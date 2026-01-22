Na żywo Iga Świątek - Marie Bouzkova Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie Australian Open? Z kim kolejny mecz? 6:2, 6:3 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK POKONAŁA MARIE BOUZKOVĄ 6:2, 6:3. Polka w 3. rundzie Australian Open Iga ma trzecią piłkę meczową 40-40 Znów błąd Igi. Pośpieszyła się z kończeniem akcji i przestrzeliła z forhendu 40-30 Teraz Bouzkova ładnie zepchnęła Świątek do defensywy. Iga w końcu już nie dała rady odegrać 40-15 Piłki meczowe 30-15 As serwisowy Polki! Na zewnątrz i z dużą rotacją 15-15 Dobra reakcja Igi na return rywalki 0-15 A teraz duży aut po forhendzie Igi. A kort był otwarty. Dziwna pomyłka 6:2, 5:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Iga znów mogła się przekonać, jak ważna w tym meczu jest jej cierpliwość. Spokojnie budowała punkt, spychając rywalkę do defensywy. W końcu uderzyła pewnie z bekhendu Iga ma breakpointa po dobrym returnie 40-40 Teraz Iga ładnie budowała punkt, spychając rywalkę do defensywy. Doczekała się jej błędu 30-40 Prosty błąd Igi przy siatce, a kort był otwarty 30-30 Efektowna wymiana przy siatce. Górą Polka 15-30 Iga zagrała w siatkę na koniec dłuższej wymiany 15-15 Nieudana akcja Igi przy siatce. Autowy wolej po lobie Bouzkovej 15-0 Autowe zagranie Czeszki 6:2, 4:3 Gem Świątek. Iga zgarnia trzeciego gema z rzędu. Dobrze teraz serwowała 40-15 Return Bouzkovej w siatkę 30-15 As serwisowy Igi 15-15 Polka złości się po swoim błędzie. Po returnie Czeszki odegrała w siatkę 15-0 Po głębokim forhendzie Igi rywalka pod presją zagrała w siatkę 6:2, 3:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odrobiła straty w drugim secie. Na koniec mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki Iga ma kolejną szansę na przełamanie 40-40 I po breakpointach 40-30 Iga miała ogromną przewagę w punkcie i otwarty już kort. Niestety przestrzeliła z bekhendu 40-15 Polka ma breakpointy po autowy forhendzie rywalki 30-15 I znów nadmierny pośpiech Igi i w konsekwencji jej błąd 30-0 Podwójny błąd serwisowy Czeszki 15-0 6:1, 2:3 Gem Świątek. Iga obroniła podanie, łapiąc kontakt z rywalką, która wciąż ma przewagę przełamania 40-15 Błąd Igi. Rywalka zaskoczyła ją głębokim uderzeniem 40-0 Rywalka pod presją zagrała w aut 30-0 6:2, 1:3 Gem Bouzkova. Na koniec niecelny return Igi, która znów grała zbyt nerwowo i popełniała błędy 30-40 Iga mocnym returnem pod nogi rywalki wymusiła jej błąd 15-40 Teraz wreszcie świetny return Igi 0-40 Dobry serwis Bouzkovej i return Świątek w siatkę 0-30 Niecelny return Polki 0-15 Coraz więcej błędów wynikających z nadmiernego pośpiechu z kończeniem akcji 6:2, 1:2 Gem Bouzkova PRZEŁAMANIE. Znów były błędy Igi, która straciła serwis i musi odrabiać straty. Na koniec przestrzeliła z forhendu 15-40 Iga pod presją zagrała w siatkę i broni breakpointów 15-30 Dobry serwis Igi, mocny i do środka 0-30 Agresywny return Bouzkovej. Iga pod presją zagrała w siatkę 0-15 Znów dobry skrót Czeszki a potem jej pewny smecz po koźle 6:2, 1:1 Gem Bouzkova. Na koniec autowy bekhend Igi, brakowała jej w tym gemie dokładności i cierpliwości 30-40 Świetna kontra Igi. Minęła atakującą przy siatce rywalkę 15-40 Dobry skrót Bouzkovej. Zaskoczona Świątek odegrała w aut 15-30 Niecelny forhend Polki 15-15 Iga miała ogromną przewagę w punkcie. Zepchnęła rywalkę do defensywy, ale na koniec zagrała w siatkę 15-0 Potężny return Igi, mocny i dokładny 6:2, 1:0 Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie, szybko i do zera 40-0 Dobra akcja Polki przy siatce 30-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i skończyła punkt bekhendem po crossie 15-0 Dobry serwis Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek 6:2 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka bardzo pewnie wygrała pierwszego seta. Rywalce brakuje argumentów w starciu z naszą gwiazdą 40-15 Polka ładnie teraz przyśpieszyła z forhendu. Są piłki setowe 30-15 Teraz świetny bekhend Igi 15-15 Mocny ale bardzo niecelny return Świątek 15-0 Iga błysnęła teraz dobrą defensywą. Na koniec był autowy smecz Bouzkovej 5:2 Gem Świątek. W ostatniej akcji Czeszka ruszyła do siatki i nadziała się na kontrę Polki 40-15 Autowy return Czeszki 30-15 Ładny forhend Igi po crossie 15-15 15-0 Czeszka wpadła w siatkę, próbując zagrać piłkę wracającą po koźle na stronę Polki. Dziwna sytuacja. Iga też dziwnie się zachowała i rywalka miała pretensje, że przeszkodziła jej w grze 4:2 Gem Bouzkova. Na koniec gema niecelny return Igi 15-40 Teraz błąd Bouzkovej popełniony pod presją 0-40 Autowy return Świątek 0-30 Pewny smecz Czeszki 0-15 Autowy forhend Igi. Pośpieszyła się z próbą skończenia punktu 4:1 Gem Świątek. Iga powiększa przewagę, pewnie obroniła podanie 40-15 Świetny serwis Igi 30-15 Teraz Polka ładnie spychała rywalkę do defensywy, otwierając kort. Potem był mocny forhend ze sporym marginesem błędu 15-15 Dobry serwis Igi, a potem jej prosty błąd. Forhend w siatkę 15-0 Po returnie rywalki Iga ładnie zakręciła z forhendu, dodając dużo rotacji 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Dwa kolejne podwójne błędy serwisowe Czeszki na koniec gema 40-30 Polka ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki 30-30 Iga trafiła mocno z forhendu w końcową linię 15-30 Teraz świetna kontra Igi. Pięknie minęła atakującą przy siatce rywalkę 0-30 Niecelny forhend Polki 0-15 I znów aut po forhendzie Igi 2:1 Gem Bouzkova PRZEŁAMANIE. Po grze na przewagi Iga traci serwis. Niestety pod koniec gema popełniała błędy, grając nerwowo. Na koniec przestrzeliła z forhendu, choć znów miała inicjatywę w punkcie Podwójny błąd serwisowy Igi. Znów broni breakpointa Równowaga. Uffff... Po dobrym serwisie Iga miała otwarty kort, ale trafiła w końcową linię, choć wydawało się, że piłka wyjdzie na aut Autowy forhend Igi i jest znów breakpoint Równowaga. Błąd Igi po returnie rywalki. Spóźniona do uderzenia zagrała w siatkę Przewaga Świątek. As serwisowy Igi! Równowaga. Iga miała inicjatywę w punkcie, ale na koniec przestrzeliła z forhendu Przewaga Świątek. Znów ładny bekhend Igi. Polka gra solidnie 40-40 Mocny pierwszy serwis Igi na ciało rywalki 30-40 Po dokładnym zagraniu Bouzkovej Iga zagrała w siatkę. Breakpoint 30-30 Efektowny bekhend wzdłuż linii mistrzyni Wimbledonu 15-30 Iga z konieczności musiała ruszyć do siatki i popisała się przy niej serią trzech wolejów 0-30 Po głębokim returnie Bouzkovej Iga odegrała w siatkę 0-15 Czeszka returnowała w taśmę, a piłka przetoczyła się na stronę Polki 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje rywalce. W ostatniej akcji Bozukova zagrała w siatkę 40-30 Po mocnym returnie Igi rywalka odegrała w końcową linię. Zaskoczona Polka popełniła błąd 40-15 Podwójny błąd serwisowy Czeszki. Iga ma breakpointy 30-15 Teraz Bouzkova agresywnie ruszyła do przodu i wymusiła błąd Świątek 30-0 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd Czeszki 15-0 Iga ładnie budowała punkt, ganiając rywalkę po korcie. Na koniec zagrała dokładnie po crossie 1:0 Gem Świątek. Iga pewnie obroniła serwis w gemie otwarcia. Na koniec po krótszym zagraniu rywalki ruszyła do przodu i zagrała dokładnie z bekhendu 40-15 Najpierw dobry pierwszy serwis a po chwili dokładny forhend Igi. Ładna akcja 30-15 Teraz forhendowy błąd Świątek 30-0 Autowy forhend Bouzkovej 15-0 Ładny forhend po crossie Igi po głębokim returnie rywalki GRAMY! Serwuje Iga Świątek Zacznie Polka Za chwilę początek spotkania Trwa już rozgrzewka Iga Świątek - Marie Bouzkova: To będzie kluczowe! Agnieszka Radwańska nie ma wątpliwości Co będzie kluczowe w dzisiejszym meczu? Tak analizowała to Agnieszka Radwańska Iga Świątek i Marie Buzkova właśnie pojawiły się na korcie Na lepszą w meczu Iga Świątek - Marie Bouzkova czeka już w 3. rundzie Rosjanka Anna Kalinska Hubert Hurkacz odpadł z Australian Open! Porażka z Ethanem Quinnem, ogromne rozczarowanie Niestety, z Australian Open odpadł dzisiaj Hubert Hurkacz. Tutaj więcej o meczu Hubiego Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Marie Bouzkova w 2 rundzie Australian Open 2026. Początek spotkania o godzinie 7 rano polskiego czasu.

Iga Świątek i Marie Bouzkova w Australian Open 2026 zagrają ze sobą po raz trzeci. Dwa poprzednie mecze Polka wygrała pewnie i bez straty seta - 6:4, 6:2 w Roland Garros 2024 i 6:1, 6:1 w poprzednim sezonie w Wuhan. Bouzkova występ w Australian Open zaczęła od zwycięstwa 6:2, 7:5 nad Meksykanką Renatą Zarazuą. Tenisistka z Pragi mieszka na Florydzie. Ma 180 cm wzrostu (4 cm więcej niż Iga), ale jej gra oparta jest przede wszystkim na dużej solidności, często zmienia rytm i gra dużo na przerzut, wciągając rywalki w długie wymiany i starając się sprowokować je do błędu. Dlatego kluczowa będzie cierpliwość Polki i wybieranie odpowiednich momentów do ataku i kończenia piłek.

A z tym Iga Świątek ostatnio miała problemy, co podkreślał nawet kilka dni temu w rozmowie z "Super Expressem" legendarny Jim Courier, były lider rankingu ATP. - Myślę, że dobór uderzeń powinien być u Igi lepszy. Momentami w ostatnich meczach była trochę zbyt niecierpliwa. Nie martwię się aż tak bardzo o wykonywanie tych uderzeń, jeśli tylko będzie podejmować właściwe decyzje w każdym punkcie - powiedział Amerykanin.

- Teraz Iga będzie miała przeciwniczkę, która gra na przerzut i tempo będzie wolniejsze niż w pierwszej rundzie. Wydaje mi się, że Idze będzie wygodniej, bo będzie mogła spokojniej wejść w ten mecz, troszkę więcej się wgrać i złapać rytm - analizowała w Melbourne w rozmowie z Eurosportem Agnieszka Radwańska.