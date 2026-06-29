Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Wimbledonie 2026.

Pierwszy rywal Polaka to rozstawiony z numerem 11 Norweg Casper Ruud.

Sprawdź, gdzie oglądać Wimbledon i mecz Hurkacz - Ruud na ŻYWO.

Hubert Hurkacz teoretycznie nie miał szczęścia w losowaniu. Już w 1. rundzie Polak zamgra z rozstawionym z numerem 11. Casperem Ruudem. Polak ma z Norwegiem bilans 1-3. Ruud nie błyszczy jednak na kortach trawiastych. W Wimbledonie nigdy nie przebrnął drugiej rundy. A Wrocławianin pokazywał już wiele razy, że kiedy złapie dobry rytm, na kortach trwaiwastych jest bardzo niewygodnym rywalem. To w końcu półfinalista Wimbledonu 2021.

Hubert Hurkacz przed Wimbledonem zagrał w dwóch turniejach na trawie. W 's-Hertogenbosch odpadł już po pierwszym meczu (6:3, 6:7, 6:7 z Fucsovicsem). W Halle w świetnym stylu pokonał (6:3, 6:2) Andrieja Rublowa, ale zaraz potem uległ 6:3, 3:6, 5:7 Danielowi Altmaierowi.

Hurkacz - Ruud Gdzie oglądać Wimbledon NA ŻYWO?

Mecz Hubert Hurkacz - Casper Ruud w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w poniedziałek 29 czerwca 2026. Początek meczu Hurkacz - Ruud ok. godziny 14-15 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Jodar - Gill. Tramsmisja TV z meczu Hurkacz - Ruud w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

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