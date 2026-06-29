Tuż przed Wimbledonem pilne wieści o Polaku! Życiowy wynik Kamila Majchrzaka

W pierwszym dniu Wimbledonu opublikowano najnowszy ranking ATP.

Kamil Majchrzak awansował w nim z 46. na najwyższe w karierze 45. miejsce!

Hubert Hurkacz spadł natomiast z 95. na 96. pozycję. Kolejne notowanie ukaże się już po Wimbledonie.

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Obaj Polacy w minionym tygodniu, poprzedzającym rozpoczynający się w poniedziałek (29 czerwca) wielkoszlemowy Wimbledon, nie grali, a zmiany ich lokat wynikały z przesunięć innych zawodników. Kamil Majchrzak awansował z 46. na najwyższe w karierze 45. miejsce, z kolei Hubert Hurkacz spadł z 95. na 96. pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner, najwyżej rozstawiony i broniący tytułu w Wimbledonie.

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Lider rankingu ATP będzie bronił w Londynie 2000 punktów za zeszłoroczny triumf, a w tym kontekście równie ważny występ czeka Majchrzaka. Rok temu nasz tenisista doszedł do 1/8 finału Wimbledonu, za co na starcie turnieju odejmie się mu 190 cennych punktów. Bez nich Piotrkowianin spada w klasyfikacji live na 66. miejsce, ale każde zwycięstwo może poprawić jego pozycję.

Co ciekawe, Majchrzak w ostatniej chwili wskoczył też do wimbledońskiego turnieju deblowego! W parze z Karolem Drzewieckim skorzystał na wycofaniu pary Mattia Bellucci/Ethan Quinn. W czołowej „10" rankingu ATP doszło do jednej zamiany miejsc - na siódme miejsce z ósmego, kosztem Amerykanina Taylora Fritza, przesunął się słynny Serb Novak Djoković.

Oto najnowszy ranking ATP - stan na 29 czerwca 2026:

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 13450 pkt

2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 9460

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7190

4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4390

5. (5) Ben Shelton (USA) 4160

6. (6) Alex de Minaur (Australia) 4110

7. (8) Novak Djoković (Serbia) 3760

8. (7) Taylor Fritz (USA) 3715

9. (9) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3580

10. (10) Flavio Cobolli (Włochy) 3460

...

45. (46) Kamil Majchrzak (Polska) 1032

96. (95) Hubert Hurkacz (Polska) 665

Kamil Majchrzak i Karol Drzewiecki dostali się do drabinki głównej gry podwójnej po wycofaniu pary Mattia Bellucci/Ethan Quinn ✅#zkortu | #Wimbledon https://t.co/GAHhvXaP4B— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 29, 2026