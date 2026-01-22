Iga Świątek - Marie Bouzkova
6:2, 6:3
KONIEC! IGA ŚWIĄTEK POKONAŁA MARIE BOUZKOVĄ 6:2, 6:3. Polka w 3. rundzie Australian Open
Iga ma trzecią piłkę meczową
40-40 Znów błąd Igi. Pośpieszyła się z kończeniem akcji i przestrzeliła z forhendu
40-30 Teraz Bouzkova ładnie zepchnęła Świątek do defensywy. Iga w końcu już nie dała rady odegrać
40-15 Piłki meczowe
30-15 As serwisowy Polki! Na zewnątrz i z dużą rotacją
15-15 Dobra reakcja Igi na return rywalki
0-15 A teraz duży aut po forhendzie Igi. A kort był otwarty. Dziwna pomyłka
6:2, 5:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Iga znów mogła się przekonać, jak ważna w tym meczu jest jej cierpliwość. Spokojnie budowała punkt, spychając rywalkę do defensywy. W końcu uderzyła pewnie z bekhendu
Iga ma breakpointa po dobrym returnie
40-40 Teraz Iga ładnie budowała punkt, spychając rywalkę do defensywy. Doczekała się jej błędu
30-40 Prosty błąd Igi przy siatce, a kort był otwarty
30-30 Efektowna wymiana przy siatce. Górą Polka
15-30 Iga zagrała w siatkę na koniec dłuższej wymiany
15-15 Nieudana akcja Igi przy siatce. Autowy wolej po lobie Bouzkovej
15-0 Autowe zagranie Czeszki
6:2, 4:3
Gem Świątek. Iga zgarnia trzeciego gema z rzędu. Dobrze teraz serwowała
40-15 Return Bouzkovej w siatkę
30-15 As serwisowy Igi
15-15 Polka złości się po swoim błędzie. Po returnie Czeszki odegrała w siatkę
15-0 Po głębokim forhendzie Igi rywalka pod presją zagrała w siatkę
6:2, 3:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odrobiła straty w drugim secie. Na koniec mocnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki
Iga ma kolejną szansę na przełamanie
40-40 I po breakpointach
40-30 Iga miała ogromną przewagę w punkcie i otwarty już kort. Niestety przestrzeliła z bekhendu
40-15 Polka ma breakpointy po autowy forhendzie rywalki
30-15 I znów nadmierny pośpiech Igi i w konsekwencji jej błąd
30-0 Podwójny błąd serwisowy Czeszki
15-0
6:1, 2:3
Gem Świątek. Iga obroniła podanie, łapiąc kontakt z rywalką, która wciąż ma przewagę przełamania
40-15 Błąd Igi. Rywalka zaskoczyła ją głębokim uderzeniem
40-0 Rywalka pod presją zagrała w aut
30-0
6:2, 1:3
Gem Bouzkova. Na koniec niecelny return Igi, która znów grała zbyt nerwowo i popełniała błędy
30-40 Iga mocnym returnem pod nogi rywalki wymusiła jej błąd
15-40 Teraz wreszcie świetny return Igi
0-40 Dobry serwis Bouzkovej i return Świątek w siatkę
0-30 Niecelny return Polki
0-15 Coraz więcej błędów wynikających z nadmiernego pośpiechu z kończeniem akcji
6:2, 1:2
Gem Bouzkova PRZEŁAMANIE. Znów były błędy Igi, która straciła serwis i musi odrabiać straty. Na koniec przestrzeliła z forhendu
15-40 Iga pod presją zagrała w siatkę i broni breakpointów
15-30 Dobry serwis Igi, mocny i do środka
0-30 Agresywny return Bouzkovej. Iga pod presją zagrała w siatkę
0-15 Znów dobry skrót Czeszki a potem jej pewny smecz po koźle
6:2, 1:1
Gem Bouzkova. Na koniec autowy bekhend Igi, brakowała jej w tym gemie dokładności i cierpliwości
30-40 Świetna kontra Igi. Minęła atakującą przy siatce rywalkę
15-40 Dobry skrót Bouzkovej. Zaskoczona Świątek odegrała w aut
15-30 Niecelny forhend Polki
15-15 Iga miała ogromną przewagę w punkcie. Zepchnęła rywalkę do defensywy, ale na koniec zagrała w siatkę
15-0 Potężny return Igi, mocny i dokładny
6:2, 1:0
Gem Świątek. Iga wygrała go pewnie, szybko i do zera
40-0 Dobra akcja Polki przy siatce
30-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i skończyła punkt bekhendem po crossie
15-0 Dobry serwis
Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek
6:2
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka bardzo pewnie wygrała pierwszego seta. Rywalce brakuje argumentów w starciu z naszą gwiazdą
40-15 Polka ładnie teraz przyśpieszyła z forhendu. Są piłki setowe
30-15 Teraz świetny bekhend Igi
15-15 Mocny ale bardzo niecelny return Świątek
15-0 Iga błysnęła teraz dobrą defensywą. Na koniec był autowy smecz Bouzkovej
5:2
Gem Świątek. W ostatniej akcji Czeszka ruszyła do siatki i nadziała się na kontrę Polki
40-15 Autowy return Czeszki
30-15 Ładny forhend Igi po crossie
15-15
15-0 Czeszka wpadła w siatkę, próbując zagrać piłkę wracającą po koźle na stronę Polki. Dziwna sytuacja. Iga też dziwnie się zachowała i rywalka miała pretensje, że przeszkodziła jej w grze
4:2
Gem Bouzkova. Na koniec gema niecelny return Igi
15-40 Teraz błąd Bouzkovej popełniony pod presją
0-40 Autowy return Świątek
0-30 Pewny smecz Czeszki
0-15 Autowy forhend Igi. Pośpieszyła się z próbą skończenia punktu
4:1
Gem Świątek. Iga powiększa przewagę, pewnie obroniła podanie
40-15 Świetny serwis Igi
30-15 Teraz Polka ładnie spychała rywalkę do defensywy, otwierając kort. Potem był mocny forhend ze sporym marginesem błędu
15-15 Dobry serwis Igi, a potem jej prosty błąd. Forhend w siatkę
15-0 Po returnie rywalki Iga ładnie zakręciła z forhendu, dodając dużo rotacji
3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Dwa kolejne podwójne błędy serwisowe Czeszki na koniec gema
40-30 Polka ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki
30-30 Iga trafiła mocno z forhendu w końcową linię
15-30 Teraz świetna kontra Igi. Pięknie minęła atakującą przy siatce rywalkę
0-30 Niecelny forhend Polki
0-15 I znów aut po forhendzie Igi
2:1
Gem Bouzkova PRZEŁAMANIE. Po grze na przewagi Iga traci serwis. Niestety pod koniec gema popełniała błędy, grając nerwowo. Na koniec przestrzeliła z forhendu, choć znów miała inicjatywę w punkcie
Podwójny błąd serwisowy Igi. Znów broni breakpointa
Równowaga. Uffff... Po dobrym serwisie Iga miała otwarty kort, ale trafiła w końcową linię, choć wydawało się, że piłka wyjdzie na aut
Autowy forhend Igi i jest znów breakpoint
Równowaga. Błąd Igi po returnie rywalki. Spóźniona do uderzenia zagrała w siatkę
Przewaga Świątek. As serwisowy Igi!
Równowaga. Iga miała inicjatywę w punkcie, ale na koniec przestrzeliła z forhendu
Przewaga Świątek. Znów ładny bekhend Igi. Polka gra solidnie
40-40 Mocny pierwszy serwis Igi na ciało rywalki
30-40 Po dokładnym zagraniu Bouzkovej Iga zagrała w siatkę. Breakpoint
30-30 Efektowny bekhend wzdłuż linii mistrzyni Wimbledonu
15-30 Iga z konieczności musiała ruszyć do siatki i popisała się przy niej serią trzech wolejów
0-30 Po głębokim returnie Bouzkovej Iga odegrała w siatkę
0-15 Czeszka returnowała w taśmę, a piłka przetoczyła się na stronę Polki
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje rywalce. W ostatniej akcji Bozukova zagrała w siatkę
40-30 Po mocnym returnie Igi rywalka odegrała w końcową linię. Zaskoczona Polka popełniła błąd
40-15 Podwójny błąd serwisowy Czeszki. Iga ma breakpointy
30-15 Teraz Bouzkova agresywnie ruszyła do przodu i wymusiła błąd Świątek
30-0 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd Czeszki
15-0 Iga ładnie budowała punkt, ganiając rywalkę po korcie. Na koniec zagrała dokładnie po crossie
1:0
Gem Świątek. Iga pewnie obroniła serwis w gemie otwarcia. Na koniec po krótszym zagraniu rywalki ruszyła do przodu i zagrała dokładnie z bekhendu
40-15 Najpierw dobry pierwszy serwis a po chwili dokładny forhend Igi. Ładna akcja
30-15 Teraz forhendowy błąd Świątek
30-0 Autowy forhend Bouzkovej
15-0 Ładny forhend po crossie Igi po głębokim returnie rywalki
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Zacznie Polka
Za chwilę początek spotkania
Trwa już rozgrzewka
Co będzie kluczowe w dzisiejszym meczu? Tak analizowała to Agnieszka Radwańska
Iga Świątek i Marie Buzkova właśnie pojawiły się na korcie
Na lepszą w meczu Iga Świątek - Marie Bouzkova czeka już w 3. rundzie Rosjanka Anna Kalinska
Niestety, z Australian Open odpadł dzisiaj Hubert Hurkacz. Tutaj więcej o meczu Hubiego
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Marie Bouzkova w 2 rundzie Australian Open 2026. Początek spotkania o godzinie 7 rano polskiego czasu.
Iga Świątek i Marie Bouzkova w Australian Open 2026 zagrają ze sobą po raz trzeci. Dwa poprzednie mecze Polka wygrała pewnie i bez straty seta - 6:4, 6:2 w Roland Garros 2024 i 6:1, 6:1 w poprzednim sezonie w Wuhan. Bouzkova występ w Australian Open zaczęła od zwycięstwa 6:2, 7:5 nad Meksykanką Renatą Zarazuą. Tenisistka z Pragi mieszka na Florydzie. Ma 180 cm wzrostu (4 cm więcej niż Iga), ale jej gra oparta jest przede wszystkim na dużej solidności, często zmienia rytm i gra dużo na przerzut, wciągając rywalki w długie wymiany i starając się sprowokować je do błędu. Dlatego kluczowa będzie cierpliwość Polki i wybieranie odpowiednich momentów do ataku i kończenia piłek.
Świątek - Bouzkova NA ŻYWO Relacja live z Australian Open
A z tym Iga Świątek ostatnio miała problemy, co podkreślał nawet kilka dni temu w rozmowie z "Super Expressem" legendarny Jim Courier, były lider rankingu ATP. - Myślę, że dobór uderzeń powinien być u Igi lepszy. Momentami w ostatnich meczach była trochę zbyt niecierpliwa. Nie martwię się aż tak bardzo o wykonywanie tych uderzeń, jeśli tylko będzie podejmować właściwe decyzje w każdym punkcie - powiedział Amerykanin.
- Teraz Iga będzie miała przeciwniczkę, która gra na przerzut i tempo będzie wolniejsze niż w pierwszej rundzie. Wydaje mi się, że Idze będzie wygodniej, bo będzie mogła spokojniej wejść w ten mecz, troszkę więcej się wgrać i złapać rytm - analizowała w Melbourne w rozmowie z Eurosportem Agnieszka Radwańska.