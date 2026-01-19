Iga Świątek - Yue Yuan
7:6, 3:1
Gem Yuan PRZEŁAMANIE. Chinka odrabia część strat. Polka w ostatniej akcji znów przestrzeliła po agresywnym returnie rywalki
Polka znów pod presją popełniła błąd. Breakpoint
Równowaga. Mocny serwis Igi na ciało rywalki. Skuteczny
Iga znów broni breakpointa. Błąd Polki, forhend w siatkę
40-40 Chinka zagrała za końcową linię
30-40 Yuan ma breakpointa
30-30 As serwisowy Igi!
15-30
15-15 Chinka przejęła inicjatywę i nie oddała jej do końca. Punkt wygrała mocnym forhendem po crossie
15-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki
Panie wracają do gry. Serwuje Iga
Chinka korzysta z przerwy medycznej. Jakieś problemy z plecami
7:6, 3:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Rośnie przewaga Igi na korcie. Coraz łatwiej prowokuje kolejne błędy chińskiej rywalki
40-15 Iga trafiła w boczną linię, a rywalka pod presją zagrała w aut. Breakpointy
30-15 Fatalny drive-volley Yuan. Przestrzeliła daleko w aut
15-15 Dobry serwis Yuan
15-0 Dłuższa wymiana i na koniec błąd Yuan. Coraz więcej błędów popełnia Chinka
7:6, 2:0
Gem Świątek. Na koniec świetny serwis Polki
40-15 Yuan returnowała głęboko w końcową linię. Iga pod presją odegrała w siatkę
40-0 Błąd Chinki, zagrała w siatkę
30-0 Autowy return Yuan
15-0 Iga ruszyła do siatki. Jej stop-volley był całkiem dobry, a Chinka odegrała w siatkę
7:6, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga w ostatniej akcji popisała się pięknym returnem po crossie
Bardzo dobry return Igi i jej bojowe "JAZDA!". Jest znów breakpoint
40-40 Długa wymiana, najdłuższa w meczu. Na koniec niestety przestrzeliła Iga. Autowy bekhend
40-30 Iga ma breakpointa po błędzie rywalki
30-30 Szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Yuan, zagrała w siatkę
15-30 Dobry skrót Yuan
15-15
15-0 Chinka pod presją zagrała w siatkę
Początek drugiego seta. Serwuje Yue Yuan
7:6
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka gra nerwowo, ale ważne, że odrobiła straty i wygrała seta po tie-breaku
7-5 Piękny bekhend Igi na koniec tie-breaka!
6-5 As serwisowy Yuan
6-4 Brawo Iga! Ładna akcja zakończona pewnym bekhendem. Piłki setowe
5-4 Ale teraz wybroniła się Iga! Była w tej wymianie w opałach, ale przetrwała a potem był błąd rywalki!
4-4 Minimalny aut po zagraniu Igi. Denerwuje się Polka
4-3 Agresywny return a potem mocny bekhend Polki w otwarty kort
3-3 Autowy forhend Polki
3-2 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki
2-2 Potężny return Chinki
2-1 Długa wymiana, na koniec błąd Yuan
1-1 Mocny ale niecelny return Polki
1-0 Piękny forhend Igi
6:6
Gem Yuan. Przed nami TIE-BREAK!
30-40 Chinka pod presją zagrała w aut
15-40 Pewny smecz Igi. Ładnie przejęła inicjatywę w punkcie
0-40 Bardzo dobry serwis Yuan na zewnątrz
0-30 Autowy bekhend Polki
0-15 Mocny forhend Chinki. Polka nie zdołała odegrać
6:5
Gem Świątek. Iga po raz pierwszy dzisiaj wychodzi na prowadzenie
40-15 Piękny forhend Igi po crossie
30-15 Kiks Igi. Przestrzeliła z forhendu, zagrała ramą rakiety
30-0 Dobry serwis Polki
15-0
5:5
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec niesamowita wymiana i świetny bekhend Igi, trafiła mocno w sam narożnik kortu
40-15 Piękny bekhend Igi po linii! Są breakpointy
30-15 Teraz świetny return Polki! Mocny i po crossie
15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec niestety autowy bekhend Igi
15-0 Iga broniła się slajsem, a rywalka przestrzeliła z forhendu
4:5
Gem Świątek. Dobry gem serwisowy Igi, wygrany pewnie do zera
40-0 Niecelny return Yuan
30-0 Dobra reakcja Igi na potężny return rywalki. Na koniec mocny i dokładny forhend Polki. Ładna akcja
15-0
3:5
Gem Yuan. Chinka powiększa przewagę. Polka na koniec przestrzeliła z returnu, duży aut
15-40 Dobry serwis Yuan na zewnątrz, a potem mocne uderzenie po crossie
15-30 Znów świetny serwis Chinki
15-15 Dobry serwis Yuan do środka
15-0 Chinka po mocnym serwisie miała otwarty kort, ale przestrzeliła strasznie
3:4
Gem Yuan PRZEŁAMANIE. Na koniec znów Iga oddała inicjatywę w wymianie i popełniła błąd pod presją
30-40 Podwójny błąd serwisowy Igi, drugi w gemie. Breakpoint
30-30 As serwisowy Igi!
15-30 Głęboki return Yuan i błąd Świątek. Dużo popełnia błędów po returnach rywalki. To samo było w United Cup...
15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki
15-0 Nieudany skrót Chinki
3:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Iga wyrównuje! Na koniec znów agresywny return Polki. Rywalka odegrała, ale Świątek nie oddała inicjatywy i doczekała się błędu Chinki
40-30 Iga ma pierwszego dzisiaj breakpointa po błędzie rywalki
30-30 Źle ustawiona do uderzenia Iga zagrała w aut
30-15 Dobry agresywny return Igi. Skuteczny
15-15 Autowy forhend Yuan
0-15 Iga pod presją zagrała za końcową linię
2:3
Gem Świątek. Na koniec Iga ładnie poradziła sobie z agresywnym returnem rywalki. Potem wymusiła jej błąd
40-15 Dokładne pierwsze podanie naszej tenisistki
30-15 Błąd Igi po returnie rywalki, uderzyła w siatkę
30-0 A teraz dokładny bekhend Igi, trafiła w końcową linię
15-0 Precyzyjny forhend Polki
1:3
Gem Yuan. Na koniec niecelny return Igi
30-40 Błąd Yuan, popsuła bekhend, a miała inicjatywę w wymianie
15-40 Dobry return Igi, bekhend wzdłuż linii
0-40 Bardzo niecelny return Świątek
0-30 Ładny bekhend Chinki po linii po returnie Polki
0-15 Niecelny return Igi
1:2
Gem Świątek. Iga prowadziła w nim 40-0, a potem... broniła breakpointa, Sytuację udało się opanować. Na koniec dobry serwis Polki
Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi na zewnątrz, a potem pewne zagranie w otwarty kort
Równowaga. Iga w trudnej sytuacji zagrała pięknie po crossie
Yuan ma breakpointa. Iga znów po returnie rywalki popełniła błąd
40-40 Po returnie Chinki Polka odegrała w siatkę. Spóźniona była do uderzenia
40-30 Znakomity return Yuan
40-15 Autowy bekhend Igi, rywalka wciąż gra bardzo agresywnie
40-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki
30-0 Świetny forhend Polki
15-0 Agresywny ale minimalnie niecelny return Yuan
0:2
Gem Yuan. Na koniec dobry serwis Chinki i niecelny return Polki
30-40 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki
15-40 As serwisowy Yuan
15-30 Dobry serwis Chinki
15-15 Szybka wymiana, w której Yuan dyktowała tempo i w końcu trafiła mocno z forhendu w otwartą część kortu
15-0 Bardzo dobry return Igi
0:1
Gem Yuan PRZEŁAMANIE. W ostatnim punkcie Iga dobrze zaserwowała, ale potem oddała inicjatywę. Po mocnym forhendzie Chinki Polka odegrała w aut
15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi i są breakpointy
15-30 Mocny forhend Chinki po crossie i wymuszony błąd Świątek
15-15 Dobra reakcja Igi na agresywny return rywalki. Potem Yuan popełniła błąd
0-15 Potężny return Chinki po słabym drugim podaniu Polki
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Kamil Majchrzak też właśnie awansował do 2. rundy!
Iga Świątek i Yue Yuan właśnie pojawiły się na korcie!
Na Rod Laver Arena trwają pokazy artystyczne. Czekamy aż Iga Świątek i jej rywalka wyjdą na kort
Za nami już piękne zwycięstwa Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Lindy Klimovicovej. Trzy Polki w komplecie awansowały do 2. rundy Australian Open
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Yue Yuan w 1. rundzie Australian Open. Początek meczu w poniedziałek o godzinie 9 polskiego czasu.
Iga Świątek i Yue Yuan w Australian Open 2026 grają ze sobą po raz drugi. Pierwszy mecz Polka i Chinka rozegrały pod koniec września 2025 r. Świątek pokonała wtedy Yuan 6:0, 6:3 w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Tenisistka z Azji ma już za sobą trzy mecze w tej edycji Australian Open, bo do głównej drabinki awansowała w kwalifikacjach.
Iga Świątek - Yue Yuan NA ŻYWO Relacja live z Australian Open
Iga Świątek rozpoczyna walkę w Australian Open po dwóch porażkach w United Cup (4:6, 2:6 z Coco Gauff i 6:3, 0:6, 3:6 z Belindą Bencic). Dlatego jej forma to spora niewiadoma. - Cóż, mecze w Sydney nie były najlepsze, to nie był łatwy początek sezonu - przyznała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Melbourne. - Ogólnie myślę, że dużo będzie zależeć od mentalności, od tego, czy dam radę wyjść na kort i po prostu cieszyć się grą, włożyć w to tę dodatkową energię. Po prostu przynieść intensywność, być w każdym punkcie i nie przejmować się za bardzo, jeśli zrobię jakiś błąd albo coś nie wyjdzie. Po prostu iść do przodu i cisnąć. Dlatego pracuję nad tym wszystkim. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale nie powiedziałabym, że w Sydney zagrałam swój najlepszy tenis - dodała.