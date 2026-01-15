Wielka rywalka znów wypaliła o Idze Świątek! Takich słów się nie spodziewaliśmy

Relacje Igi Świątek i Danielle Collins od dłuższego czasu budzą emocje kibiców tenisa na całym świecie. Wszystko zaczęło się od ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu. Ten zakończył się kreczem Amerykanki w trzecim secie, po czym Collins zarzuciła Świątek, że jest "nieszczera i fałszywa". Później jeszcze kilka razy objawiała swoją niechęć do polskiej tenisistki, między innymi przy okazji finału Polska - USA w United Cup 2025. W tym roku 32-latki zabrakło w amerykańskim składzie, a Polacy wzięli rewanż w półfinale United Cup, choć akurat Świątek przegrała swój mecz z Coco Gauff. Podobnie było w finale ze Szwajcarką Belindą Bencic, jednak Collins tym razem wykazała się dużym zrozumieniem dla Polki.

Australian Open 2026 DRABINKA: Z kim gra Iga Świątek? Trudne losowanie Polaków!

Collins znów wypaliła o Świątek. Aż nie chce się wierzyć!

- Z pewnością w raju Igi są teraz kłopoty po przegraniu dwóch meczów z rzędu, co jest nietypowe dla byłej numer jeden na świecie, prawda? Nie widzimy często, by przegrywała mecz po meczu. Belinda zagrała niesamowicie dobrze przeciwko Idze. Jej mecz w finale był wzorowy. A spotkanie Igi z Coco... to wciąż nie był ten rodzaj tenisa, na jaki było stać Igę w tamtym starciu - powiedziała Collins w podcaście "The Big T" w Tennis Channel.

Amerykanka oceniła też formę Świątek tuż przed startem Australian Open.

- Ciekawie będzie zobaczyć, jak Iga poradzi sobie z tym wszystkim mentalnie. Gdy jest skupiona i czuje się dobrze, jest numerem jeden na świecie. W tej chwili wykreślam Igę z grona faworytek. Jeśli będzie się czuła dobrze psychicznie, to oczywiście zmieni postać rzeczy - stwierdziła, zaskakując wielu kibiców miłymi słowami na temat Polki.

Wielka rywalka Igi Świątek rezygnuje! Nie zagra w Australian Open, kiedyś pokonała tam Polkę

Sama Collins nie zagra w tegorocznym Australian Open, ponieważ leczyła kontuzję pleców z końcówki sezonu, a także przeszła procedurę mnożenia komórek jajowych. "Jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie robiłam w życiu! Jednocześnie hormony, które przyjmowałam, są niezwykle mocne. Mam przed sobą jeszcze jeden zabieg, a to oznacza, że nie wrócę do rywalizacji w pierwszych miesiącach sezonu" - informowała jakiś czas temu w mediach społecznościowych.

Na razie nie wiadomo, kiedy finalistka australijskiego Szlema z 2022 roku (pokonała wtedy Świątek w półfinale - red.) wróci do gry. Pierwsze mecze Australian Open 2026 już w niedzielę, 18 stycznia.