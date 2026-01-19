Na żywo Iga Świątek - Yue Yuan 7:6, 3:1 Gem Yuan PRZEŁAMANIE. Chinka odrabia część strat. Polka w ostatniej akcji znów przestrzeliła po agresywnym returnie rywalki Polka znów pod presją popełniła błąd. Breakpoint Równowaga. Mocny serwis Igi na ciało rywalki. Skuteczny Iga znów broni breakpointa. Błąd Polki, forhend w siatkę 40-40 Chinka zagrała za końcową linię 30-40 Yuan ma breakpointa 30-30 As serwisowy Igi! 15-30 15-15 Chinka przejęła inicjatywę i nie oddała jej do końca. Punkt wygrała mocnym forhendem po crossie 15-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki Panie wracają do gry. Serwuje Iga Chinka korzysta z przerwy medycznej. Jakieś problemy z plecami 7:6, 3:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Rośnie przewaga Igi na korcie. Coraz łatwiej prowokuje kolejne błędy chińskiej rywalki 40-15 Iga trafiła w boczną linię, a rywalka pod presją zagrała w aut. Breakpointy 30-15 Fatalny drive-volley Yuan. Przestrzeliła daleko w aut 15-15 Dobry serwis Yuan 15-0 Dłuższa wymiana i na koniec błąd Yuan. Coraz więcej błędów popełnia Chinka 7:6, 2:0 Gem Świątek. Na koniec świetny serwis Polki 40-15 Yuan returnowała głęboko w końcową linię. Iga pod presją odegrała w siatkę 40-0 Błąd Chinki, zagrała w siatkę 30-0 Autowy return Yuan 15-0 Iga ruszyła do siatki. Jej stop-volley był całkiem dobry, a Chinka odegrała w siatkę 7:6, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga w ostatniej akcji popisała się pięknym returnem po crossie Bardzo dobry return Igi i jej bojowe "JAZDA!". Jest znów breakpoint 40-40 Długa wymiana, najdłuższa w meczu. Na koniec niestety przestrzeliła Iga. Autowy bekhend 40-30 Iga ma breakpointa po błędzie rywalki 30-30 Szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Yuan, zagrała w siatkę 15-30 Dobry skrót Yuan 15-15 15-0 Chinka pod presją zagrała w siatkę Początek drugiego seta. Serwuje Yue Yuan 2019 was the last time that Swiatek lost a set in the opening round of a major.



And the record stands for now as she takes the first set 7-6 (5) 👏#AO26 pic.twitter.com/KqhPoXi6bZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2026 7:6 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka gra nerwowo, ale ważne, że odrobiła straty i wygrała seta po tie-breaku 7-5 Piękny bekhend Igi na koniec tie-breaka! 6-5 As serwisowy Yuan 6-4 Brawo Iga! Ładna akcja zakończona pewnym bekhendem. Piłki setowe 5-4 Ale teraz wybroniła się Iga! Była w tej wymianie w opałach, ale przetrwała a potem był błąd rywalki! 4-4 Minimalny aut po zagraniu Igi. Denerwuje się Polka 4-3 Agresywny return a potem mocny bekhend Polki w otwarty kort 3-3 Autowy forhend Polki 3-2 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki 2-2 Potężny return Chinki 2-1 Długa wymiana, na koniec błąd Yuan 1-1 Mocny ale niecelny return Polki 1-0 Piękny forhend Igi 6:6 Gem Yuan. Przed nami TIE-BREAK! 30-40 Chinka pod presją zagrała w aut 15-40 Pewny smecz Igi. Ładnie przejęła inicjatywę w punkcie 0-40 Bardzo dobry serwis Yuan na zewnątrz 0-30 Autowy bekhend Polki 0-15 Mocny forhend Chinki. Polka nie zdołała odegrać 6:5 Gem Świątek. Iga po raz pierwszy dzisiaj wychodzi na prowadzenie 40-15 Piękny forhend Igi po crossie 30-15 Kiks Igi. Przestrzeliła z forhendu, zagrała ramą rakiety 30-0 Dobry serwis Polki 15-0 5:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec niesamowita wymiana i świetny bekhend Igi, trafiła mocno w sam narożnik kortu 40-15 Piękny bekhend Igi po linii! Są breakpointy 30-15 Teraz świetny return Polki! Mocny i po crossie 15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec niestety autowy bekhend Igi 15-0 Iga broniła się slajsem, a rywalka przestrzeliła z forhendu 4:5 Gem Świątek. Dobry gem serwisowy Igi, wygrany pewnie do zera 40-0 Niecelny return Yuan 30-0 Dobra reakcja Igi na potężny return rywalki. Na koniec mocny i dokładny forhend Polki. Ładna akcja 15-0 3:5 Gem Yuan. Chinka powiększa przewagę. Polka na koniec przestrzeliła z returnu, duży aut 15-40 Dobry serwis Yuan na zewnątrz, a potem mocne uderzenie po crossie 15-30 Znów świetny serwis Chinki 15-15 Dobry serwis Yuan do środka 15-0 Chinka po mocnym serwisie miała otwarty kort, ale przestrzeliła strasznie 3:4 Gem Yuan PRZEŁAMANIE. Na koniec znów Iga oddała inicjatywę w wymianie i popełniła błąd pod presją 30-40 Podwójny błąd serwisowy Igi, drugi w gemie. Breakpoint 30-30 As serwisowy Igi! 15-30 Głęboki return Yuan i błąd Świątek. Dużo popełnia błędów po returnach rywalki. To samo było w United Cup... 15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 15-0 Nieudany skrót Chinki 3:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Iga wyrównuje! Na koniec znów agresywny return Polki. Rywalka odegrała, ale Świątek nie oddała inicjatywy i doczekała się błędu Chinki 40-30 Iga ma pierwszego dzisiaj breakpointa po błędzie rywalki 30-30 Źle ustawiona do uderzenia Iga zagrała w aut 30-15 Dobry agresywny return Igi. Skuteczny 15-15 Autowy forhend Yuan 0-15 Iga pod presją zagrała za końcową linię 2:3 Gem Świątek. Na koniec Iga ładnie poradziła sobie z agresywnym returnem rywalki. Potem wymusiła jej błąd 40-15 Dokładne pierwsze podanie naszej tenisistki 30-15 Błąd Igi po returnie rywalki, uderzyła w siatkę 30-0 A teraz dokładny bekhend Igi, trafiła w końcową linię 15-0 Precyzyjny forhend Polki 1:3 Gem Yuan. Na koniec niecelny return Igi 30-40 Błąd Yuan, popsuła bekhend, a miała inicjatywę w wymianie 15-40 Dobry return Igi, bekhend wzdłuż linii 0-40 Bardzo niecelny return Świątek 0-30 Ładny bekhend Chinki po linii po returnie Polki 0-15 Niecelny return Igi 1:2 Gem Świątek. Iga prowadziła w nim 40-0, a potem... broniła breakpointa, Sytuację udało się opanować. Na koniec dobry serwis Polki Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi na zewnątrz, a potem pewne zagranie w otwarty kort Równowaga. Iga w trudnej sytuacji zagrała pięknie po crossie Yuan ma breakpointa. Iga znów po returnie rywalki popełniła błąd 40-40 Po returnie Chinki Polka odegrała w siatkę. Spóźniona była do uderzenia 40-30 Znakomity return Yuan 40-15 Autowy bekhend Igi, rywalka wciąż gra bardzo agresywnie 40-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki 30-0 Świetny forhend Polki 15-0 Agresywny ale minimalnie niecelny return Yuan 0:2 Gem Yuan. Na koniec dobry serwis Chinki i niecelny return Polki 30-40 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki 15-40 As serwisowy Yuan 15-30 Dobry serwis Chinki 15-15 Szybka wymiana, w której Yuan dyktowała tempo i w końcu trafiła mocno z forhendu w otwartą część kortu 15-0 Bardzo dobry return Igi 0:1 Gem Yuan PRZEŁAMANIE. W ostatnim punkcie Iga dobrze zaserwowała, ale potem oddała inicjatywę. Po mocnym forhendzie Chinki Polka odegrała w aut 15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi i są breakpointy 15-30 Mocny forhend Chinki po crossie i wymuszony błąd Świątek 15-15 Dobra reakcja Igi na agresywny return rywalki. Potem Yuan popełniła błąd 0-15 Potężny return Chinki po słabym drugim podaniu Polki GRAMY! Serwuje Iga Świątek Kamil Majchrzak też właśnie awansował do 2. rundy! Iga Świątek i Yue Yuan właśnie pojawiły się na korcie! Na Rod Laver Arena trwają pokazy artystyczne. Czekamy aż Iga Świątek i jej rywalka wyjdą na kort Polki podbijają Australię! Polska noc w Australian Open. A jeszcze Iga Świątek Za nami już piękne zwycięstwa Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Lindy Klimovicovej. Trzy Polki w komplecie awansowały do 2. rundy Australian Open Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Yue Yuan w 1. rundzie Australian Open. Początek meczu w poniedziałek o godzinie 9 polskiego czasu.

Odśwież relację

Iga Świątek i Yue Yuan w Australian Open 2026 grają ze sobą po raz drugi. Pierwszy mecz Polka i Chinka rozegrały pod koniec września 2025 r. Świątek pokonała wtedy Yuan 6:0, 6:3 w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Tenisistka z Azji ma już za sobą trzy mecze w tej edycji Australian Open, bo do głównej drabinki awansowała w kwalifikacjach.

Iga Świątek - Yue Yuan NA ŻYWO Relacja live z Australian Open

Iga Świątek rozpoczyna walkę w Australian Open po dwóch porażkach w United Cup (4:6, 2:6 z Coco Gauff i 6:3, 0:6, 3:6 z Belindą Bencic). Dlatego jej forma to spora niewiadoma. - Cóż, mecze w Sydney nie były najlepsze, to nie był łatwy początek sezonu - przyznała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Melbourne. - Ogólnie myślę, że dużo będzie zależeć od mentalności, od tego, czy dam radę wyjść na kort i po prostu cieszyć się grą, włożyć w to tę dodatkową energię. Po prostu przynieść intensywność, być w każdym punkcie i nie przejmować się za bardzo, jeśli zrobię jakiś błąd albo coś nie wyjdzie. Po prostu iść do przodu i cisnąć. Dlatego pracuję nad tym wszystkim. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale nie powiedziałabym, że w Sydney zagrałam swój najlepszy tenis - dodała.