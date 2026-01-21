Iga Świątek - Marie Bouzkova: To będzie kluczowe! Agnieszka Radwańska nie ma wątpliwości

Iga Świątek i Marie Bouzkova w Australian Open 2026 zagrają ze sobą po raz trzeci. Dwa poprzednie mecze Polka wygrała pewnie i bez straty seta - 6:4, 6:2 w Roland Garros 2024 i 6:1, 6:1 w poprzednim sezonie w Wuhan. Czeszka występ w Australian Open zaczęła od zwycięstwa 6:2, 7:5 nad Meksykanką Renatą Zarazuą.

Tenisistka z Pragi mieszka na Florydzie. Ma 180 cm wzrostu (4 cm więcej niż Iga), ale jej gra oparta jest przede wszystkim na dużej solidności i świetnej defensywie. Często zmienia rytm i gra dużo na przerzut, wciągając rywalki w długie wymiany i starając się sprowokować je do błędu. Dlatego kluczowa będzie cierpliwość Polki i wybieranie odpowiednich momentów do ataku i kończenia piłek. A z tym Iga Świątek ostatnio miała problemy, co podkreślał nawet kilka dni temu w rozmowie z "Super Expressem" legendarny Jim Courier, były lider rankingu ATP.

- Myślę, że dobór uderzeń powinien być u Igi lepszy. Momentami w ostatnich meczach była trochę zbyt niecierpliwa. Nie martwię się aż tak bardzo o wykonywanie tych uderzeń, jeśli tylko będzie podejmować właściwe decyzje w każdym punkcie - powiedział Jim Courier.

Przed meczem Igi Świątek z Marie Bouzkova głos zabrała Agnieszka Radwańska.

- Teraz Iga będzie miała przeciwniczkę, która gra na przerzut i tempo będzie wolniejsze niż w pierwszej rundzie. Wydaje mi się, że Idze będzie wygodniej, bo będzie mogła spokojniej wejść w ten mecz, troszkę więcej się wgrać i złapać rytm - analizowała w Melbourne w rozmowie z Eurosportem Radwańska, konsultantka i trenerka Magdy Linette, która już zameldowała się w 3. rundzie Australian Open.

Kiedy mecz Świątek - Bouzkova w 2. rundzie Australian Open?

Mecz Iga Świątek - Marie Bouzkova w 2. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w czwartek 22 stycznia. Początek meczu Świątek - Bouzkova o godzinie 7 polskiego czasu. Transmisja TV z Australian Open na Eurosporcie 1 i 2 oraz online w Playerze i HBO Max.

