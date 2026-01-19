Iga Świątek - Yue Yuan RELACJA NA ŻYWO z Australian Open. Pierwszy set dla Polki po mękach!

Michał Chojecki
2026-01-19 10:18

Iga Świątek meczem z Yue Yuan rozpoczyna walkę w Australian Open. Chinka zajmuje 130. miejsce w rankingu WTA, a do głównej drabinki awansowała w kwalifikacjach. Polka jesienią ubiegłego roku pokonała ją pewnie i wysoko (6:0, 6:3) w Pekinie. Poniżej relacja na żywo z meczu Iga Świątek - Yue Yuan w Australian Open.

Iga Świątek - Yue Yuan RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu w Australian Open

Autor: Rick Rycroft/ Associated Press
Na żywo

Iga Świątek - Yue Yuan

7:6, 3:1

Gem Yuan PRZEŁAMANIE. Chinka odrabia część strat. Polka w ostatniej akcji znów przestrzeliła po agresywnym returnie rywalki

Polka znów pod presją popełniła błąd. Breakpoint

Równowaga. Mocny serwis Igi na ciało rywalki. Skuteczny

Iga znów broni breakpointa. Błąd Polki, forhend w siatkę

40-40 Chinka zagrała za końcową linię

30-40 Yuan ma breakpointa

30-30 As serwisowy Igi!

15-30

15-15 Chinka przejęła inicjatywę i nie oddała jej do końca. Punkt wygrała mocnym forhendem po crossie

15-0 Mocny serwis Igi na ciało rywalki

Panie wracają do gry. Serwuje Iga

Chinka korzysta z przerwy medycznej. Jakieś problemy z plecami

7:6, 3:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Rośnie przewaga Igi na korcie. Coraz łatwiej prowokuje kolejne błędy chińskiej rywalki

40-15 Iga trafiła w boczną linię, a rywalka pod presją zagrała w aut. Breakpointy

30-15 Fatalny drive-volley Yuan. Przestrzeliła daleko w aut

15-15 Dobry serwis Yuan

15-0 Dłuższa wymiana i na koniec błąd Yuan. Coraz więcej błędów popełnia Chinka

7:6, 2:0

Gem Świątek. Na koniec świetny serwis Polki

40-15 Yuan returnowała głęboko w końcową linię. Iga pod presją odegrała w siatkę

40-0 Błąd Chinki, zagrała w siatkę

30-0 Autowy return Yuan

15-0 Iga ruszyła do siatki. Jej stop-volley był całkiem dobry, a Chinka odegrała w siatkę

7:6, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga w ostatniej akcji popisała się pięknym returnem po crossie

Bardzo dobry return Igi i jej bojowe "JAZDA!". Jest znów breakpoint

40-40 Długa wymiana, najdłuższa w meczu. Na koniec niestety przestrzeliła Iga. Autowy bekhend

40-30 Iga ma breakpointa po błędzie rywalki

30-30 Szybka wymiana forhend na forhend. Pierwsza pomyliła się Yuan, zagrała w siatkę

15-30 Dobry skrót Yuan

15-15

15-0 Chinka pod presją zagrała w siatkę

Początek drugiego seta. Serwuje Yue Yuan

7:6

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka gra nerwowo, ale ważne, że odrobiła straty i wygrała seta po tie-breaku

7-5 Piękny bekhend Igi na koniec tie-breaka!

6-5 As serwisowy Yuan

6-4 Brawo Iga! Ładna akcja zakończona pewnym bekhendem. Piłki setowe

5-4 Ale teraz wybroniła się Iga! Była w tej wymianie w opałach, ale przetrwała a potem był błąd rywalki!

4-4 Minimalny aut po zagraniu Igi. Denerwuje się Polka

4-3 Agresywny return a potem mocny bekhend Polki w otwarty kort

3-3 Autowy forhend Polki

3-2 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki

2-2 Potężny return Chinki

2-1 Długa wymiana, na koniec błąd Yuan

1-1 Mocny ale niecelny return Polki

1-0 Piękny forhend Igi

6:6

Gem Yuan. Przed nami TIE-BREAK!

30-40 Chinka pod presją zagrała w aut

15-40 Pewny smecz Igi. Ładnie przejęła inicjatywę w punkcie

0-40 Bardzo dobry serwis Yuan na zewnątrz

0-30 Autowy bekhend Polki

0-15 Mocny forhend Chinki. Polka nie zdołała odegrać

6:5

Gem Świątek. Iga po raz pierwszy dzisiaj wychodzi na prowadzenie

40-15 Piękny forhend Igi po crossie

30-15 Kiks Igi. Przestrzeliła z forhendu, zagrała ramą rakiety

30-0 Dobry serwis Polki

15-0

5:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec niesamowita wymiana i świetny bekhend Igi, trafiła mocno w sam narożnik kortu

40-15 Piękny bekhend Igi po linii! Są breakpointy

30-15 Teraz świetny return Polki! Mocny i po crossie

15-15 Dłuższa wymiana. Na koniec niestety autowy bekhend Igi

15-0 Iga broniła się slajsem, a rywalka przestrzeliła z forhendu

4:5

Gem Świątek. Dobry gem serwisowy Igi, wygrany pewnie do zera

40-0 Niecelny return Yuan

30-0 Dobra reakcja Igi na potężny return rywalki. Na koniec mocny i dokładny forhend Polki. Ładna akcja

15-0

3:5

Gem Yuan. Chinka powiększa przewagę. Polka na koniec przestrzeliła z returnu, duży aut

15-40 Dobry serwis Yuan na zewnątrz, a potem mocne uderzenie po crossie

15-30 Znów świetny serwis Chinki

15-15 Dobry serwis Yuan do środka

15-0 Chinka po mocnym serwisie miała otwarty kort, ale przestrzeliła strasznie

3:4

Gem Yuan PRZEŁAMANIE. Na koniec znów Iga oddała inicjatywę w wymianie i popełniła błąd pod presją

30-40 Podwójny błąd serwisowy Igi, drugi w gemie. Breakpoint

30-30 As serwisowy Igi!

15-30 Głęboki return Yuan i błąd Świątek. Dużo popełnia błędów po returnach rywalki. To samo było w United Cup...

15-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

15-0 Nieudany skrót Chinki

3:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Iga wyrównuje! Na koniec znów agresywny return Polki. Rywalka odegrała, ale Świątek nie oddała inicjatywy i doczekała się błędu Chinki

40-30 Iga ma pierwszego dzisiaj breakpointa po błędzie rywalki

30-30 Źle ustawiona do uderzenia Iga zagrała w aut

30-15 Dobry agresywny return Igi. Skuteczny

15-15 Autowy forhend Yuan

0-15 Iga pod presją zagrała za końcową linię

2:3

Gem Świątek. Na koniec Iga ładnie poradziła sobie z agresywnym returnem rywalki. Potem wymusiła jej błąd

40-15 Dokładne pierwsze podanie naszej tenisistki

30-15 Błąd Igi po returnie rywalki, uderzyła w siatkę

30-0 A teraz dokładny bekhend Igi, trafiła w końcową linię

15-0 Precyzyjny forhend Polki

1:3

Gem Yuan. Na koniec niecelny return Igi

30-40 Błąd Yuan, popsuła bekhend, a miała inicjatywę w wymianie

15-40 Dobry return Igi, bekhend wzdłuż linii

0-40 Bardzo niecelny return Świątek

0-30 Ładny bekhend Chinki po linii po returnie Polki

0-15 Niecelny return Igi

1:2

Gem Świątek. Iga prowadziła w nim 40-0, a potem... broniła breakpointa, Sytuację udało się opanować. Na koniec dobry serwis Polki

Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi na zewnątrz, a potem pewne zagranie w otwarty kort

Równowaga. Iga w trudnej sytuacji zagrała pięknie po crossie

Yuan ma breakpointa. Iga znów po returnie rywalki popełniła błąd

40-40 Po returnie Chinki Polka odegrała w siatkę. Spóźniona była do uderzenia

40-30 Znakomity return Yuan

40-15 Autowy bekhend Igi, rywalka wciąż gra bardzo agresywnie

40-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki

30-0 Świetny forhend Polki

15-0 Agresywny ale minimalnie niecelny return Yuan

0:2

Gem Yuan. Na koniec dobry serwis Chinki i niecelny return Polki

30-40 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki

15-40 As serwisowy Yuan

15-30 Dobry serwis Chinki

15-15 Szybka wymiana, w której Yuan dyktowała tempo i w końcu trafiła mocno z forhendu w otwartą część kortu

15-0 Bardzo dobry return Igi

0:1

Gem Yuan PRZEŁAMANIE. W ostatnim punkcie Iga dobrze zaserwowała, ale potem oddała inicjatywę. Po mocnym forhendzie Chinki Polka odegrała w aut

15-40 Podwójny błąd serwisowy Igi i są breakpointy

15-30 Mocny forhend Chinki po crossie i wymuszony błąd Świątek

15-15 Dobra reakcja Igi na agresywny return rywalki. Potem Yuan popełniła błąd

0-15 Potężny return Chinki po słabym drugim podaniu Polki

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Kamil Majchrzak też właśnie awansował do 2. rundy!

Iga Świątek i Yue Yuan właśnie pojawiły się na korcie!

Na Rod Laver Arena trwają pokazy artystyczne. Czekamy aż Iga Świątek i jej rywalka wyjdą na kort

Polki podbijają Australię! Polska noc w Australian Open. A jeszcze Iga Świątek

Za nami już piękne zwycięstwa Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Lindy Klimovicovej. Trzy Polki w komplecie awansowały do 2. rundy Australian Open

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Yue Yuan w 1. rundzie Australian Open. Początek meczu w poniedziałek o godzinie 9 polskiego czasu.

Iga Świątek i Yue Yuan w Australian Open 2026 grają ze sobą po raz drugi. Pierwszy mecz Polka i Chinka rozegrały pod koniec września 2025 r. Świątek pokonała wtedy Yuan 6:0, 6:3 w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Tenisistka z Azji ma już za sobą trzy mecze w tej edycji Australian Open, bo do głównej drabinki awansowała w kwalifikacjach.

Iga Świątek - Yue Yuan NA ŻYWO Relacja live z Australian Open

Iga Świątek rozpoczyna walkę w Australian Open po dwóch porażkach w United Cup (4:6, 2:6 z Coco Gauff i 6:3, 0:6, 3:6 z Belindą Bencic). Dlatego jej forma to spora niewiadoma. - Cóż, mecze w Sydney nie były najlepsze, to nie był łatwy początek sezonu - przyznała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Melbourne. - Ogólnie myślę, że dużo będzie zależeć od mentalności, od tego, czy dam radę wyjść na kort i po prostu cieszyć się grą, włożyć w to tę dodatkową energię. Po prostu przynieść intensywność, być w każdym punkcie i nie przejmować się za bardzo, jeśli zrobię jakiś błąd albo coś nie wyjdzie. Po prostu iść do przodu i cisnąć. Dlatego pracuję nad tym wszystkim. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale nie powiedziałabym, że w Sydney zagrałam swój najlepszy tenis - dodała.

AUSTRALIAN OPEN
IGA ŚWIĄTEK