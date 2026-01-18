Polacy rozpoczynają zmagania w Australian Open 2026, a na kortach zobaczymy sześciu reprezentantów, w tym Igę Świątek i Huberta Hurkacza.

Jako pierwsze wystąpią Magdalena Fręch i Magda Linette, a harmonogram gier Polaków obejmuje poniedziałek i wtorek.

Sprawdź dokładne godziny meczów Igi Świątek, Huberta Hurkacza i pozostałych Polaków, by nie przegapić żadnego spotkania!

Trwa już Australian Open 2026, pierwszy wielkoszlemowy turniej w roku. W drabinkach singla mamy aż szóstkę Polaków. Do pewnych już udziału w turnieju Igi Świątek, Huberta Hurkacza, Magdy Linette, Kamila Majchrzaka i Magdaleny Fręch dołączyła Linda Klimovicova. Pochodząca z Czech reprezentantka Polski wygrała kwalifikacje.

Iga Świątek występ w Australian Open zacznie od meczu z Chinką Yue Yuan, która wygrała kwalifikacje. W 3. rundzie może trafić na Annę Kalinską (nr 33), a już w 4. na Naomi Osakę (nr 16), dwukrotną mistrzynię AO, podopieczną Tomasza Wiktorowskiego. Potencjalne rywalki Igi w ćwierćfinale to Jelena Rybakina (nr 5) i Belinda Bencic (nr 10). Hubert Hurkacz trafił na Belga Zizou Bergsa (nr 43), który - podobnie jak Hubi - bardzo dobrze zaprezentował się w United Cup.

Jako pierwsze z Polaków wyjdą na kort Magda Linette i Magdalena Fręch, która wycofała się z turnieju WTA w Hobart z powodu kontuzji uda. Potem zdradziła, że choć badanie USG wykazało, że wszystko jest w porządku, to ból jej doskwiera. 28-letnia tenisistka mecz pierwszej rundy Australian Open rozegra w poniedziałek, a jej rywalką będzie Słowenka Veronika Erjavec. - Na USG wyszło, że wszystko jest w porządku. Tak naprawdę nie powinno boleć, ale coś tam jednak jest i doskwiera. Staram się robić wszystko, żeby przed turniejem wyeliminować to całkowicie. Na szczęście nie jest to jakiś wielki uraz - powiedziała PAP Magdalena Fręch przed sobotnim treningiem.

Kiedy mecze Polaków w 1. rundzie Australian Open?

Magda Linette - Emma Navarro poniedziałek godz. 1 polskiego czasu

Magdalena Fręch - Veronika Erjavec poniedziałek godz. 1

Linda Klimovicova - Francesca Jones poniedziałek ok. godz. 3

Kamil Majchrzak - Jacob Fearnley poniedziałek ok. godz. 5-6

Iga Świątek - Yue Yuan poniedziałek godz. 9

Hubert Hurkacz - Zizou Bergs wtorek ok. godz. 5-6

