najpierw agresywny return a potem efektowny forhend Inglis 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec ciekawa wymiana. Australijka ładnie przeszła z obrony do ataku, ale potem inicjatywę znów przejęła Iga i wymusiła błąd rywalki 40-30 Świetny bekhend Igi, bardzo precyzyjny 30-30 Iga przestrzeliła z forhendu 30-15 Piękna kontra Polki. Minęła atakującą przy siatce Australijki. Nie był to dobry atak 15-15 Autowy bekhend Igi po crossie. Publiczność wiwatuje 15-0 Po głębokim uderzeniu Igi rywalka odegrała w siatkę 1:0 Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie, szybko i do zera. Na koniec mocny pierwszy serwis 40-0 Australijka pod presją zagrała w siatkę 30-0 Agresywny ale bardzo niecelny return Inglis 15-0 Długa i ciekawa wymiana. Na koniec mocny i dokładny forhend Igi wzdłuż linii GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek meczu Rozgrzewka Igi przed wyjściem na kort If anyone is wondering how Iga Swiatek warms up ahead of primetime on RLA ⚽@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/5rPIxGEXbG — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026 Trwa rozgrzewka Iga Świątek i Maddison Inglis są już na korcie! Jim Courier zdradził, że Iga Świątek spierała się z organizatorami turnieju. Chciała zagrać z Inglis w sesji dziennej, w której jeszcze nie grała w tym turnieju. Organizatorzy postawili na swoim i Polka z Australijką zagra wieczorem. Australijska telewizja miała tutaj decydujący głos W ćwierćfinale na lepszą w meczu Świątek - Inglis czeka już Jelena Rybakina Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Maddison Inglis w 4. rundzie Australian Open. Początek spotkania po godzinie 9 polskiego czasu.

Odśwież relację

Iga Świątek i Maddison Inglis grają ze sobą po raz drugi. Pierwszy raz panie spotkały się pięć lat temu w turnieju WTA w Adelajdzie. 19-letnia Polka pokonała wtedy 23-letnią Australijkę 6:1, 6:3. - Pamiętam, że z nią grałam, ale nie pamiętam jak ten mecz wyglądał - przyznała Iga Świątek. - Będę musiała przygotować się taktycznie, bo rzadko się zdarza, żebym grała z kimś, kogo tak słabo znam. Ma tutaj świetną passę, a dzięki dodatkowej przerwie będzie bardziej świeża - dodała Polka, mając oczywiście na myśli okoliczności, w jakich Australijka awansowała do 4. rundy Australian Open. Miała zagrać z Naomi Osaką, ale Japonka przed meczem zrezygnowała z gry z powodu kontuzji.

Świątek - Inglis NA ŻYWO. Relacja live z Australian Open

Maddison Inglis ma 28 lat. Nigdy nie była w Top-100 rankingu (obecnie nr 168). Do głównej drabinki awansowała w kwalifikacjach, a w pierwszym meczu obroniła dwie piłki meczowe. Pierwszy raz gra w 4. rundzie turnieju Wielkiego Szlema. W turnieju głównym wyeliminowała Kimberly Birrell (7:6, 6:7, 6:4), Laurę Siegemund (6:4, 6:7, 7:6) i wspomnianą Naomi Osakę (walkower).