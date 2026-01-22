Iga Świątek awansowała do 3. rundy Australian Open, pokonując Marie Bouzkovą.

Teraz poprzeczka będzie zawieszona wyżej, a Polkę czeka trudne spotkanie.

Sprawdź, kiedy i z kim zagra Iga Świątek kolejny mecz! Oto szczegóły meczu w 3. rundzie AO 2026!

Iga Świątek jest już w 3. rundzie Australian Open. Rywalizację w Melbourne zaczęła, pokonując 7:6, 6:3 Chinkę Yue Yuan, a w kolejny meczu ograła Czeszkę Marie Bouzkovą. Cieszą zwycięstwa, tym bardziej, że forma wiceliderki rankingu była sporą niewiadomą. Na koniec United Cup Iga Świątek przegrała dwa mecze - z Coco Gauff (4:6, 2:6) i z Belindą Bencic (6:3, 0:6, 3:6). Na dodatek w czasie treningów w Melbourne miała wyglądać na zestresowaną i spiętą. Na szczęście pierwsze dwie przeszkodę udało się pokonać.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie Australian Open?

Iga Świątek w 3. rundzie Australian Open zagra z Rosjanką Anną Kalinską, którą pokonała 6:3, 6:3 Austriaczkę Julię Grabher. Polkę czeka zatem starcie z rywalką grającą agresywny tenis i uderzającą piłki szybko i płasko. Świątek i Kalinska grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla naszej tenisistki. Ostatnio Iga ograła Kalinską 7:6, 6:4 po zaciętej walce w US Open 2025.

Szanse Igi Świątek na sukces w Australian Open oceniły w studiu telewizji Tennis Channel Lindsey Davenport i Martina Navratilova, amerykańskie legendy tenisa, byłe liderki rankingu.

- Iga potrzebuje dużo meczów, żeby poczuć, że gra dobrze i żeby wejść w turniej z pewnością siebie. A tej na razie nie ma zbyt wiele, patrząc na jej występ w United Cup. Tam nie była zadowolona ze swojej gry. Z doniesień na miejscu wygląda na to, że jest wyraźnie zestresowana - stwierdziła Lindsay Davenport. - Będzie ciekawie zobaczyć, czy uda jej się tak jak w Wimbledonie przekonać samą siebie, że chociaż nigdy wcześniej nie grała tu swojego najlepszego tenisa, to właśnie w tym roku jej się uda.

Podobnie dyspozycję Igi Świątek oceniła Martina Navratilova. - Kort jest podobno w tym roku wolniejszy i myślę, że to jej pomoże, ale niedawne porażki z Gauff i Bencic na pewno nie pomagają w kwestii pewności siebie. Nie jest to idealna sytuacja dla niej, ale z drugiej strony, to przecież Iga - powiedziała.

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie Australian Open? DATA meczu

Iga Świątek mecz w 3. rundzie Australian Open zagra w sobotę 24 stycznia, a jej rywalką będzie Anna Kalinska. Plan gier i godzinę meczu poznamy w piątek. Transmisja TV z Australian Open 2026 na Eurosporcie 1 i 2.

