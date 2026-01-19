Polki podbijają Australię! Polska noc w Australian Open. A jeszcze Iga Świątek

Przełamanie Magdy Linette w Australian Open

Magda Linette wygrała 3:6, 6:3, 6:3 z rozstawioną z numerem 15. amerykańską tenisistką Emmą Navarro i awansowała do drugiej rundy Australian Open w Melbourne. Polka wygrała spotkanie na wielkoszlemowym turnieju po raz pierwszy od sierpnia 2023 roku! Poprzednio przebrnąć inauguracyjne spotkanie w imprezie tej rangi udało się Linette w US Open 2023. Po losowaniu drabinek w Melbourne trudno było oczekiwać, że zdoła się przełamać właśnie teraz.

33-letnia Polka w rankingu WTA zajmuje bowiem 50. miejsce. Dziewięć lat młodsza Navarro natomiast od dłuższego czasu plasuje się w Top 20 listy WTA, a w 2024 roku była nawet ósmą rakietą świata. Po przegranym pierwszym secie Linette skorzystała z przerwy medycznej. Fizjoterapeutka na korcie masowała jej lewe udo. W trakcie drugiej partii Polka także była poddawana zabiegom, które najwyraźniej przyniosły efekt.

Kolejną rywalką Linette będzie w środę Amerykanka Ann Li, która w poniedziałek wygrała z Kolumbijką Camilą Osorio 6:4, 6:7, 7:5. Navarro drugi rok z rzędu żegna się z Melbourne po porażce z polską tenisistką. W 2025 w ćwierćfinale uległa Idze Świątek.

Szybki awans Magdaleny Fręch

"Polską noc" w Australii rozpoczęła Magdalena Fręch, która wygrała ze Słowenką Veroniką Erjavec 6:1, 6:1 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Spotkanie trwało zaledwie 62 minuty! Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie rozstawiona z numerem siódmym Włoszka Jasmine Paolini.

Fręch w ubiegłym tygodniu wycofała się profilaktycznie z turnieju w Hobart z powodu problemów z udem. Polka przyznała w sobotę, że odczuwa ból, ale nie jest to nic poważnego. W meczu z Erjavec zaprezentowała się bardzo dobrze i nie było widać, aby coś jej doskwierało. W światowym rankingu Polka jest 57., a Słowenka 99. i dzieląca je różnica była w poniedziałek bardzo widoczna. Fręch lekkie problemy miała tylko na samym początku meczu. Oba sety miały dokładnie taki sam przebieg - od stanu 1:1 Polka wygrywała pięć gemów z rzędu i zamykała partię. Oba trwały też dokładnie po 31 minut.

Paolini już w niedzielę wygrała z Białorusinką Alaksandrą Sasnowicz 6:1, 6:2. Fręch ma z Włoszką bilans 1-1. Ich spotkanie odbędzie się w środę.

Udany debiut Lindy Klimovicovej

Jako trzecia z Polek na korcie pojawiła się Linda Klimovicova i awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open po kreczu brytyjskiej tenisistki Franceski Jones, przy stanie 6:2, 3:2 dla 21-letniej reprezentantki Polski. To był pierwszy mecz w karierze Klimovicovej w turnieju tej rangi!

Urodzona w czeskim Ołomuńcu Klimovicova od poprzedniego sezonu gra w polskich barwach. W światowym rankingu zajmuje 134. miejsce, a do zasadniczej części zmagań w Melbourne przebiła się przez trzystopniowe kwalifikacje. W losowaniu drabinki uśmiechnęło się do niej szczęście. 25-letnia Jones jest co prawda notowana znacznie wyżej, bo na 71. pozycji, ale w Wielkim Szlemie nigdy nie wygrała meczu.

Po pierwszym secie Jones zdecydowała się na przerwę medyczną. Fizjoterapeutka zajmowała się okolicami jej prawego biodra. Brytyjka przystąpiła do drugiej partii, ale widać było, że ma problemy z poruszaniem się po korcie. Punkty była w stanie zdobywać tylko przy swoim serwisie i w ten sposób dotrwała do stanu 2:2. Kiedy jednak w piątym gemie Klimovicova ją przełamała, zdecydowała się poddać mecz.

W środę w Melbourne kolejną rywalką Klimovicovej będzie rozstawiona z numerem 12. Ukrainka Elina Switolina, która już w niedzielę wygrała z Hiszpanką Cristiną Bucsą 6:4, 6:1.

A w poniedziałek zagra jeszcze Iga Świątek

Do kompletu Polek w drugiej rundzie brakuje tylko Igi Świątek. Najlepsza polska tenisistka swój mecz 1. rundy zagra również w poniedziałek, tyle że rano. Jej rywalką będzie kwalifikantka Yue Yuan z Chin. To spotkanie zaplanowano na godzinę 9:00 czasu polskiego.

W męskiej części drabinki polskie emocje zaczęły się od poniedziałkowego meczu Kamila Majchrzaka. Polak udanie rozpoczął mecz pierwszej rundy z Brytyjczykiem Jacobem Fearnleyem, wygrywając dwa sety 7:6, 7:5. Z kolei Hubert Hurkacz wejdzie do gry już we wtorek.

