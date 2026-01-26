Iga Świątek pokonała Maddison Inglis i jest w 1/4 finału Australian Open.

Polka szósty raz z rzędu awansowała do ćwierćfinału turnieju Wielkiego Szlema.

Sprawdź, kiedy i z kim zagra Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale AO 2026.

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale Australian Open! Polska wiceliderka rankingu WTA awans wywalczyła, ogrywając Australijkę Maddison Inglis. Rywalka sprawiła ogromną sensację, dochodząc tak daleko w turnieju w Melbourne. Zajmująca 168. miejsce w rankingu Inglis do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach. Potem miała łatwą drogę, a w 3. rundzie skorzystała z kontuzji Naomi Osaki, wygrywając mecz walkowerem. Iga Świątek była przed tym meczem zdecydowaną faworytką i nie zawiodła.

Iga Świątek rywalizację w Australian Open zaczęła, pokonując 7:6, 6:3 Chinkę Yue Yuan, a w kolejnym meczu ograła Czeszkę 6:2, 6:3 Marie Bouzkovą. Forma wiceliderki rankingu przed turniejem w Melbourne była sporą niewiadomą po dwóch porażkach w poprzedzających tę wielkoszlemową imprezę United Cup. Na szczęście Polka rozkręciła się, co pokazała również w 3. rundzie, pokonując 6:1, 1:6, 6:1 Rosjankę Annę Kalinską.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale Australian Open?

Iga Świątek w ćwierćfinale Australian Open zagra z Jeleną Rybakiną. Kazaszka pokonała 6:1, 6:3 Belgijkę Elise Mertens. Świątek i Rybakina znają się jeszcze z czasów juniorskich, a jako seniorki rozegrały już 11 meczów. Bilans tej rywalizacji to 6-5 dla Polki. Ostatni oficjalny mecz panie rozegrały w WTA Finals 2025 w Rijadzie. Rybakina na drodze do końcowego triumfu wygrała wtedy 3:6, 6:1, 6:0.

Legendarny amerykański tenisista Jim Courier uważa, że Iga Świątek ma szansę na zwycięstwo w Australian Open i skompletowanie karierowego Wielkiego Szlema. - Na początku sezonu trzeba czasem na nowo odpalić silnik, rozwiązać kilka problemów. Jednak wszyscy dobrze wiemy, że jak już Iga się rozkręci i rozpędzi, to ciężko ją zatrzymać. A czasem wystarczy do tego jeden dobry mecz i nagle wszystko zaczyna się układać. Nie trzeba wiele, żeby odwrócić sytuację, ale pod warunkiem, że jest się na to gotowym. A myślę, że ona będzie gotowa - powiedział Jim Courier w rozmowie z "Super Expressem".

Kiedy gra Iga Świątek w 1/4 finału Australian Open? DATA meczu

Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale Australian Open zagra w środę 28 stycznia, a jej rywalką będzie Jelena Rybakina. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek, ale pewnie mecz zostanie rozegrany w środku nocy. Transmisja TV z Australian Open 2026 na Eurosporcie 1 i 2.

