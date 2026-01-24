Na żywo Iga Świątek - Anna Kalinska Australian Open DRABINKA kobiet: Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie? 🚨 Since 2025, Swiatek is 21-1 in Grand Slams after winning the first set, only losing to Madison Keys at #AO25 🤯 pic.twitter.com/RQ6HIl2vMP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026 Kiedy gra Iga Świątek w 4. rundzie Australian Open? Z kim kolejny mecz? KONIEC!!!! JAZDA!!!! IGA ŚWIĄTEK W 4. RUNDZIE AUSTRALIAN OPEN! Na koniec trafiła w linię. 6:1, 1:6, 6:1 z Anną Kalinską Piłka meczowa po nieudanym returnie rywalki Równowaga. Ufff... Minimalny aut po agresywnym forhendzie Kalinskiej Iga znów broni breakpointa. Łatwo Rosjanka zepchnęła ją znów do defensywy Równowaga. Dobry serwis na ciało rywalki. Iga teraz często po niego sięga Kalinska ma breakpointa. Błąd Igi po returnie rywalki Równowaga. Kalinska zepchnęła Świątek do defensywy i pewnie skończyła punkt Znów mocny serwis na ciało i jest piłka meczowa! 40-40 Ufff.... Mocny serwis Igi na ciało rywalki 30-40 Znów nerwowe zagranie Igi, błąd i jest breakpoint 30-30 Dobry return a potem skuteczny wolej Kalinskiej 30-15 Błąd Igi po głębokim returnie Anny 30-0 Autowy return Rosjanki 15-0 Dobry serwis na zewnątrz, a potem forhend po crossie w otwarty kort. Brawo Iga! 6:1, 1:6, 5:1 Gem Kalinska. Rosjanka zakończyła go asem, przerywając serię Polki 30-40 Duży aut po returnie Igi 30-30 Precyzyjny serwis Rosjanki 30-15 Błąd Kalinskiej przy siatce 15-15 15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i trafiła pewnie z forhendu 6:1, 1:6, 5:0 Gem Świątek. Iga przejęła kontrolę. Na koniec piękny bekhend po dobrym serwisie i bojowe "JAZDA!". Gem wygrany do zera 40-0 Rosjanka znów przestrzeliła z forhendu. Skraca wymiany, gra na pełnym ryzyku 30-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki 15-0 6:1, 1:6, 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Kalinska, mając dużą przewagę w punkcie, przestrzeliła z forhendu! 40-30 Mocny drive-volley Kalinskiej 40-15 Bekhend Polki w siatkę 40-0 Znów błąd Rosjanki. Są trzy breakpointy! 30-0 Kalinska przestrzeliła z forhendu 15-0 Iga ładnie przyśpieszyła z forhendu i wymusiła błąd rywalki 6:1, 1:6, 3:0 Gem Świątek. Na koniec znakomity serwis Igi na zewnątrz 40-30 Znów był dobry return Kalinskiej, ale w kolejnym uderzeniu wpakowała piłkę w siatkę 30-30 Rosjanka przejęła inicjatywę i mocnym forhendem wymusiła błąd Polki 30-15 Kalinska odpowiada mocnym bekhendem po crossie 30-0 Znów piękny bekhend wzdłuż linii Igi 15-0 6:1, 1:6, 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Na koniec cudowny bekhend wzdłuż linii Igi! 40-30 Dobry return pod nogi rywalki i jest breakpoint 30-30 Szybka wymiana przez środek kortu. Pierwsza pomyliła się Anna, zagrała w siatkę 15-30 Za długi return Igi 15-15 Teraz piękny bekhend Polki po crossie 0-15 Błąd Igi, zerwany bekhend 6:1, 1:6, 1:0 Gem Świątek. Na koniec Iga ładnie otwierała sobie kort, atakując bekhend Kalinskiej. Potem trafiła z forhendu w końcową linię. Można odetchnąć... 40-30 I znów podwójny błąd serwisowy Polki. Co się dzieje znowu? 40-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 40-0 Świetny bekhend Polki po crossie 30-0 Kalinska pod presją odegrała w aut 15-0 Ufff.... Iga miała otwarty kort i trafiła z forhendu w samą boczną linię. Trafiła na styk Początek trzeciego seta. Serwuje Iga Świątek Teraz Iga korzysta z przerwy medycznej. Odciski na palcach Tymczasem Naomi Osaka wycofała się z rywalizacji. Iga Świątek i Anna Kalinska grają o awans do 4. rundy, a w niej czeka Australijka Maddison Inglis, która miała zagrać z Japonką Wishing you a speedy recovery, Naomi 🫶#AO26 pic.twitter.com/cERSjnbsm6 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026 6:1, 1:6 GEM I SET ANNA KALINSKA. Iga Świątek po świetnym pierwszym secie, w drugiej partii grała bardzo słabo. 30-40 Dobry return Polki i niecelne zagranie Rosjanki 15-40 Błąd Kalinskiej. Pod presją zagrała w aut 0-40 Autowy return Polki. Piłki setowe 0-30 Kalinska mimo problemów z plecami niebezpiecznie się rozkręciła 0-15 Iga zupełnie oddała inicjatywę 6:1, 1:5 Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga grała teraz bardzo słabo. Dziwne błędy i duża nerwowość 0-40 Bardzo duży aut po forhendzie Igi. Gra teraz bardzo słabo 0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi 0-15 Kalinska głębokim uderzeniem wymusiła błąd Świątek 6:1, 1:4 Gem Kalinska. Szkoda tego gema, były szanse na przełamanie, ale Idze brakowało dokładności Przewaga Kalinska. Znów Rosjanka dobrze zareagowała na mocny return Polki, która po chwili zagrała w aut Równowaga. Efektowna wymiana. Na koniec Rosjanka pod presją zagrała w siatkę Przewaga Kalinska. Niesamowite zagranie Rosjanki po dobrym returnie Polki Równowaga. Return Igi w siatkę Spokojny wolej Igi przy siatce i jest znów breakpoint 40-40 I po breakpointach. Niecelny bekhend Igi po drugim podaniu rywalki 40-30 As serwisowy Kalinskiej 40-15 Pięknie Iga sobie otworzyła kort i skończyła punk dokładnym bekhendem. Są breakpointy 30-15 Duży aut po forhendzie Polki 30-0 Dobry return Igi i błąd Anny 15-0 6:1, 1:3 Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga niestety znów traci serwis. W ostatniej wymianie popełniła błąd, uderzając w siatkę, choć znów dyktowała tempo w punkcie 30-40 Iga po returnie rywalki była w głębokiej defensywie i nie zdołała z niej wyjść. Broni breakpointa 30-30 Teraz świetna akcja Polki po dobrym serwisie 15-30 Iga popsuła drive-volleya. Duży aut, a miała ogromną przewagę w punkcie 15-15 Po głębokim returnie Kalinskiej Iga odegrała w aut 15-0 Iga znów zaatakowała bekhend rywalki, a ta popełniła błąd 6:1, 1:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga szybko odrobiła stratę przełamania. Na koniec znów ładnie otworzyła sobie kort i zagrała piękny forhend po crossie z zabójczą rotacją 40-30 Błąd Rosjanki i Polka ma breakpointa 30-30 Iga teraz przegoniła rywalkę po korcie i doczekała się jej błędu 15-30 15-15 Pięknie Iga otworzyła sobie kort i zagrała dokładnie z bekhendu w narożnik kortu 0-15 Kalinska zaczyna się niebezpiecznie rozkręcać 6:1, 0:2 Gem Kalinska PRZEŁAMANIE. Iga traci serwis. Na koniec zagrała w aut pod presją. Rosjanka łatwo przejęła inicjatywę Kalinska trafiła w boczną linię. Mocny return. Znów ma breakpointa 40-40 Ufff... Minimalnie niecelny return Rosjanki 30-40 Kalinska ma breakpointa po ładnej akcji 30-30 Kalinska pod presją uderzyła w siatkę 15-30 Mocne forhendy po crossie Igi. Znów atakowała bekhend rywalki 0-30 Autowy forhend Polki po returnie rywalki 0-15 Rosjanka dokładnym bekhendem przejęła inicjatywę i skończyła punkt przy siatce 6:1, 0:1 Gem Kalinska. Na koniec za długi return Igi. Rosjanka obroniła serwis na otwarcie drugiego seta. 30-40 Wymiana bekhend na bekhend i teraz pierwsza pomyliła się Iga 30-30 Mocny bekhend Kalinskiej wzdłuż linii 30-15 Znakomity forhend Igi, bardzo precyzyjny 15-15 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej 0-15 Długa wymiana. Na koniec Iga przestrzeliła z bekhendu, celując w narożnik kortu Panie wracają do gry. Serwuje Anna Kalinska Kalinska korzysta z przerwy medycznej. Jakiś problem z plecami 24 minutes. 6-1. Iga Swiatek.



Did someone say speeeed? 💨 pic.twitter.com/ObRJ6uRKy8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Znakomicie gra Iga. Pokaz siły. Bardzo mądra gra i świetne serwowanie. Polka wybiła z rytmu Kalinską, atakuje jej bekhend, nie daje jej się rozkręcić. 40-15 Kalinska odgryzła się świetnym returnem 40-0 As serwisowy Igi z drugiego serwisu. Jaka rotacja! Piłki setowe 30-0 Rosjanka pod presją zagrała daleko w aut 15-0 Najpierw świetny serwis Igi, a potem forhend wzdłuż linii w otwarty już kort 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powiększa przewagę! Na koniec błąd Rosjanki po agresywnym returnie Polki 40-30 Ładny bekhend Kalinskiej, świetna reakcja na return Świątek 40-15 Iga ma breakpointy! 30-15 Iga przy każdej okazji atakuje bekhend Kalinskiej. Teraz Rosjanka zagrała pod presją w siatkę 15-15 Wymiana forhend na forhend i na koniec błąd Igi 15-0 Autowy forhend Rosjanki 4:1 Gem Świątek. Na koniec Rosjanka przejęła inicjatywę głębokim returnem, ale po chwili nie popisała się przy siatce 40-15 Return Kalinskiej w siatkę 30-15 Świetny serwis do środka Igi! 15-15 Nieudana akcja przy siatce Polki. Minimalnie niecelny wolej 15-0 Najpierw dobry serwis Igi, a po chwili pewny forhend po crossie. Kort był już otwarty 3:1 Gem Kalinska. Rosjanka wygrała go szybko i do zera. Dobrze serwowała 0-40 Niecelny return Świątek 0-30 Po bekhendzie Igi piłka podskoczyła na taśmie i wyszła na aut 0-15 Dobry serwis Kalinskiej na zewnątrz 3:0 Gem Świątek. Iga zamyka tego gema pięknym bekhendem po crossie, którym wymusiła błąd rywalki 40-30 Przewaga w gemie topnieje. Po dobrym serwisie Iga niestety zagrała z forhendu za końcową linię 40-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 40-0 Iga szybko wygrywa kolejne punkty 30-0 Najpierw wyrzucający rywalkę z kortu serwis na zewnątrz, a potem piękny bekhend po linii Polki 15-0 Świetny bekhend Igi 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje! Przegrywała 15-40, ale zgarnęła gema, przełamując serwis rywalki, która na koniec popełniła błąd po szybkiej wymianie bekhend na bekhend Iga ma breakpointa po autowym forhendzie rywalki Równowaga. Teraz błąd Rosjanki Przewaga Kalinska. Błąd Igi na koniec wymiany przez środek 40-40 Po dobrym returnie Polki Rosjanka odegrała w siatkę 30-40 Podwójny błąd serwisowy Kalinskiej 15-40 Iga miała inicjatywę, ale jej bekhend był za długi 15-30 Dobry forhend Kalinskiej po crossie 15-15 Znów mocny return Polki, ale teraz przestrzeliła 15-0 Znakomity return Igi! 1:0 Gem Świątek. Bardzo dobrze Iga weszła w ten mecz. Gem serwisowy wygrany szybko i do zera. Na koniec mocny forhend w końcową linię 40-0 Świetny serwis Świątek 30-0 A teraz piękny bekhend wzdłuż linii Polki. Takie uderzenia budują pewność siebie na początku meczu 15-0 Iga zaczęła od dobrego pierwszego serwisu GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Let the night session on MCA begin 💪



Panie rozpoczęły rozgrzewkę Iga Świątek i Anna Kalinska są już na korcie! W Melbourne dzisiaj bardzo gorąco. Upały dochodziły w ciągu dnia do 40 stopni i mecze przerywano. Iga Świątek zagra na początku sesji wieczornej, ale wciąż warunki do gry są bardzo trudne Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie Australian Open. Początek meczu o godzinie 9 polskiego czasu.

Iga Świątek i Anna Kalinska grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla naszej tenisistki. Polka i Rosjanka pierwszy raz zmierzyły się w lutym 2024 r. w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Świątek przegrała to spotkanie 4:6, 4:6, a potem okazało się, że trakcie meczu zmagała się z koronawirusem, co wykazały przeprowadzone po spotkaniu badania. Potem były dwa pojedynki latem 2025 roku. Mistrzyni Wimbledonu na drodze do triumfu w Cincinnati wygrała z Kalinską 6:3, 6:4 (Rosjanka zmagała się z kontuzją łydki), a w US Open ograła ją po zaciętym pojedynku 7:6, 6:4.

Iga Świątek będzie musiała poradzić sobie dzisiaj nie tylko z Anną Kalinską, ale również z koszmarnym upałem. Sobota, siódmy dzień zasadniczych zmagań w Melbourne, okazał się jak na razie najgorętszym w obecnej edycji. Na odkrytych kortach mecze zostały przerwane, bo przy temperaturze zbliżającej się do 40 stopni Celsjusza zdrowie tenisistów byłoby zagrożone.

Anna Kalinska zajmuje 33. miejsce w rankingu. 27-latka z Moskwy gra agresywny tenis, uderza piłki bardzo mocno i płasko, a jej najgroźniejsza broń to potężny forhend. Dlatego podyktuje z pewnością dużo szybsze tempo niż Czeszka Marie Bouzkova, rywalka Igi Świątek w 2. rundzie (6:2, 6:3).