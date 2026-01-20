Iga Świątek w 2. rundzie Australian Open zmierzy się z Czeszką Marie Bouzkovą

Kluczowa w tym spotkaniu będzie solidność i cierpliwość Polki

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra kolejny mecz w AO 2026 i gdzie będzie transmisja z tego starcia!

Iga Świątek wygrała już 25. mecz z rzędu w pierwszych rundach turniejów Wielkiego Szlema, ale zwycięstwo 7:6(5), 6:3 nad Chinką Yue Yuan (nr 130 WTA) w Australian Open rodziło się w bólach. - Byłam nieco zardzewiała - podsumowała swój występ polska gwiazda. Przed pierwszym meczem sporo było niepokojących doniesień, że Iga Świątek po dwóch porażkach w United Cup w czasie treningów w Melbourne nie prezentowała się najlepiej. Chinka Yuan, która do głównej drabinki awansowała, wygrywając kwalifikacje, od pierwszej piłki grała agresywnie i szybko, wywierając na usztywnionej Polce presję. Świątek przegrywała już 1:3, ale udało jej się opanować sytuację.

- Nie zaczęłam dobrze. Rywalka to wykorzystała, ale wiedziałam, że jeżeli włożę w ten mecz ciężką pracę, zacznę grać lepiej i starałam się, żeby tak było od połowy pierwszego seta. Było dużo wzlotów i upadków, bo wciąż muszę popracować nad niektórymi rzeczami - przyznała po meczu Iga Świątek. - Muszę popracować głównie nad pracą nóg, bo zaczęłam ten mecz nieco usztywniona. Ona grała z dużą swobodą, a ja starałam się szybciej na to reagować i nie dawać się spychać do obrony. Nie było perfekcyjnie, ale nie sztuką jest wygrywać, gdy wszystko idzie dobrze. Teraz było trudno, ale udało mi się wygrać - dodała.

Iga Świątek - Marie Bouzkova w 2. rundzie Australian Open

Przed Igą Świątek teraz mecz z Marie Bouzkovą (nr 44) w 2. rundzie Australian Open. Czeszka znana jest z dużej solidności i świetnej defensywy. Gra różnorodny tenis, często zmienia rytm. Kluczowa będzie cierpliwość i solidność Polki w dłuższych wymianach. - Zyskałam sporo doświadczenia, dzięki temu, że już na początku turnieju znalazłam się w trudnej sytuacji i musiałam się niej wygrzebać - stwierdziła Iga.

Iga Świątek i Marie Bouzkova w Australian Open 2026 zagrają ze sobą po raz trzeci. Dwa poprzednie mecze Polka wygrała pewnie i bez straty seta - 6:4, 6:2 w Roland Garros 2024 i 6:1, 6:1 w poprzednim sezonie w Wuhan. Bouzkova występ w Australian Open zaczęła od zwycięstwa 6:2, 7:5 nad Meksykanką Renatą Zarazuą.

Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie Australian Open? DATA kolejnego meczu

Mecz Iga Świątek - Marie Bouzkova w 2. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w czwarte 22 stycznia. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisja TV z Australian Open na Eurosporcie 1 i 2 oraz online w Playerze i HBO Max.

