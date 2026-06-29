Tuż przed Wimbledonem pilne wieści o Polaku! Życiowy wynik Kamila Majchrzaka

- W pierwszym dniu Wimbledonu opublikowano najnowszy ranking ATP.
- Kamil Majchrzak awansował w nim z 46. na najwyższe w karierze 45. miejsce!
- Hubert Hurkacz spadł natomiast z 95. na 96. pozycję. Kolejne notowanie ukaże się już po Wimbledonie.
Rusza Wimbledon, Kamil Majchrzak z życiowym wynikiem
Obaj Polacy w minionym tygodniu, poprzedzającym rozpoczynający się w poniedziałek (29 czerwca) wielkoszlemowy Wimbledon, nie grali, a zmiany ich lokat wynikały z przesunięć innych zawodników. Kamil Majchrzak awansował z 46. na najwyższe w karierze 45. miejsce, z kolei Hubert Hurkacz spadł z 95. na 96. pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner, najwyżej rozstawiony i broniący tytułu w Wimbledonie.
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Lider rankingu ATP będzie bronił w Londynie 2000 punktów za zeszłoroczny triumf, a w tym kontekście równie ważny występ czeka Majchrzaka. Rok temu nasz tenisista doszedł do 1/8 finału Wimbledonu, za co na starcie turnieju odejmie się mu 190 cennych punktów. Bez nich Piotrkowianin spada w klasyfikacji live na 66. miejsce, ale każde zwycięstwo może poprawić jego pozycję.
Co ciekawe, Majchrzak w ostatniej chwili wskoczył też do wimbledońskiego turnieju deblowego! W parze z Karolem Drzewieckim skorzystał na wycofaniu pary Mattia Bellucci/Ethan Quinn. W czołowej „10" rankingu ATP doszło do jednej zamiany miejsc - na siódme miejsce z ósmego, kosztem Amerykanina Taylora Fritza, przesunął się słynny Serb Novak Djoković.
Oto najnowszy ranking ATP - stan na 29 czerwca 2026:
- 1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 13450 pkt
- 2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 9460
- 3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7190
- 4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4390
- 5. (5) Ben Shelton (USA) 4160
- 6. (6) Alex de Minaur (Australia) 4110
- 7. (8) Novak Djoković (Serbia) 3760
- 8. (7) Taylor Fritz (USA) 3715
- 9. (9) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3580
- 10. (10) Flavio Cobolli (Włochy) 3460
- ...
- 45. (46) Kamil Majchrzak (Polska) 1032
- 96. (95) Hubert Hurkacz (Polska) 665