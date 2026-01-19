Australian Open: Polska 4:0 z resztą świata! Kamil Majchrzak zagra o życiowy sukces. Zostali Świątek i Hurkacz

Kamil Majchrzak wygrał z brytyjskim tenisistą Jacobem Fearnleyem 7:6 (7-2), 7:5, 3:6, 7:6 (7-3) w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. W światowym rankingu Majchrzak zajmuje 59. miejsce na świecie, a Fearnley jest 77. tenisistą globu. Wcześniej spotkali się raz - w 2024 w kwalifikacjach halowej imprezy w Sztokholmie górą był Brytyjczyk. Ich poniedziałkowy mecz trwał trzy godziny i 28 minut.

Majchrzak po raz drugi w karierze awansował do drugiej rundy AO. Poprzednio dokonał tego w 2022 roku. Wówczas na tym etapie zakończył swój udział. Teraz w środę (21 stycznia) o życiowy sukces w Melbourne zagra z Węgrem Fabianem Marozsanem. 47. w rankingu Marozsan wcześniej w poniedziałek pokonał rozstawionego z numerem 24. Francuza Arthura Rinderknecha 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:4. Z Węgrem Majchrzak jeszcze nie grał.

30-latek wyszedł na kort w Melbourne jako pierwszy z polskich tenisistów. Przed nim w nocy awans do drugiej rundy wywalczyły Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Linda Klimovicova. Majchrzak poprawił bilans Polski w starciach z zawodnikami "reszty świata" w Australian Open 2026 na 4:0.

W grze jeszcze Iga Świątek i Hubert Hurkacz

O dołączenie do Fręch, Linette, Klimovicovej i Majchrzaka w drugiej rundzie AO postarają się jeszcze Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Najlepsza polska tenisistka zaczęła swój mecz 1. rundy z Chinką Yue Yuan w poniedziałek, chwilę po godzinie 9:00 - tuż po ostatniej piłce w spotkaniu Majchrzaka.

Z kolei wracający po problemach zdrowotnych najlepszy polski tenisista - obecnie 55. na liście ATP - zagra dopiero we wtorek. Rywalem Hurkacza w 1. rundzie będzie Belg Zizou Bergs (ATP 43.). Będzie to trzeci mecz dnia na korcie ANZ Arena, a więc rozpocznie się ok. godziny 5-6 rano czasu polskiego.