Iga Świątek wygląda na zestresowaną? Navratilova i Davenport wydały wyrok przed Australian Open

Iga Świątek pierwszy mecz w Australian Open zagra w poniedziałek o godzinie 9 rano polskiego czasu, a jej rywalką będzie Chinka Yue Yuan. Po dwóch porażkach w United Cup (4:6, 2:6 z Coco Gauff i 6:3, 0:6, 3:6 z Belindą Bencic) Polka sama przyznała, że nie zaprezentowała się w tych meczach dobrze.

- No cóż, mecze w Sydney nie były najgładsze. To nie był łatwy początek. Dlatego myślę, że wciąż muszę nad czymś popracować, bo mogłam grać lepiej i to chyba chcę powiedzieć - stwierdziła Iga Świątek w czasie konferencji prasowej przed Australian Open. - Ale ogólnie myślę, że dużo będzie zależeć od mentalności. Czy dam radę wyjść na kort i po prostu cieszyć się grą, włożyć w to tę dodatkową energię. Po prostu przynieść intensywność, być w każdym punkcie i nie przejmować się za bardzo, jeśli zrobię jakiś błąd albo coś nie wyjdzie. Po prostu iść do przodu i próbować cisnąć. Dlatego pracuję nad tym wszystkim. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale nie powiedziałabym, że w Sydney zagrałam swój najlepszy tenis - dodała.

Legendarny Jim Courier bez ogródek o Idze Świątek przed Australian Open [WYWIAD]

W tenisowym podcaście "Served" Andy'ego Roddicka dziennikarz Jon Wertheim stwierdził, że Iga Świątek nie wyglądała najlepiej w czasie treningów w Melbourne, a znana z niechęci do Polki Danielle Collins jako nowa ekspertka Tennis Channel powiedziała, że typuje bardzo szybką porażkę wiceliderki rankingu w Australian Open.

Jessica Pegula o Idze Świątek: Ona niszczy ludzi!

Teraz o Idzie Świątek dyskutowały w studiu Tennis Channel legendy tenisa Lindsay Davenport i Martina Navratilova. Nie były w swojej ocenie tak radykalne jak Danielle Collins, ale one również przyznały, że forma Polki to duża niewiadoma po jej ostatnich porażkach w United Cup.

- W poprzednich latach te korty były szybkie. Iga zawsze potrzebowała trochę czasu, nie lubiła być bardzo poganianą. Zawodniczki mówią, że w tym roku może nie jest aż tak szybko, może piłka trochę bardziej odbija się w górę i to mogłoby jej pomóc - powiedziała Lindsay Davenport. - Iga poza tym potrzebuje dużej liczby meczów, żeby poczuć, że gra dobrze i żeby wejść w turniej z pewnością siebie. A tej na razie nie ma zbyt wiele, patrząc na jej występ w United Cup. Tam nie była zadowolona ze swojej gry. Z doniesień na miejscu wygląda na to, że jest wyraźnie zestresowana. Będzie ciekawie zobaczyć, czy uda jej się tak jak w Wimbledonie przekonać samą siebie, że chociaż nigdy wcześniej nie grała tu swojego najlepszego tenisa, to właśnie w tym roku jej się uda. Stawka jest ogromna. Próbuje to bagatelizować i udawać, że to tylko kolejny turniej, chociaż gra o karierowego Grand Slama. To jest gigantyczna sprawa, a jej szanse i możliwości tutaj są naprawdę wielkie. Zobaczymy, czy potrafi to w pełni przyjąć i wykorzystać.

Podobnie dyspozycję Igi Świątek ocenia Martina Navratilova.

- Myślę, że wolniejszy kort jej pomoże. Zobaczymy, czy faktycznie zostanie wolny i czy rzeczywiście jest wolniejszy, ale niedawne porażki z Gauff i Bencic na pewno nie pomagają jej w kwestii pewności siebie - stwierdziła Martina Navratilova. - Zatem patrząc na historię i te dwie ostatnie porażki, nie jest to idealna sytuacja dla niej, pewności siebie raczej nie ma za wiele. Ale z drugiej strony, to przecież Iga. Przed chwilą w rozgrzewce wyglądała naprawdę ostro i dobrze.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie