Magda Linette miała za sobą czarną serię aż ośmiu kolejnych porażek w pierwszych rundach turniejów Wielkiego Szlema. Na dodatek teraz trafiła od razu na mocną Amerykankę Emmę Navarro (nr 15 WTA). Wygrała 3:6, 6:3, 6:3, potwierdzając wysoką formę z początku roku. - Nakładałam na siebie w Szlemach za dużą presję. Teraz w pewnym sensie było mi wszystko jedno. Tym bardziej po losowaniu, bo nie było najłatwiejsze - przyznała po tym spotkaniu Linette. - Spotkania z początku sezonu w Auckland i Hobart dodały mi pewności siebie. Wygrana z rozstawioną tenisistką to zawsze powód do dumy. Emma to zawodniczka silna fizycznie, która nigdy nie odpuszcza. Cieszę się, że fizycznie byłam w stanie jej sprostać - dodała Magda.

Dwa dni później Magda Linette poszła za ciosem. W meczu z Amerykanką Ann Li grała bardzo dobrze i skutecznie a do tego popisywała się efektownymi zagraniami. W drugim secie tenisistka z Poznania prowadziła już 6:3, 4:0, ale straciła serwis, potem przegrała kolejnego gema i w końcówce pojawiły się nerwy. Doświadczona Polka, którą w Melbourne wspiera znów w roli konsultantki Agnieszka Radwańska, opanowała sytuację i przypieczętowała zwycięstwo 6:3, 6:3.

- Jestem dumna z tego, że byłam w tym meczu silna mentalnie. Warunki były dość trudne, bo wiało i dużo się działo. Musiałam być skupiona, a rywalka zmieniała mi cały czas rytm. Nie grało się przyjemnie i trzeba było zachować w tym wszystkim spokój. Może nie grałam jakichś fajerwerków, ale cieszę się, że udało mi się utrzymać przez cały mecz swój poziom - powiedziała po meczu Magda Linette w rozmowie z Eurosportem.

Kiedy i z kim gra Magda Linette w 3. rundzie Australia Open?

Magda Linette kolejny mecz w 3. rundzie Australian Open zagra w piątek 23 stycznia, a jej rywalką będzie Karolina Muchova. Czeszka pokonała 4:6, 6:4, 6:4 Alycia Parks (z USA. Transmisja TV z Australian Open na Eurosporcie 1 i 2.

