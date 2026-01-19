Iga Świątek miała problem ze spódniczką! Na tym nagraniu widać wszystko

Iga Świątek już w pierwszym meczu Australian Open musiała się napocić, aby awansować do kolejnej rundy. Chińska kwalifikantka Yue Yuan postawiła jej naprawdę trudne warunki. Zwłaszcza w pierwszym secie, w którym Yuan rozpoczęła od przełamania Świątek, a następnie prowadziła 5:3 i serwowała na 6:4. W kluczowym momencie faworytka z Polski pokazała jednak klasę i doprowadziła do tie-breaka, w którym zagrała lepiej i wygrała 7-5. Czujni kibice i komentatorzy Eurosportu zauważyli jednak, że Świątek w pierwszym secie mocno przeszkadzała... spódniczka.

Te spostrzeżenia szybko się potwierdziły. Po wygranym pierwszym secie Polka skorzystała z przerwy, a na kort wróciła już nie w spódniczce, tylko w spodenkach! Nie umknęło to Justynie Kostyrze i Lechowi Sidorowi, komentującym mecz w Eurosporcie. O tym, jak uciążliwa była gra w spódniczce przygotowanej (o ironio!) specjalnie na Australian Open, świadczy najlepiej nagranie z trybun, które po meczu obiegło media społecznościowe.

Widać na nim, jak w trakcie przerwy między gemami Świątek próbuje rozerwać swoją spódniczkę! I to nie raz, bo pierwsza próba nie przyniosła skutku. Polka robiła wszystko, aby odnaleźć w niej swobodę, ale najwyraźniej bez efektu. Co ciekawe, po zmianie na spodenki wygrała 3 gemy z rzędu... Wtedy Chinka poprosiła o przerwę medyczną, po której miała nawet break pointa na 3:3, ale znów w kluczowym momencie to Świątek była lepsza i obroniła podanie, a chwilę później zamknęła mecz zwycięstwem 6:3 w drugim secie. Wspomniane nagranie znajdziesz poniżej.

This damn skirt really bothers her in the first few games…she even tried to rip the skirt 😭💀 @on do better next time pic.twitter.com/kodHVZc19x— moon (@flav1gaa) January 19, 2026

Kiedy kolejny mecz Igi Świątek w Australian Open?

Koniec końców najważniejsze jest zwycięstwo. Świątek udanie rozpoczęła jedyny wielkoszlemowy turniej, którego jeszcze nie wygrała. Poprawiła też bilans Polski na 5:0 w pierwszej rundzie tegorocznego AO. Kolejny mecz wiceliderka rankingu WTA zagra już w środę (21 stycznia). Jej rywalką w 2. rundzie będzie Czeszka Marie Bouzkova, która ograła w poniedziałek Meksykankę Renatę Zarazuę 6:2, 7:5.

Wcześniej - we wtorek - swój mecz pierwszej rundy zagra ostatni z Polaków: Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie nieznacznie wyżej notowany w rankingu ATP Belg Zizou Bergs.