Gdzie oglądać turniej miksta US Open? Transmisja TV

Iga Świątek jest niesamowita! Kiedy okazało się, że pierwszy mecz w turnieju miksta US Open Polka ma zagrać zaledwie kilkanaście godzin po finale turnieju WTA w Cincinnati, niemal wszyscy spodziewali się, że mistrzyni wycofa się z tej imprezy. Raszynianka zaraz po wygranym (7:5, 6:4) finale z Jasmine Paolini wsiadła jednak w samolot i ruszyła do Nowego Jorku. "O mój Boże, co za turniej... Jestem mega dumna i szczęśliwa. Teraz tylko próbuję zdążyć na mój lot, żebyśmy mogli się jutro zobaczyć na US Open" - napisała na Instagramie Iga Świątek. "Cudownie! Do zobaczenia jutro!" - skomentował Casper Ruud, z którym Polka ma stworzyć parę.

Iga Świątek i Casper Ruud zagrają w turnieju miksta US Open 2025

Iga Świątek i norweski tenisistka Casper Ruud stworzą zatem parę w rewolucyjnym turnieju miksta US Open. Największe gwiazdy w dniach 19-20 sierpnia powalczą o okrągły milion dolarów. Polka i Wiking prywatnie bardzo się lubią i nie szczędzą sobie komplementów.

Żeby zwiększyć zainteresowanie rozgrywkami mikstów, organizatorzy US Open postanowili, że tym razem w zawodach wezmą udział największe gwiazdy. Zawody zostaną rozegrane kilka dni przed startem turniejów singla (24 sierpnia). O milion dolarów powalczy 16 par, m.in. Carlos Alcaraz z Emmą Raducanu, Novak Djoković z Olgą Danilović, Daniił Miedwiediew z Mirrą Andriejewą, Jessica Pegula z Tommym Paulem czy Jelena Rybakina z Taylorem Fritzem.

Nowy partner Igi Świątek pęka z dumy: Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy!

Gdzie oglądać mikst US Open? Transmisja TV

Mikst Iga Świątek/Casper Ruud pierwszy mecz w turnieju miksta US Open 2025 rozegra już we wtorek 19 sierpnia. Ich rywalami będą Amerykanie Madison Keys i Frances Tiafoe. Początek meczu o godzinie 18 polskiego czasu. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie HBO Max.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Iga Świątek i Casper Ruud darzą się sympatią. Norweg często bardzo ciepło wypowiadał się o Polce, podkreślając, że bardzo lubi oglądać jej mecze. Kiedy wiosną nasza gwiazda wpadła w dołek formy, w mediach społecznościowych pocieszał ją w pięknych słowach. Iga też komplementowała tenisistę z Oslo, komentując informację, że w US Open stworzą parę w turnieju miksta.

- To świetna osoba, jedna z najmilszych w tourze. On również mnie inspiruje. Jest bardzo skromny i grzeczny, to prawdziwy dżentelmen. Dlatego cieszę się, że zagramy razem - powiedziała Iga, którą z Ruudem łączy też... postać Rafaela Nadala. Legendarny Hiszpan jest idolem zarówno Polki jak i Norwega. Ruud jako młody chłopak uczyć się grać w słynnej akademii "Króla Mączki" na Majorce.

Mikst US Open 2025 zasady, pula nagród

W turnieju miksta US Open rewolucyjna będzie nie tylko obsada i pula nagród. Ciekawe zmiany wprowadzono również w zasadach. W pierwszych kilku rundach sety będą rozgrywane do czterech wygranych gemów. Przy wyniku 1-1 w setach wszystko rozstrzygać się będzie w super tie-breaku do 10 pkt. Finał będzie już dłuższy - sety do sześciu wygranych gemów, ale tutaj również zamiast trzeciej partii rozgrywany będzie super tie-break.