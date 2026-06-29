Tuż przed Wimbledonem pilne wieści o Polaku! Życiowy wynik Kamila Majchrzaka

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-06-29 13:08

Wimbledon 2026 startuje w poniedziałek, 29 czerwca, a kilka godzin przed pierwszymi piłkami na kortach w Londynie potwierdziły się świetne wieści dla polskich kibiców. W najnowszym notowaniu rankingu ATP Kamil Majchrzak awansował na najwyższe w karierze miejsce i przystąpi do Wimbledonu z rekordowej pozycji! Przed nim jednak obrona cennych punktów z zeszłego roku.

Nogi tenisisty w białych butach sportowych i skarpetkach na trawiastym korcie, obok rakieta tenisowa i zielona piłka, co symbolizuje przygotowania do Wimbledonu. Więcej o karierze Huberta Hurkacza przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi tenisistów w białych butach na trawiastym korcie obok rakiety i piłki.
  • W pierwszym dniu Wimbledonu opublikowano najnowszy ranking ATP.
  • Kamil Majchrzak awansował w nim z 46. na najwyższe w karierze 45. miejsce!
  • Hubert Hurkacz spadł natomiast z 95. na 96. pozycję. Kolejne notowanie ukaże się już po Wimbledonie.

Rusza Wimbledon, Kamil Majchrzak z życiowym wynikiem

Obaj Polacy w minionym tygodniu, poprzedzającym rozpoczynający się w poniedziałek (29 czerwca) wielkoszlemowy Wimbledon, nie grali, a zmiany ich lokat wynikały z przesunięć innych zawodników. Kamil Majchrzak awansował z 46. na najwyższe w karierze 45. miejsce, z kolei Hubert Hurkacz spadł z 95. na 96. pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner, najwyżej rozstawiony i broniący tytułu w Wimbledonie.

Wimbledon zdecydował w sprawie Mai Chwalińskiej! Inaczej być nie mogło

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się
Pytanie 1 z 14
Kim jest ta tenisistka?
Iga Świątek

Lider rankingu ATP będzie bronił w Londynie 2000 punktów za zeszłoroczny triumf, a w tym kontekście równie ważny występ czeka Majchrzaka. Rok temu nasz tenisista doszedł do 1/8 finału Wimbledonu, za co na starcie turnieju odejmie się mu 190 cennych punktów. Bez nich Piotrkowianin spada w klasyfikacji live na 66. miejsce, ale każde zwycięstwo może poprawić jego pozycję.

Co ciekawe, Majchrzak w ostatniej chwili wskoczył też do wimbledońskiego turnieju deblowego! W parze z Karolem Drzewieckim skorzystał na wycofaniu pary Mattia Bellucci/Ethan Quinn. W czołowej „10" rankingu ATP doszło do jednej zamiany miejsc - na siódme miejsce z ósmego, kosztem Amerykanina Taylora Fritza, przesunął się słynny Serb Novak Djoković.

Oto najnowszy ranking ATP - stan na 29 czerwca 2026:

  • 1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 13450 pkt
  • 2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 9460
  • 3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7190
  • 4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4390
  • 5. (5) Ben Shelton (USA) 4160
  • 6. (6) Alex de Minaur (Australia) 4110
  • 7. (8) Novak Djoković (Serbia) 3760
  • 8. (7) Taylor Fritz (USA) 3715
  • 9. (9) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3580
  • 10. (10) Flavio Cobolli (Włochy) 3460
  • ...
  • 45. (46) Kamil Majchrzak (Polska) 1032
  • 96. (95) Hubert Hurkacz (Polska) 665
MAJA CHWALIŃSKA O SZALEŃSTWIE PO FINALE ROLANDA GARROSA | CO Z DZIKĄ KARTĄ NA WIMBLEDONIE?
ATP
TENIS
KAMIL MAJCHRZAK
HUBERT HURKACZ
WIMBLEDON