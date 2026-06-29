Maja Chwalińska zaczyna walkę w Wimbledonie 2026.

Jej pierwsza rywalka to Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii.

Sprawdź, gdzie oglądać Wimbledon i mecz Chwalińska - Sawangkaew na ŻYWO.

Maja Chwalińska dzięki dzikiej karcie startuje w Wimbledonie bez konieczności gry w kwalifikacjach. Jej pierwsza rywalka to Mananchkaya Sawangkaew. Tenisistka z Tajlandii zajmuje 164. miejsce w rankingu WTA, a do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach. Dzięki temu zdążyła już złapać meczowy rytm i oswoić się z londyńską nawierzchnią, a dla Chwalińskiej będzie to pierwszy w tym sezonie mecz na trawie (poza pokazówką). Sawangkaew przed Wimbledonem zagrała też w dwóch brytyjskich turniejach WTA na trawie. W Birmingham po przejściu kwalifikacji doszła aż do ćwierćfinału.

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Maja Chwalińska w Wimbledonie rozstawiona jest z numerem 20. To efekt dużego awansu po spektakularnym występie w Roland Garros, gdzie doszła do finału. - Fakt, że jestem rozstawiona, niczego nie zmienia. Każda zawodniczka tutaj jest bardzo groźna - oceniła Chwalińska, która nie rozegrała żadnego meczu od finału w Paryżu. Zamiast tego udała się na wakacje na Krecie.

Chwalińska - Sawangkaew Gdzie oglądać Wimbledon NA ŻYWO?

Mecz Maja Chwalińska - Mananchkaya Sawangkaew w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w poniedziałek 29 czerwca 2026. Początek meczu Chwalińska - Sawangkaew o godzinie 12 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Chwalińska - Sawangkaew w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

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