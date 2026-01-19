Iga Świątek awansowała do 2. rundy Australian Open, pokonując Yue Yuan.

Polka będzie miała dwa dni odpoczynku przed kolejnym meczem.

Sprawdź, kiedy i z kim zagra Iga Świątek kolejny mecz? Oto szczegóły meczu w 2. rundzie AO 2026!

Iga Świątek jest już w 2. rundzie Australian Open. Rywalizację w Melbourne zaczęła, pokonując Chinkę Yue Yuan. Forma mistrzyni Wimbledonu była sporą niewiadomą. Na koniec United Cup Iga Świątek przegrała dwa mecze - z Coco Gauff (4:6, 2:6) i z Belindą Bencic (6:3, 0:6, 3:6). Na dodatek w czasie treningów w Melbourne miała wyglądać na zestresowaną i spiętą. Na szczęście pierwszą przeszkodę udało się pokonać.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 2. rundzie Australian Open?

Iga Świątek w 2. rundzie Australian Open zagra z Czeszką Marrie Bouzkovą, która pokonała 6:2, 7:5 Meksykankę Renatę Zarazuę. To będzie trzeci pojedynek Polki z tą rywalką. Dwa pierwsze wygrała pewnie w dwóch setach.

Szanse Igi Świątek na sukces w Australian Open oceniły w studiu telewizji Tennis Channel Lindsey Davenport i Martina Navratilova, amerykańskie legendy tenisa, byłe liderki rankingu. Nie były w swojej ocenie tak radykalne jak znana z niechęci do Polki Danielle Collins (amerykańska tenisistka stwierdziła, że Świątek szybko odpadnie), ale one również przyznały, że forma Polki to duża niewiadoma po jej ostatnich porażkach w United Cup.

- Iga potrzebuje dużo meczów, żeby poczuć, że gra dobrze i żeby wejść w turniej z pewnością siebie. A tej na razie nie ma zbyt wiele, patrząc na jej występ w United Cup. Tam nie była zadowolona ze swojej gry. Z doniesień na miejscu wygląda na to, że jest wyraźnie zestresowana - stwierdziła Lindsay Davenport. - Będzie ciekawie zobaczyć, czy uda jej się tak jak w Wimbledonie przekonać samą siebie, że chociaż nigdy wcześniej nie grała tu swojego najlepszego tenisa, to właśnie w tym roku jej się uda.

Podobnie dyspozycję Igi Świątek oceniła Martina Navratilova. - Kort jest podobno w tym roku wolniejszy i myślę, że to jej pomoże, ale niedawne porażki z Gauff i Bencic na pewno nie pomagają w kwestii pewności siebie. Nie jest to idealna sytuacja dla niej, ale z drugiej strony, to przecież Iga - powiedziała.

Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie Australian Open? DATA meczu

Iga Świątek mecz w 2. rundzie Australian Open zagra w czwartek 22 stycznia, a jej rywalką będzie Marie Bouzkova. Plan gier i godzinę meczu poznamy w środę. Transmisja TV z Australian Open 2026 na Eurosporcie 1 i 2.

