Iga Świątek pokonała Annę Kalinską po szalonym meczu! RELACJA NA ŻYWO

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-24 11:13

Iga Świątek pokonała 6:1, 1:6, 6:1 Annę Kalinską i jest w 4. rundzie Australian Open! Polka znakomicie zaczęła to spotkanie, ale potem oddała inicjatywę Rosjance, która niebezpiecznie się rozkręciła. Najważniejsze, że w trzeciej partii nasza gwiazda potrafiła znów podnieść swój poziom. Poniżej relacja na żywo.

Autor: Aaron Favila/ Associated Press
KONIEC!!!! JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK W 4. RUNDZIE AUSTRALIAN OPEN! Na koniec trafiła w linię. 6:1, 1:6, 6:1 z Anną Kalinską

Piłka meczowa po nieudanym returnie rywalki

Równowaga. Ufff... Minimalny aut po agresywnym forhendzie Kalinskiej

Iga znów broni breakpointa. Łatwo Rosjanka zepchnęła ją znów do defensywy

Równowaga. Dobry serwis na ciało rywalki. Iga teraz często po niego sięga

Kalinska ma breakpointa. Błąd Igi po returnie rywalki

Równowaga. Kalinska zepchnęła Świątek do defensywy i pewnie skończyła punkt

Znów mocny serwis na ciało i jest piłka meczowa!

40-40 Ufff.... Mocny serwis Igi na ciało rywalki

30-40 Znów nerwowe zagranie Igi, błąd i jest breakpoint

30-30 Dobry return a potem skuteczny wolej Kalinskiej

30-15 Błąd Igi po głębokim returnie Anny

30-0 Autowy return Rosjanki

15-0 Dobry serwis na zewnątrz, a potem forhend po crossie w otwarty kort. Brawo Iga!

6:1, 1:6, 5:1

Gem Kalinska. Rosjanka zakończyła go asem, przerywając serię Polki

30-40 Duży aut po returnie Igi

30-30 Precyzyjny serwis Rosjanki

30-15 Błąd Kalinskiej przy siatce

15-15

15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i trafiła pewnie z forhendu

6:1, 1:6, 5:0

Gem Świątek. Iga przejęła kontrolę. Na koniec piękny bekhend po dobrym serwisie i bojowe "JAZDA!". Gem wygrany do zera

40-0 Rosjanka znów przestrzeliła z forhendu. Skraca wymiany, gra na pełnym ryzyku

30-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki

15-0

6:1, 1:6, 4:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Kalinska, mając dużą przewagę w punkcie, przestrzeliła z forhendu!

40-30 Mocny drive-volley Kalinskiej

40-15 Bekhend Polki w siatkę

40-0 Znów błąd Rosjanki. Są trzy breakpointy!

30-0 Kalinska przestrzeliła z forhendu

15-0 Iga ładnie przyśpieszyła z forhendu i wymusiła błąd rywalki

6:1, 1:6, 3:0

Gem Świątek. Na koniec znakomity serwis Igi na zewnątrz

40-30 Znów był dobry return Kalinskiej, ale w kolejnym uderzeniu wpakowała piłkę w siatkę

30-30 Rosjanka przejęła inicjatywę i mocnym forhendem wymusiła błąd Polki

30-15 Kalinska odpowiada mocnym bekhendem po crossie

30-0 Znów piękny bekhend wzdłuż linii Igi

15-0

6:1, 1:6, 2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Na koniec cudowny bekhend wzdłuż linii Igi!

40-30 Dobry return pod nogi rywalki i jest breakpoint

30-30 Szybka wymiana przez środek kortu. Pierwsza pomyliła się Anna, zagrała w siatkę

15-30 Za długi return Igi

15-15 Teraz piękny bekhend Polki po crossie

0-15 Błąd Igi, zerwany bekhend

6:1, 1:6, 1:0

Gem Świątek. Na koniec Iga ładnie otwierała sobie kort, atakując bekhend Kalinskiej. Potem trafiła z forhendu w końcową linię. Można odetchnąć...

40-30 I znów podwójny błąd serwisowy Polki. Co się dzieje znowu?

40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi

40-0 Świetny bekhend Polki po crossie

30-0 Kalinska pod presją odegrała w aut

15-0 Ufff.... Iga miała otwarty kort i trafiła z forhendu w samą boczną linię. Trafiła na styk

Początek trzeciego seta. Serwuje Iga Świątek

Teraz Iga korzysta z przerwy medycznej. Odciski na palcach

Tymczasem Naomi Osaka wycofała się z rywalizacji. Iga Świątek i Anna Kalinska grają o awans do 4. rundy, a w niej czeka Australijka Maddison Inglis, która miała zagrać z Japonką

6:1, 1:6

GEM I SET ANNA KALINSKA. Iga Świątek po świetnym pierwszym secie, w drugiej partii grała bardzo słabo.

30-40 Dobry return Polki i niecelne zagranie Rosjanki

15-40 Błąd Kalinskiej. Pod presją zagrała w aut

0-40 Autowy return Polki. Piłki setowe

0-30 Kalinska mimo problemów z plecami niebezpiecznie się rozkręciła

0-15 Iga zupełnie oddała inicjatywę

6:1, 1:5

Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga grała teraz bardzo słabo. Dziwne błędy i duża nerwowość

0-40 Bardzo duży aut po forhendzie Igi. Gra teraz bardzo słabo

0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi

0-15 Kalinska głębokim uderzeniem wymusiła błąd Świątek

6:1, 1:4

Gem Kalinska. Szkoda tego gema, były szanse na przełamanie, ale Idze brakowało dokładności

Przewaga Kalinska. Znów Rosjanka dobrze zareagowała na mocny return Polki, która po chwili zagrała w aut

Równowaga. Efektowna wymiana. Na koniec Rosjanka pod presją zagrała w siatkę

Przewaga Kalinska. Niesamowite zagranie Rosjanki po dobrym returnie Polki

Równowaga. Return Igi w siatkę

Spokojny wolej Igi przy siatce i jest znów breakpoint

40-40 I po breakpointach. Niecelny bekhend Igi po drugim podaniu rywalki

40-30 As serwisowy Kalinskiej

40-15 Pięknie Iga sobie otworzyła kort i skończyła punk dokładnym bekhendem. Są breakpointy

30-15 Duży aut po forhendzie Polki

30-0 Dobry return Igi i błąd Anny

15-0

6:1, 1:3

Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga niestety znów traci serwis. W ostatniej wymianie popełniła błąd, uderzając w siatkę, choć znów dyktowała tempo w punkcie

30-40 Iga po returnie rywalki była w głębokiej defensywie i nie zdołała z niej wyjść. Broni breakpointa

30-30 Teraz świetna akcja Polki po dobrym serwisie

15-30 Iga popsuła drive-volleya. Duży aut, a miała ogromną przewagę w punkcie

15-15 Po głębokim returnie Kalinskiej Iga odegrała w aut

15-0 Iga znów zaatakowała bekhend rywalki, a ta popełniła błąd

6:1, 1:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga szybko odrobiła stratę przełamania. Na koniec znów ładnie otworzyła sobie kort i zagrała piękny forhend po crossie z zabójczą rotacją

40-30 Błąd Rosjanki i Polka ma breakpointa

30-30 Iga teraz przegoniła rywalkę po korcie i doczekała się jej błędu

15-30

15-15 Pięknie Iga otworzyła sobie kort i zagrała dokładnie z bekhendu w narożnik kortu

0-15 Kalinska zaczyna się niebezpiecznie rozkręcać

6:1, 0:2

Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis. Na koniec zagrała w aut pod presją. Rosjanka łatwo przejęła inicjatywę

Kalinska trafiła w boczną linię. Mocny return. Znów ma breakpointa

40-40 Ufff... Minimalnie niecelny return Rosjanki

30-40 Kalinska ma breakpointa po ładnej akcji

30-30 Kalinska pod presją uderzyła w siatkę

15-30 Mocne forhendy po crossie Igi. Znów atakowała bekhend rywalki

0-30 Autowy forhend Polki po returnie rywalki

0-15 Rosjanka dokładnym bekhendem przejęła inicjatywę i skończyła punkt przy siatce

6:1, 0:1

Gem Kalinska. Na koniec za długi return Igi. Rosjanka obroniła serwis na otwarcie drugiego seta.

30-40 Wymiana bekhend na bekhend i teraz pierwsza pomyliła się Iga

30-30 Mocny bekhend Kalinskiej wzdłuż linii

30-15 Znakomity forhend Igi, bardzo precyzyjny

15-15 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej

0-15 Długa wymiana. Na koniec Iga przestrzeliła z bekhendu, celując w narożnik kortu

Panie wracają do gry. Serwuje Anna Kalinska

Kalinska korzysta z przerwy medycznej. Jakiś problem z plecami

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Znakomicie gra Iga. Pokaz siły. Bardzo mądra gra i świetne serwowanie. Polka wybiła z rytmu Kalinską, atakuje jej bekhend, nie daje jej się rozkręcić.

40-15 Kalinska odgryzła się świetnym returnem

40-0 As serwisowy Igi z drugiego serwisu. Jaka rotacja! Piłki setowe

30-0 Rosjanka pod presją zagrała daleko w aut

15-0 Najpierw świetny serwis Igi, a potem forhend wzdłuż linii w otwarty już kort

5:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę! Na koniec błąd Rosjanki po agresywnym returnie Polki

40-30 Ładny bekhend Kalinskiej, świetna reakcja na return Świątek

40-15 Iga ma breakpointy!

30-15 Iga przy każdej okazji atakuje bekhend Kalinskiej. Teraz Rosjanka zagrała pod presją w siatkę

15-15 Wymiana forhend na forhend i na koniec błąd Igi

15-0 Autowy forhend Rosjanki

4:1

Gem Świątek. Na koniec Rosjanka przejęła inicjatywę głębokim returnem, ale po chwili nie popisała się przy siatce

40-15 Return Kalinskiej w siatkę

30-15 Świetny serwis do środka Igi!

15-15 Nieudana akcja przy siatce Polki. Minimalnie niecelny wolej

15-0 Najpierw dobry serwis Igi, a po chwili pewny forhend po crossie. Kort był już otwarty

3:1

Gem Kalinska. Rosjanka wygrała go szybko i do zera. Dobrze serwowała

0-40 Niecelny return Świątek

0-30 Po bekhendzie Igi piłka podskoczyła na taśmie i wyszła na aut

0-15 Dobry serwis Kalinskiej na zewnątrz

3:0

Gem Świątek. Iga zamyka tego gema pięknym bekhendem po crossie, którym wymusiła błąd rywalki

40-30 Przewaga w gemie topnieje. Po dobrym serwisie Iga niestety zagrała z forhendu za końcową linię

40-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek

40-0 Iga szybko wygrywa kolejne punkty

30-0 Najpierw wyrzucający rywalkę z kortu serwis na zewnątrz, a potem piękny bekhend po linii Polki

15-0 Świetny bekhend Igi

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje! Przegrywała 15-40, ale zgarnęła gema, przełamując serwis rywalki, która na koniec popełniła błąd po szybkiej wymianie bekhend na bekhend

Iga ma breakpointa po autowym forhendzie rywalki

Równowaga. Teraz błąd Rosjanki

Przewaga Kalinska. Błąd Igi na koniec wymiany przez środek

40-40 Po dobrym returnie Polki Rosjanka odegrała w siatkę

30-40 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej

15-40 Iga miała inicjatywę, ale jej bekhend był za długi

15-30 Dobry forhend Kalinskiej po crossie

15-15 Znów mocny return Polki, ale teraz przestrzeliła 

15-0 Znakomity return Igi!

1:0

Gem Świątek. Bardzo dobrze Iga weszła w ten mecz. Gem serwisowy wygrany szybko i do zera. Na koniec mocny forhend w końcową linię

40-0 Świetny serwis Świątek

30-0 A teraz piękny bekhend wzdłuż linii Polki. Takie uderzenia budują pewność siebie na początku meczu

15-0 Iga zaczęła od dobrego pierwszego serwisu

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

Panie rozpoczęły rozgrzewkę

Iga Świątek i Anna Kalinska są już na korcie!

W Melbourne dzisiaj bardzo gorąco. Upały dochodziły w ciągu dnia do 40 stopni i mecze przerywano. Iga Świątek zagra na początku sesji wieczornej, ale wciąż warunki do gry są bardzo trudne

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie Australian Open. Początek meczu o godzinie 9 polskiego czasu.

Iga Świątek i Anna Kalinska grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla naszej tenisistki. Polka i Rosjanka pierwszy raz zmierzyły się w lutym 2024 r. w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Świątek przegrała to spotkanie 4:6, 4:6, a potem okazało się, że trakcie meczu zmagała się z koronawirusem, co wykazały przeprowadzone po spotkaniu badania. Potem były dwa pojedynki latem 2025 roku. Mistrzyni Wimbledonu na drodze do triumfu w Cincinnati wygrała z Kalinską 6:3, 6:4 (Rosjanka zmagała się z kontuzją łydki), a w US Open ograła ją po zaciętym pojedynku 7:6, 6:4.

Iga Świątek będzie musiała poradzić sobie dzisiaj nie tylko z Anną Kalinską, ale również z koszmarnym upałem. Sobota, siódmy dzień zasadniczych zmagań w Melbourne, okazał się jak na razie najgorętszym w obecnej edycji. Na odkrytych kortach  mecze zostały przerwane, bo przy temperaturze zbliżającej się do 40 stopni Celsjusza zdrowie tenisistów byłoby zagrożone.

Anna Kalinska zajmuje 33. miejsce w rankingu. 27-latka z Moskwy gra agresywny tenis, uderza piłki bardzo mocno i płasko, a jej najgroźniejsza broń to potężny forhend. Dlatego podyktuje z pewnością dużo szybsze tempo niż Czeszka Marie Bouzkova, rywalka Igi Świątek w 2. rundzie (6:2, 6:3).

