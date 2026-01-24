Iga Świątek - Anna Kalinska
🚨 Since 2025, Swiatek is 21-1 in Grand Slams after winning the first set, only losing to Madison Keys at #AO25 🤯 pic.twitter.com/RQ6HIl2vMP— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026
KONIEC!!!! JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK W 4. RUNDZIE AUSTRALIAN OPEN! Na koniec trafiła w linię. 6:1, 1:6, 6:1 z Anną Kalinską
Piłka meczowa po nieudanym returnie rywalki
Równowaga. Ufff... Minimalny aut po agresywnym forhendzie Kalinskiej
Iga znów broni breakpointa. Łatwo Rosjanka zepchnęła ją znów do defensywy
Równowaga. Dobry serwis na ciało rywalki. Iga teraz często po niego sięga
Kalinska ma breakpointa. Błąd Igi po returnie rywalki
Równowaga. Kalinska zepchnęła Świątek do defensywy i pewnie skończyła punkt
Znów mocny serwis na ciało i jest piłka meczowa!
40-40 Ufff.... Mocny serwis Igi na ciało rywalki
30-40 Znów nerwowe zagranie Igi, błąd i jest breakpoint
30-30 Dobry return a potem skuteczny wolej Kalinskiej
30-15 Błąd Igi po głębokim returnie Anny
30-0 Autowy return Rosjanki
15-0 Dobry serwis na zewnątrz, a potem forhend po crossie w otwarty kort. Brawo Iga!
6:1, 1:6, 5:1
Gem Kalinska. Rosjanka zakończyła go asem, przerywając serię Polki
30-40 Duży aut po returnie Igi
30-30 Precyzyjny serwis Rosjanki
30-15 Błąd Kalinskiej przy siatce
15-15
15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i trafiła pewnie z forhendu
6:1, 1:6, 5:0
Gem Świątek. Iga przejęła kontrolę. Na koniec piękny bekhend po dobrym serwisie i bojowe "JAZDA!". Gem wygrany do zera
40-0 Rosjanka znów przestrzeliła z forhendu. Skraca wymiany, gra na pełnym ryzyku
30-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki
15-0
6:1, 1:6, 4:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Kalinska, mając dużą przewagę w punkcie, przestrzeliła z forhendu!
40-30 Mocny drive-volley Kalinskiej
40-15 Bekhend Polki w siatkę
40-0 Znów błąd Rosjanki. Są trzy breakpointy!
30-0 Kalinska przestrzeliła z forhendu
15-0 Iga ładnie przyśpieszyła z forhendu i wymusiła błąd rywalki
6:1, 1:6, 3:0
Gem Świątek. Na koniec znakomity serwis Igi na zewnątrz
40-30 Znów był dobry return Kalinskiej, ale w kolejnym uderzeniu wpakowała piłkę w siatkę
30-30 Rosjanka przejęła inicjatywę i mocnym forhendem wymusiła błąd Polki
30-15 Kalinska odpowiada mocnym bekhendem po crossie
30-0 Znów piękny bekhend wzdłuż linii Igi
15-0
6:1, 1:6, 2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Na koniec cudowny bekhend wzdłuż linii Igi!
40-30 Dobry return pod nogi rywalki i jest breakpoint
30-30 Szybka wymiana przez środek kortu. Pierwsza pomyliła się Anna, zagrała w siatkę
15-30 Za długi return Igi
15-15 Teraz piękny bekhend Polki po crossie
0-15 Błąd Igi, zerwany bekhend
6:1, 1:6, 1:0
Gem Świątek. Na koniec Iga ładnie otwierała sobie kort, atakując bekhend Kalinskiej. Potem trafiła z forhendu w końcową linię. Można odetchnąć...
40-30 I znów podwójny błąd serwisowy Polki. Co się dzieje znowu?
40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi
40-0 Świetny bekhend Polki po crossie
30-0 Kalinska pod presją odegrała w aut
15-0 Ufff.... Iga miała otwarty kort i trafiła z forhendu w samą boczną linię. Trafiła na styk
Początek trzeciego seta. Serwuje Iga Świątek
Teraz Iga korzysta z przerwy medycznej. Odciski na palcach
Tymczasem Naomi Osaka wycofała się z rywalizacji. Iga Świątek i Anna Kalinska grają o awans do 4. rundy, a w niej czeka Australijka Maddison Inglis, która miała zagrać z Japonką
Wishing you a speedy recovery, Naomi 🫶#AO26 pic.twitter.com/cERSjnbsm6— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026
6:1, 1:6
GEM I SET ANNA KALINSKA. Iga Świątek po świetnym pierwszym secie, w drugiej partii grała bardzo słabo.
30-40 Dobry return Polki i niecelne zagranie Rosjanki
15-40 Błąd Kalinskiej. Pod presją zagrała w aut
0-40 Autowy return Polki. Piłki setowe
0-30 Kalinska mimo problemów z plecami niebezpiecznie się rozkręciła
0-15 Iga zupełnie oddała inicjatywę
6:1, 1:5
Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga grała teraz bardzo słabo. Dziwne błędy i duża nerwowość
0-40 Bardzo duży aut po forhendzie Igi. Gra teraz bardzo słabo
0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi
0-15 Kalinska głębokim uderzeniem wymusiła błąd Świątek
6:1, 1:4
Gem Kalinska. Szkoda tego gema, były szanse na przełamanie, ale Idze brakowało dokładności
Przewaga Kalinska. Znów Rosjanka dobrze zareagowała na mocny return Polki, która po chwili zagrała w aut
Równowaga. Efektowna wymiana. Na koniec Rosjanka pod presją zagrała w siatkę
Przewaga Kalinska. Niesamowite zagranie Rosjanki po dobrym returnie Polki
Równowaga. Return Igi w siatkę
Spokojny wolej Igi przy siatce i jest znów breakpoint
40-40 I po breakpointach. Niecelny bekhend Igi po drugim podaniu rywalki
40-30 As serwisowy Kalinskiej
40-15 Pięknie Iga sobie otworzyła kort i skończyła punk dokładnym bekhendem. Są breakpointy
30-15 Duży aut po forhendzie Polki
30-0 Dobry return Igi i błąd Anny
15-0
6:1, 1:3
Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga niestety znów traci serwis. W ostatniej wymianie popełniła błąd, uderzając w siatkę, choć znów dyktowała tempo w punkcie
30-40 Iga po returnie rywalki była w głębokiej defensywie i nie zdołała z niej wyjść. Broni breakpointa
30-30 Teraz świetna akcja Polki po dobrym serwisie
15-30 Iga popsuła drive-volleya. Duży aut, a miała ogromną przewagę w punkcie
15-15 Po głębokim returnie Kalinskiej Iga odegrała w aut
15-0 Iga znów zaatakowała bekhend rywalki, a ta popełniła błąd
6:1, 1:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga szybko odrobiła stratę przełamania. Na koniec znów ładnie otworzyła sobie kort i zagrała piękny forhend po crossie z zabójczą rotacją
40-30 Błąd Rosjanki i Polka ma breakpointa
30-30 Iga teraz przegoniła rywalkę po korcie i doczekała się jej błędu
15-30
15-15 Pięknie Iga otworzyła sobie kort i zagrała dokładnie z bekhendu w narożnik kortu
0-15 Kalinska zaczyna się niebezpiecznie rozkręcać
6:1, 0:2
Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis. Na koniec zagrała w aut pod presją. Rosjanka łatwo przejęła inicjatywę
Kalinska trafiła w boczną linię. Mocny return. Znów ma breakpointa
40-40 Ufff... Minimalnie niecelny return Rosjanki
30-40 Kalinska ma breakpointa po ładnej akcji
30-30 Kalinska pod presją uderzyła w siatkę
15-30 Mocne forhendy po crossie Igi. Znów atakowała bekhend rywalki
0-30 Autowy forhend Polki po returnie rywalki
0-15 Rosjanka dokładnym bekhendem przejęła inicjatywę i skończyła punkt przy siatce
6:1, 0:1
Gem Kalinska. Na koniec za długi return Igi. Rosjanka obroniła serwis na otwarcie drugiego seta.
30-40 Wymiana bekhend na bekhend i teraz pierwsza pomyliła się Iga
30-30 Mocny bekhend Kalinskiej wzdłuż linii
30-15 Znakomity forhend Igi, bardzo precyzyjny
15-15 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej
0-15 Długa wymiana. Na koniec Iga przestrzeliła z bekhendu, celując w narożnik kortu
Panie wracają do gry. Serwuje Anna Kalinska
Kalinska korzysta z przerwy medycznej. Jakiś problem z plecami
24 minutes. 6-1. Iga Swiatek.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026
Did someone say speeeed? 💨 pic.twitter.com/ObRJ6uRKy8
6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Znakomicie gra Iga. Pokaz siły. Bardzo mądra gra i świetne serwowanie. Polka wybiła z rytmu Kalinską, atakuje jej bekhend, nie daje jej się rozkręcić.
40-15 Kalinska odgryzła się świetnym returnem
40-0 As serwisowy Igi z drugiego serwisu. Jaka rotacja! Piłki setowe
30-0 Rosjanka pod presją zagrała daleko w aut
15-0 Najpierw świetny serwis Igi, a potem forhend wzdłuż linii w otwarty już kort
5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę! Na koniec błąd Rosjanki po agresywnym returnie Polki
40-30 Ładny bekhend Kalinskiej, świetna reakcja na return Świątek
40-15 Iga ma breakpointy!
30-15 Iga przy każdej okazji atakuje bekhend Kalinskiej. Teraz Rosjanka zagrała pod presją w siatkę
15-15 Wymiana forhend na forhend i na koniec błąd Igi
15-0 Autowy forhend Rosjanki
4:1
Gem Świątek. Na koniec Rosjanka przejęła inicjatywę głębokim returnem, ale po chwili nie popisała się przy siatce
40-15 Return Kalinskiej w siatkę
30-15 Świetny serwis do środka Igi!
15-15 Nieudana akcja przy siatce Polki. Minimalnie niecelny wolej
15-0 Najpierw dobry serwis Igi, a po chwili pewny forhend po crossie. Kort był już otwarty
3:1
Gem Kalinska. Rosjanka wygrała go szybko i do zera. Dobrze serwowała
0-40 Niecelny return Świątek
0-30 Po bekhendzie Igi piłka podskoczyła na taśmie i wyszła na aut
0-15 Dobry serwis Kalinskiej na zewnątrz
3:0
Gem Świątek. Iga zamyka tego gema pięknym bekhendem po crossie, którym wymusiła błąd rywalki
40-30 Przewaga w gemie topnieje. Po dobrym serwisie Iga niestety zagrała z forhendu za końcową linię
40-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek
40-0 Iga szybko wygrywa kolejne punkty
30-0 Najpierw wyrzucający rywalkę z kortu serwis na zewnątrz, a potem piękny bekhend po linii Polki
15-0 Świetny bekhend Igi
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje! Przegrywała 15-40, ale zgarnęła gema, przełamując serwis rywalki, która na koniec popełniła błąd po szybkiej wymianie bekhend na bekhend
Iga ma breakpointa po autowym forhendzie rywalki
Równowaga. Teraz błąd Rosjanki
Przewaga Kalinska. Błąd Igi na koniec wymiany przez środek
40-40 Po dobrym returnie Polki Rosjanka odegrała w siatkę
30-40 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej
15-40 Iga miała inicjatywę, ale jej bekhend był za długi
15-30 Dobry forhend Kalinskiej po crossie
15-15 Znów mocny return Polki, ale teraz przestrzeliła
15-0 Znakomity return Igi!
1:0
Gem Świątek. Bardzo dobrze Iga weszła w ten mecz. Gem serwisowy wygrany szybko i do zera. Na koniec mocny forhend w końcową linię
40-0 Świetny serwis Świątek
30-0 A teraz piękny bekhend wzdłuż linii Polki. Takie uderzenia budują pewność siebie na początku meczu
15-0 Iga zaczęła od dobrego pierwszego serwisu
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Za chwilę początek spotkania
Let the night session on MCA begin 💪— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026
First up, Swiatek vs Kalinskaya!@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/z3A4C6ryY1
Panie rozpoczęły rozgrzewkę
Iga Świątek i Anna Kalinska są już na korcie!
W Melbourne dzisiaj bardzo gorąco. Upały dochodziły w ciągu dnia do 40 stopni i mecze przerywano. Iga Świątek zagra na początku sesji wieczornej, ale wciąż warunki do gry są bardzo trudne
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie Australian Open. Początek meczu o godzinie 9 polskiego czasu.
Iga Świątek i Anna Kalinska grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla naszej tenisistki. Polka i Rosjanka pierwszy raz zmierzyły się w lutym 2024 r. w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Świątek przegrała to spotkanie 4:6, 4:6, a potem okazało się, że trakcie meczu zmagała się z koronawirusem, co wykazały przeprowadzone po spotkaniu badania. Potem były dwa pojedynki latem 2025 roku. Mistrzyni Wimbledonu na drodze do triumfu w Cincinnati wygrała z Kalinską 6:3, 6:4 (Rosjanka zmagała się z kontuzją łydki), a w US Open ograła ją po zaciętym pojedynku 7:6, 6:4.
Iga Świątek będzie musiała poradzić sobie dzisiaj nie tylko z Anną Kalinską, ale również z koszmarnym upałem. Sobota, siódmy dzień zasadniczych zmagań w Melbourne, okazał się jak na razie najgorętszym w obecnej edycji. Na odkrytych kortach mecze zostały przerwane, bo przy temperaturze zbliżającej się do 40 stopni Celsjusza zdrowie tenisistów byłoby zagrożone.
Anna Kalinska zajmuje 33. miejsce w rankingu. 27-latka z Moskwy gra agresywny tenis, uderza piłki bardzo mocno i płasko, a jej najgroźniejsza broń to potężny forhend. Dlatego podyktuje z pewnością dużo szybsze tempo niż Czeszka Marie Bouzkova, rywalka Igi Świątek w 2. rundzie (6:2, 6:3).