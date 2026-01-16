Danielle Collins uważa, że Iga Świątek szybko odpadnie z Australian Open

Michał Chojecki
2026-01-16 12:36

Iga Świątek rywalizację w Australian Open rozpocznie w poniedziałek, a jej pierwszą rywalką będzie Chinka Yue Yuan. Mimo dwóch porażek w United Cup Polka pozostaje jedną z głównych faworytek bukmacherów do triumfu w Melbourne. Innego zdania jest Danielle Collins, która jako ekspertka telewizji Tennis Channel znów uderzyła w naszą tenisistkę.

i

Autor: Associated Press Danielle Collins zdradziła, o co ma pretensje do Igi Świątek! Zaskakujące słowa
  • Danielle Collins, znana z niechęci do Igi Świątek, ponownie wbiła szpilkę Polce.
  • Jako ekspertka telewizyjna, Collins typuje szybkie odpadnięcie Świątek z Australian Open.
  • Czy kontrowersyjne prognozy Collins się sprawdzą? 

Danielle Collins z powodów zdrowotnych nie zagra w Australian Open, więc przyjęła propozycję amerykańskiej telewizji Tennis Channel. Kontrowersyjna tenisistka z Florydy znana jest z niechęci do Igi Świątek. Po ich meczu w turnieju olimpijskim w Paryżu zaatakowała Polkę, zarzucając jej, że jest nieszczera i fałszywa, potem znów kila razy bardzo nieładnie potraktowała naszą tenisistkę.

Teraz jako ekspertka Tennis Channel Danielle Collins została zapytana, która wielka faworytka odpadnie, jej zdaniem, z Australian Open już w pierwszych dwóch rundach. I oczywiście wskazała Igę Świątek.

- To pewnie nie będzie niespodzianka dla ludzi, którzy śledzą tenis, ale typuję Świątek. Byłam nieco zaniepokojona jej występem w United Cup. Zaliczyła dwie kolejne porażki. Dlatego myślę, że w jej raju pojawiły się teraz kłopoty.

Kilka dni wcześniej Danielle Collins też komentowała porażki Igi Świątek w United Cup. Reprezentacja Polski wygrała ten turniej, ale nasza gwiazda uległa najpierw Coco Gauff (4:6, 2:6), a potem Belindzie Bencic (6:3, 0:6, 3:6).

- Z pewnością w raju Igi są teraz kłopoty po przegraniu dwóch meczów z rzędu, co jest nietypowe dla byłej numer jeden na świecie, prawda? Nie widzimy często, by przegrywała mecz po meczu. Belinda zagrała niesamowicie dobrze przeciwko Idze. Jej mecz w finale był wzorowy. A spotkanie Igi z Coco... to wciąż nie był ten rodzaj tenisa, na jaki było stać Igę w tamtym starciu - powiedziała Collins w Tennis Channel. 0 Ciekawie będzie zobaczyć, jak Iga poradzi sobie z tym wszystkim mentalnie. Gdy jest skupiona i czuje się dobrze, jest numerem jeden na świecie. W tej chwili wykreślam Igę z grona faworytek. Jeśli będzie się czuła dobrze psychicznie, to oczywiście zmieni postać rzeczy - dodała.

