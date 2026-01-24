Iga Świątek pokonała Annę Kalinską i jest w 4. rundzie Australian Open.

Nad Melbourne nadciągnęła fala koszmarnych upałów, które utrudniają grę.

Sprawdź, kiedy i z kim zagra Iga Świątek kolejny mecz w AO 2026.

Iga Świątek zagra w 4. rundzie Australian Open! Polka awans wywalczyła, pokonując Rosjankę Annę Kalinską. Panie grały w bardzo trudnych warunkach. Kolejny dzień zmagań w Melbourne okazał się jak na razie najgorętszym w obecnej edycji. Na odkrytych kortach mecze zostały przerwane, bo przy temperaturze zbliżającej się do 40 stopni Celsjusza zdrowie tenisistów byłoby zagrożone. Na szczęście Iga Świątek grała wieczorem i temperatura była już wtedy nieco niższa.

Iga Świątek rywalizację w Australian Open zaczęła, pokonując 7:6, 6:3 Chinkę Yue Yuan, a w kolejnym meczu ograła Czeszkę Marie Bouzkovą. Forma wiceliderki rankingu przed turniejem w Melbourne była sporą niewiadomą po dwóch porażkach w poprzedzających tę wielkoszlemową imprezę United Cup. Na szczęście Polka rozkręciła się.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie Australian Open?

Iga Świątek w 4. rundzie Australian Open zagra z Australijką Maddison Inglis, która awansowała bez gry. Naomi Osaka wycofała się z powodu kontuzji.

Legendarny amerykański tenisista Jim Courier uważa, że Iga Świątek ma szansę na zwycięstwo w Australian Open. - Na początku sezonu trzeba czasem na nowo odpalić silnik, rozwiązać kilka problemów. Jednak wszyscy dobrze wiemy, że jak już Iga się rozkręci i rozpędzi, to ciężko ją zatrzymać. A czasem wystarczy do tego jeden dobry mecz i nagle wszystko zaczyna się układać. Nie trzeba wiele, żeby odwrócić sytuację, ale pod warunkiem, że jest się na to gotowym. A myślę, że ona będzie gotowa - powiedział Jim Courier w rozmowie z "Super Expressem".

Kiedy gra Iga Świątek w 4. rundzie Australian Open? DATA meczu

Iga Świątek mecz w 4. rundzie Australian Open zagra w poniedziałek 26 stycznia, a jej rywalką będzie Maddison Inglis. Transmisja TV z Australian Open 2026 na Eurosporcie 1 i 2.

