Iga Świątek nie dała szans Maddison Inglis! Pewny awans do ćwierćfinału Australian Open!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-26 10:40

Iga Świątek pokonała pewnie 6:0, 6:3 Maddison Inglis i jest w ćwierćfinale Australian Open. Australijka do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach, a w poprzedniej rundzie wygrała mecz walkowerem po rezygnacji z gry Naomi Osaki. W rankingu zajmuje 168. miejsce. Polka była murowaną faworytkę i łatwo zdominowała rywalkę. Poniżej relacja na żywo.

Iga Świątek - Maddison Inglis RELACJA NA ŻYWO z Australian Open [WYNIK]

i

Autor: Aaron Favila/ Associated Press
Na żywo

Iga Świątek - Maddison Inglis

Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale Australian Open? Z kim kolejny mecz w 1/4 finału?
Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale Australian Open? Z kim kolejny mecz w 1/4 finału?

6:0, 6:3

KONIEC! Na koniec atomowy forhend Igi Świątek! Polka pokonała 6:0, 6:3 Maddison Inglis i jest w ćwierćfinale!

40-0 Piłki meczowe

30-0

15-0 Seria efektownych forhendów Igi. Rywalka w końcu już nie dała rady odegrać

6:0, 5:3

Gem Inglis. Na koniec efektowna wymiana bekhend na bekhend. Inglis trafiła blisko końcowej linii i wymusiła błąd Świątek

30-40 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd Australijki

15-40 Podwójny błąd serwisowy Inglis

0-40 Inglis szybko wygrywa kolejne punkty. Jeszcze walczy o kolejnego gema

0-30 Iga pod presją zagrała w aut

0-15

6:0, 5:2

Gem Świątek. Iga obroniła w nim breakpointa

Przewaga Świątek. Świetna akcja Igi przy siatce

40-40 Jęk zawodu na trybunach. Inglis pod presją zagrała w aut

30-40 Australijka trafiła idealnie w narożnik kortu i ma breakpointa

30-30 Bardzo dobry serwis Świątek

15-30 Po agresywnym returnie rywalki Polka pod presją zagrała w aut

15-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

15-0 Mocny pierwszy serwis Igi do środka

6:0, 4:2

Gem Inglis. Australijka zgarnęła drugiego gema. Na koniec aut po forhendzie Świątek

30-40 As serwisowy Inglis. Euforia na trybunach

30-30 Autowy forhend Polki

30-15 Iga zepchnęła rywalkę do defensywy i skończyła punkt mocnym smeczem

15-15 Teraz return Polki autowy

15-0 Świetny return Igi

6:0, 4:1

Gem Świątek. Iga bardzo pewnie i szybko wygrała kolejnego gema. Do zera

40-0 Co za akcja Igi! Niesamowite woleje Polki

30-0 Australijka wygląda już na przygaszoną

15-0 Spóźniona do uderzenia Inglis pod presją zagrała w aut

6:0, 3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. "JAZDA!" - krzyknęła Iga po ostatniej akcji. Mocnym forhendem z zabójczą rotacją wymusiła błąd Inglis

40-15 Iga zagrała skróta! Tak, to prawda. I był to naprawdę dobry skrót. Rywalka odegrała, ale Polka łatwo skończyła punkt

30-15 Dobry agresywny return Świątek

15-15 Błąd Polki, niecelny bekhend. A znów miała dużą przewagę w punkcie

15-0 Iga cierpliwie budowała punkt, spychając rywalkę do defensywy i otwierając sobie kort

6:0, 2:1

Gem Świątek. Iga już prowadzi w secie. Na koniec świetna akcja Polki. Dobry serwis, a potem piękny forhend, do którego Iga ładnie się ustawiła, świetnie pracując na nogach

40-0 Mocny pierwszy serwis Igi

30-0 Autowy forhend Inglis. Iga teraz umiejętnie wywierała presję

15-0

6:0, 1:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga szybko odrobiła straty i jest już remis w drugim secie

Iga ma breakpointa po mocnym returnie

40-40 Teraz Iga dobrym zagraniem wymusiła błąd rywalki

30-40 Błąd Polki, forhend w siatkę. Iga nieco zgubiła chyba koncentrację 

30-30 Po bekhendzie Świątek piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut

30-15 Iga przestrzeliła z forhendu

30-0 Australijka po returnie Igi odegrała daleko w aut

15-0 Ładnie Iga przeszła z obrony do ataku

6:0, 0:1

Gem Inglis PRZEŁAMANIE. Australijka cieszy się, jakby wygrała mecz. Publiczność wiwatuje. Inglis zgarnia pierwszego gema. W ostatniej akcji Iga returnowała ramą rakiety

30-40 Inglis zaryzykowała i przestrzeliła z forhendu

15-40 Autowy bekhend Igi i Polka broni breakpointów

15-30 Ładna akcja Australijki

15-15 Przestrzeliła teraz Iga z bekhendu

15-0

Początek drugiego seta. Serwuje Iga

6:0

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Piekarnia Igi Świątek zaserwowała bajgla. Polka wygrała pierwszego seta 6:0

Iga ma piłkę setową po widowiskowej wymianie przy siatce

40-40 Iga teraz przegoniła rywalkę po korcie. Ta broniła się dzielnie, ale po smeczu Polki już nie dała rady odegrać

30-40

15-40 Polka pod presją zagrała w aut

15-30 Return Igi za końcową linię

15-15 Przepiękny bekhend wzdłuż linii wiceliderki rankingu

0-15 Agresywny ale niecelny return Świątek

5:0

Gem Świątek. Iga bardzo pewnie obroniła podanie. Dobrze teraz serwowała

40-15 Teraz dobry serwis Igi na ciało rywalki

30-15 Znakomity serwis Igi na zewnątrz. Dokładny i z dużą rotacją

15-15 Po returnie rywalki Polka zagrała w siatkę

15-0 Znakomity forhend Igi. Mocny i dokładny

4:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga w ostatniej akcji błysnęła sprawnością i świetną defensywą. Po chwili Inglis zagrała w siatkę

Iga znów ma breakpointa po agresywnym returnie po crossie

Równowaga. Efektowna wymiana, w której obie panie pokazały klasę. Na koniec dobry smecz Polki

Przewaga Inglis. Iga była teraz w głębokiej defensywie i nie udało jej się przejąć inicjatywy

40-40 Dobry serwis Inglis

40-30 Iga ładnie otworzyła sobie kort, atakując bekhend rywalki. Potem był pewny drive-volley. Breakpoint

30-30 Niecelny forhend Igi. Pośpieszyła się z próbą kończenia akcji

30-15 Polka znów dobrym returnem wymusiła błąd rywalki

15-15 Mocny return Igi pod końcową linię

0-15 Dobra akcja przy siatce Australijki, pewny wolej

3:0

Gem Świątek. Iga powiększa przewagę. Przegrywała w tym gemie 0-30, ale potem dobrze serwowała i łatwo kończyła punkty. Na koniec znów był dobry serwis, a po chwili Polka trafiła w końcową linię

Przewaga Świątek. Niecelny return Inglis

40-40 Intensywna wymiana. Górą Inglis, która popisała się ładnym bekhendem po za krótkim zagraniu Igi

40-30 Iga dobrze w tym gemie serwuje i łatwo kończy punkty. Teraz pewny forhend w otwarty kort

30-30 Znów świetny bekhend Igi

15-30 Dobry pierwszy serwis, a po chwili świetny bekhend wzdłuż linii mistrzyni Wimbledonu

0-30 Autowy bekhend Polki. Niewymuszony błąd

0-15 Najpierw agresywny return a potem efektowny forhend Inglis

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec ciekawa wymiana. Australijka ładnie przeszła z obrony do ataku, ale potem inicjatywę znów przejęła Iga i wymusiła błąd rywalki

40-30 Świetny bekhend Igi, bardzo precyzyjny 

30-30 Iga przestrzeliła z forhendu

30-15 Piękna kontra Polki. Minęła atakującą przy siatce Australijki. Nie był to dobry atak

15-15 Autowy bekhend Igi po crossie. Publiczność wiwatuje

15-0 Po głębokim uderzeniu Igi rywalka odegrała w siatkę

1:0

Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie, szybko i do zera. Na koniec mocny pierwszy serwis

40-0 Australijka pod presją zagrała w siatkę

30-0 Agresywny ale bardzo niecelny return Inglis

15-0 Długa i ciekawa wymiana. Na koniec mocny i dokładny forhend Igi wzdłuż linii

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek meczu

Rozgrzewka Igi przed wyjściem na kort 

Trwa rozgrzewka

Iga Świątek i Maddison Inglis są już na korcie!

Jim Courier zdradził, że Iga Świątek spierała się z organizatorami turnieju. Chciała zagrać z Inglis w sesji dziennej, w której jeszcze nie grała w tym turnieju. Organizatorzy postawili na swoim i Polka z Australijką zagra wieczorem. Australijska telewizja miała tutaj decydujący głos

W ćwierćfinale na lepszą w meczu Świątek - Inglis czeka już Jelena Rybakina

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Maddison Inglis w 4. rundzie Australian Open. Początek spotkania po godzinie 9 polskiego czasu.

Iga Świątek i Maddison Inglis grają ze sobą po raz drugi. Pierwszy raz panie spotkały się pięć lat temu w turnieju WTA w Adelajdzie. 19-letnia Polka pokonała wtedy 23-letnią Australijkę 6:1, 6:3. - Pamiętam, że z nią grałam, ale nie pamiętam jak ten mecz wyglądał - przyznała Iga Świątek. - Będę musiała przygotować się taktycznie, bo rzadko się zdarza, żebym grała z kimś, kogo tak słabo znam. Ma tutaj świetną passę, a dzięki dodatkowej przerwie będzie bardziej świeża - dodała Polka, mając oczywiście na myśli okoliczności, w jakich Australijka awansowała do 4. rundy Australian Open. Miała zagrać z Naomi Osaką, ale Japonka przed meczem zrezygnowała z gry z powodu kontuzji.

Świątek - Inglis NA ŻYWO. Relacja live z Australian Open

Maddison Inglis ma 28 lat. Nigdy nie była w Top-100 rankingu (obecnie nr 168). Do głównej drabinki awansowała w kwalifikacjach, a w pierwszym meczu obroniła dwie piłki meczowe. Pierwszy raz gra w 4. rundzie turnieju Wielkiego Szlema. W turnieju głównym wyeliminowała Kimberly Birrell (7:6, 6:7, 6:4), Laurę Siegemund (6:4, 6:7, 7:6) i wspomnianą Naomi Osakę (walkower).

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
AUSTRALIAN OPEN
IGA ŚWIĄTEK